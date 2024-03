Đây là mẫu xe được vinh danh trong giải thưởng Xe của năm 2024

Lễ công bố kết quả XE CỦA NĂM 2024 đã được diễn ra tại Hà Nội. Sau hai giai đoạn, Ban Tổ chức (BTC) đã tìm ra 14 mẫu xe được yêu thích nhất tương ứng với 14 phân khúc và mẫu xe đạt danh hiệu XE CỦA NĂM 2024. Bên cạnh đó, các danh hiệu bao gồm XE XANH 2024, XE ẤN TƯỢNG 2024, XE THOẢI MÁI TIỆN ÍCH NHẤT 2024, XE HIỆU QUẢ KINH TẾ TỐT NHẤT 2024, XE AN TOÀN 2024 cũng đã được công bố trong buổi tối ngày hôm nay.

Sau 11 ngày bình chọn trong Giai đoạn 1 (từ ngày 6 đến 16/3), từ danh sách các mẫu xe tham gia bình chọn, cộng đồng đã chọn ra 42 mẫu xe đứng đầu 14 phân khúc. Trong giai đoạn này, các giám khảo đồng thời bình chọn chiếc xe đứng đầu tại 14 phân khúc. Trong đó, tỷ lệ bình chọn giữa người dùng và giám khảo sẽ được phân chia theo tỷ lệ 50:50.

Bước sang Giai đoạn 2 (từ 19 đến 21/3), từ danh sách các xe dẫn đầu phân khúc, 35 Giám khảo đã tiến hành trao đổi và thống nhất bổ sung một số mẫu xe tiêu biểu khác để đưa vào danh sách chấm điểm. Các xe này không chỉ ra mắt trong năm 2023 mà đều là những xe lần đầu tiên được bán tại Việt Nam, khai mở những phân khúc hoàn toàn mới của hãng tại Việt Nam hay thậm chí cả thị trường khu vực và toàn cầu.

Tại Giai đoạn 2, cuộc đua giành danh hiệu cao nhất năm nay diễn ra vô cùng hấp dẫn khi 3 xe có điểm số dẫn đầu chỉ cách biệt nhau vài điểm. Chung cuộc danh hiệu XE CỦA NĂM 2024 thuộc về mẫu xe Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC với tổng 1.112 điểm từ HĐGK. Honda CR-V 2024 e:HEV RS (HYBRID) xếp thứ hai với 1.111 điểm từ HĐGK, VinFast VF 9 Plus Pin CATL xếp thứ ba với 1.109 điểm của HĐGK.

Ngoài danh hiệu XE CỦA NĂM 2024, BTC cũng đã công bố 5 danh hiệu khác. Danh hiệu XE XANH 2024 thuộc về Honda CR-V 2024 e:HEV RS HYBRID với 40% số phiếu bầu từ HĐGK. Danh hiệu XE ẤN TƯỢNG 2024 thuộc về Peugeot 408 Premium với 37,1% số phiếu bầu từ HĐGK. Danh hiệu XE THOẢI MÁI TIỆN ÍCH NHẤT 2024 xướng tên Hyundai Custin 2.0 T-GDi Cao cấp, với 51,4% số phiếu bầu từ HĐGK

Chiếc xe giành giải XE HIỆU QUẢ KINH TẾ TỐT NHẤT 2024 là VinFast VF 5 Plus, với 62,9% phiếu bầu từ HĐGK. Đồng thời, VF 5 Plus cũng là mẫu xe được yêu thích nhất phân khúc Xe dưới 500 triệu, theo bình chọn từ cộng đồng và HĐGK. Cuối cùng, danh hiệu XE AN TOÀN 2024 thuộc về BMW 330i MSport LCI, với 62,9% số phiếu bầu từ HĐGK.

