Giá xe Mazda2 tháng 05/2021 mới nhất và thông số kỹ thuật

Thứ Ba, ngày 18/05/2021 08:00 AM (GMT+7)

Mazda2 thuộc dòng phân khúc xe hạng B, cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Accent, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage,... Xe có 2 biến thể gồm Sedan và Hatchback, dưới đây là giá xe Mazda2 mới nhất.

Tương tự như đàn anh của mình là Mazda3, Mazda2 cũng có 2 biến thể, cung cấp nhiều lựa chọn dành cho khách hàng thích sang trọng kiểu Sedan hay thể thao, rộng rãi kiểu Sport. Tuy nhiên, xét về doanh số bán ra thì Mazda2 vẫn thua kém các đối thủ như Hyundai Accent, Toyota Vios hay Honda City…

Hiện tại, trong cuộc đua xếp hạng đầu doanh số phân khúc xe hạng B thì 3 cái tên nóng nhất hiện nay là Hyundai Accent, Toyota Vios và Honda City được người dùng chọn mua nhiều nhất. Hyundai Accent dẫn đầu doanh số quý 1 năm 2021 với 4.808 chiếc còn Mazda2 chỉ bán được 949 chiếc và vẫn đang chạy đua quyết liệt để giành lại thị phần.

Vào tháng 12 năm 2018, Mazda2 thế hệ mới được ra mắt kể từ khi lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2015. Có tất cả 7 phiên bản bao gồm 4 phiên bản Sedan, giá bán rẻ nhất phiên bản này là 479 triệu đồng và 3 phiên bản Hatchback, giá rẻ nhất là 519 triệu đồng. Dưới đây là bảng giá xe Mazda2 chi tiết cập nhật mới nhất.

Giá xe Mazda2 niêm yết tháng 05/2021

Theo như cập nhật mới nhất từ hãng Mazda thì giá niêm yết của Mazda2 thế hệ mới không có gì thay đổi so với một vài tháng trước. Các chính sách ưu đãi giảm giá và quà tặng phụ thuộc vào từng đại lý và thời điểm khách hàng mua xe.

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) New Mazda2 Sedan 1.5AT 479 1.5L Deluxe 509 1.5L Luxury 559 1.5L Premium 599 New Mazda2 Hatchback (Sport) 1.5L Deluxe 519 1.5L Luxury 574 1.5L Premium 619

Giá xe Mazda2 lăn bánh tháng 05/2021

Bảng giá lăn bánh của Mazda2 dưới đây đã bao gồm các chi phí như thuế trước bạ, phí đăng kiểm, biển số xe,... và giá lăn bánh tăng giảm phụ thuộc vào các loại phí như bảo hiểm mà chủ xe mua thêm.

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết Giá lăn bánh Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác New Mazda2 Sedan 1.5AT 479 558 549 530 1.5L Deluxe 509 592 582 563 1.5L Luxury 559 648 637 618 1.5L Premium 599 693 681 662 New Mazda2 Hatchback (Sport) 1.5L Deluxe 519 603 593 574 1.5L Luxury 574 673 662 643 1.5L Premium 619 715 703 684

Dưới đây là các chi phí khi khách hàng mua xe mới phải nộp

- Chi phí Thuế trước bạ từ 10% - 12% tùy theo địa phương

- Biển số xe 200.000 - 1.000.000 vnđ các tỉnh thành; Riêng Hà Nội, HCM - 20 triệu

- Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự tùy theo chỗ ngồi và mục đích sử dụng từ 480.000 - 873.000

- Phí đăng kiểm 340.000

- Phí đường bộ 130.000/tháng - đăng ký cá nhân ; 180.000/tháng - đăng ký doanh nghiệp

Bảng so sánh giá xe của các hãng với Mazda2

Giá xe Mazda2 Hyundai Accent Toyota Vios Honda City KIA Soluto Thấp nhất 479 426 486 529 369 Cao nhất 619 542 630 604 469

Có thể nói, ở phân khúc sedan hạng B thì KIA Soluto có mức giá rẻ nhất so với các đối thủ còn lại, giá xe KIA Soluto rẻ tương đương với phân khúc xe hạng A. Đây thực sự là mức giá có lợi cho người tiêu dùng khi mà tầm giá xe hạng A nhưng lại sở hữu xe phân khúc hạng B rộng rãi.

Chắc chắn các đối thủ như Mazda2, Vios hay Accent đều phải dè chừng với mức giá này của Soluto.

Màu sơn của New Mazda2 thế hệ mới

Cả 2 biến thể của dòng Mazda2 đều sở hữu 3 màu sơn ngoại thất giống nhau là trắng, xám đá và đỏ. Nội thất cũng có 3 màu tùy chọn gồm đen, nâu đen và xám.

Đánh giá nhanh về New Mazda2 thế hệ mới

Tổng thể phiên bản mới được nâng cấp cả phần ngoại thất và nội thất. Ngoại thất thiết kế đẹp, mượt mà hơn. Nội thất trang bị nhiều tính năng hấp dẫn. Xét về giá bán thì Mazda2 thế hệ mới được cho là hơi cao hơn so với đối thủ đổi lại, các trang bị và tính năng đi kèm của Mazda2 xứng danh hàng đầu phân khúc, người dùng sẽ an tâm hơn khi vận hành xe. Nhược điểm lớn của dòng xe này là khoảng không gian nội thất người ngồi bên trong xe khá chật, khoang hành lý không thật sự rộng rãi.

Ngoại thất New Mazda2

Thiết kế ngoại thất mới của Mazda2 tiếp nối sự thành công của đàn anh Mazda3 và Mazda6, kể cả lấy cảm hứng trên Mazda CX-5. New Mazda2 sử dụng ngôn ngữ KODO đặc trưng với triết lý “Less is more – càng đơn giản càng đẹp”.

So với đối thủ, Toyota Vios thiết kế trung tính chững chạc, Honda City thiết kế hơi hướng thể thao và nam tính, Kia Soluto mang vẻ vuông vức hầm hố, Hyundai Accent hài hoà lịch lãm… thì Mazda 2 lại rất thời trang với khí chất “high fashion” tạo cá tính riêng.

Thiết kế phần đầu xe của Mazda2 của 2 biến thể Hatchback và Sport giống nhau, lưới tản nhiệt nan ngang đã được thay thế với lưới tản nhiệt mắt 3D nổi mở rộng sơn đen bóng làm nổi bật logo Mazda chính giữa tương tự Mazda3 và Mazda6.

Hai bên cạnh của phần khung tản nhiệt là cụm đèn pha mặt trước trang bị full LED thiết kế mắt LED sâu, có tính năng tự động cân bằng góc chiếu khá hiện đại, giúp ích rất nhiều khi vào cua. Riêng 2 bản Mazda 2 Luxury và Premium có tính năng tự động bật/tắt.

Cản trước thiết kế độ dày vừa phải để tăng tính thể thao hơn. Hốc gió ở bên trên và đèn chạy ban ngày dạng thanh mảnh LED liền mạch một khối cực kỳ hiện đại.

Thân xe thiết kế quyến rũ hơn, đậm chất đàn anh Mazda3 mặc dù không theo lối mòn là bố trí các đường gân dập nổi thân xe, Mazda2 vẫn có dáng cực kỳ ấn tượng khi lăn bánh trên phố.

Gương chiếu hậu Mazda2 được gắn ở cột A tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện và gập điện cho tất cả các phiên bản. Lazang kích thước 16 inch với 8 chấu kép khá giống với các dòng xe cao cấp.

Đuôi xe được thiết kế lại, thể thao và lịch thiệp hơn rất nhiều khi trang bị cụm đèn hậu ăn sâu vào trung tâm, các góc cạnh lồi lõm ở cản sau thể hiện sự chắc chắn. Đèn hậu sau được trang bị bóng LED, xi-nhan bóng thường ở các phiên bản.

Nội thất New Mazda2

Thiết kế nội thất của Mazda2 so với tầm giá thì ở mức rất ổn, vẫn mang chất sang trọng kiểu châu Âu quen thuộc và được đánh giá đẹp nhất trong phân khúc về nội thất.

Hệ thống ghế ngồi phối phong cách 2 màu, bọc da pha nỉ ở 2 phiên bản Luxury và Premium còn 2 phiên bản thấp hơn được bọc nỉ. Hàng ghế trước thiết kế khá thể thao, ôm lấy thân người lái tuy nhiên không được trang bị bệ tì tay là một thiếu sót lớn ở dòng xe này.

Hàng ghế thứ 2 bố trí đủ tựa đầu 3 vị trí nhưng không có bệ tì tay ở giữa. Khoảng trống giữa chân người ngồi đến hàng ghế trước khá chật trội, không rộng rãi như trên Toyota Vios hay Honda City.

Vô lăng bọc da ở 2 bản Mazda 2 Luxury và Premium có thiết kế kiểu gãy gọn giống với Mazda 6. Tích hợp đầy đủ các phím chức năng (ngoại trừ bản Mazda2 1.5L)

Các tính năng hỗ trợ người lái cực kỳ ấn tượng như lẫy chuyển số sau vô lăng (có trên bản Luxury và Premium), Cruise Control (có trên bản Luxury và Premium), gương chiếu hậu chống chói tự động (có trên bản Luxury và Premium), màn hình HUD hiển thị tốc độ (bản Premium), chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm…

Các tiện nghi được trang bị bên trong nội thất Mazda2 bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch tích hợp Mazda Connect trên 2 phiên bản là Luxury và Premium còn 2 bản 1.5L AT và Deluxe dùng màn hình tiêu chuẩn. Hệ thống âm thanh giải trí 6 loa (âm thanh 4 loa trên bản thường), đi kèm đầu đọc DVD, đặc biệt hỗ trợ cả kết nối Apple CarPlay/Android Auto hiện đại.

Động cơ vận hành của New Mazda2

Các biến thể Mazda2 gồm Sedan và Hatchback đều sở hữu khối động cơ SkyActiv-G 1.5L tương tự thế hệ trước nhưng đã có sự tinh chỉnh giúp nâng cao hiệu suất cho công suất cực đại đạt 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 144 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Ngoài ra, xe còn được tích hợp chế độ lái thể thao Sport, hệ thống tạm dừng/khởi động thông minh i-Stop (trừ bản 1.5L AT)

Các trang bị an toàn trên New Mazda2

Công nghệ an toàn được trang bị trên New Mazda2 tùy chọn trên từng phiên bản, đối với phiên bản cao cấp thì người dùng chắc chắn rất hài lòng về các trang bị này.

Trang bị an toàn Mazda 2 1.5L AT 1.5L Deluxe 1.5L Luxury 1.5L Premium Phanh ABS, EBD, BA Có Có Có Có Cân bằng điện tử Có Có Có Có Kiểm soát lực kéo Có Có Có Có Khởi hành ngang dốc Có Có Có Có Cảnh báo phanh khẩn cấp Có Có Có Có Số túi khí 2 6 6 6 Camera lùi Không Không Có Có Cảm biến sau Không Có Có Có Khoá cửa tự động khi chìa khoá ra khỏi vùng cảm biến Không Không Có Có

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-mazda2-thang-05-2021-moi-nhat-va-thong-so-ky-thuat-5020211857586246.htm