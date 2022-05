Ford Everest 2022 bỏ lớp nguỵ trang, chạy thử tại Việt Nam

Ford Everest 2022 hoàn toàn mới đã bị bắt gặp đang chạy thử trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây là lần chạy thử đầu tiên mà khách hàng có thể thấy được hầu hết thiết kế thực tế của xe.

Trước đó, mẫu xe cũng đã bị bắt gặp đang chạy thử tại Việt Nam, tuy nhiên được nguỵ trang rất kỹ.

Ford Everest 2022 bớt che chắn hơn, xuất hiện trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Dựa vào thiết kế và la-zăng, rất có thể, đây là phiên bản cao cấp nhất. Ford Việt Nam tuy chưa có thông báo chính thức nào về mẫu xe song theo website hãng, Everest 2022 sẽ có 2 phiên bản là Titanium+ (cao cấp) và Sport (tiêu chuẩn).

Tại Thái Lan, bản Titanium+ thể hiện sự sang trọng, cao cấp khi có nhiều chi tiết crôm ở ngoại thất. Đi kèm với đó là la-zăng 20 inch được sơn sáng màu.

Trong khi đó, bản Sport sẽ khác biệt với nhiều chi tiết được sơn đen tăng tính thể thao. La-zăng phiên bản này cũng được sơn đen.

Tuy lô-gô đã bị che mất song không khó để có thể nhận ra đây là Everest 2022

Bên trong nội thất, bản Titanium+ cũng khác biệt rõ rệt so với đời cũ gồm màn hình kỹ thuật số lớn sau vô-lăng, màn hình 12 inch cảm ứng trung tâm tích hợp SYNC 4, nội thất có tùy chọn màu đen hoặc nâu cùng trần xe màu đen cùng cần số nhỏ gọn hiện đại hơn.

Nội thất bản Sport ít hiện đại hơn như trang bị màn hình 8 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 10,1 inch tích hợp SYNC 4 hiện đại. Trần xe sáng màu.

Tuy nhiên, các trang bị cụ thể của xe bán ra tại Việt Nam chưa được tiết lộ.

Dựa vào ngoại hình, đây có thể là phiên bản cao cấp nhất sẽ được bán tại Việt Nam

Tại Thái Lan, bản Sport dùng động cơ dầu EcoBlue 2.0L tăng áp đơn, cho công suất 170 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Còn bản Titanium+ dùng động cơ dầu EcoBlue 2.0L tăng áp kép, cho công suất 210 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Trang bị an toàn trên Ford Everest mới đáng chú ý với Active Park Assist 2.0, cho phép tự động đỗ xe song song và lùi. Ga tự động thông minh có chức năng Stop and Go, kiểm soát và hỗ trợ giữ làn đường, phát hiện lề đường, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, phanh tự động khi lùi và 9 túi khí.

Với hình ảnh chạy thử như trên, nhiều khả năng mẫu xe cũng sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam, ngay sau Ford Ranger thế hệ mới.

