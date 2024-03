Đây là kết quả bình chọn xe của năm 2024 do giám khảo thực hiện

Kết quả bình Giai đoạn 1 XE CỦA NĂM 2024 chính thức khép lại và tìm ra 14 mẫu xe nhận được nhiều lượt bình chọn nhất cùng với danh sách xe lọt vào vòng chấm điểm của Hội đồng Giám khảo. Giai đoạn 1 XE CỦA NĂM 2024 đã khép lại sau ngày. Trong 14 phân khúc bình chọn trên trang thông tin, các xe đến từ thương hiệu Ford, Hyundai và VinFast và Honda chiếm thứ hạng vượt trội.

Ở phân khúc Bán tải 500-750 triệu đồng, phiên bản Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT dẫn đầu, trong khi phiên bản Wildtrak 2.0L 4x4 AT xếp cao nhất phân khúc Bán tải 750 triệu đến 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ford Everest Wildtrak xếp trên các đối thủ ở phân khúc Xe gầm cao 1,25 đến 1,5 tỷ đồng.

Hyundai có hai xe dẫn đầu các phân khúc. Phiên bản Elantra 2.0 AT được xếp số 1 ở phân khúc Xe gầm thấp 500-700 triệu, còn SantaFe 2.2 Dầu đứng đầu phân khúc Xe gầm cao 1-1,25 tỷ đồng. Honda CR-V 2024 e:HEV RS (HYBRID) đang dẫn đầu xếp hạng bình chọn XE CỦA NĂM 2024, theo đánh giá đến từ phía người tiêu dùng.

Các xe VinFast chiếm nhiều vị trí dẫn đầu nhất. VF5 Plus dẫn đầu phân khúc Xe dưới 500 triệu. VinFast VF6 Base dẫn đầu phân khúc Xe gầm cao 500-750 triệu. Tiếp theo, lần lượt VF6 Plus, VF8 Eco Pin CATL, VF8 Plus Pin CATL, VF9 Plus Pin CATL dẫn đầu phân khúc Xe gầm cao 500-750 triệu, Xe gầm cao 750 triệu - 1 tỷ, Xe gầm cao 1 - 1,25 tỷ, Xe gầm cao 1,25 - 1,5 tỷ, Xe gầm cao 1,5 - 2 tỷ.

Một ngạc nhiên thú vị là thương hiệu Honda chỉ có Honda Civic RS được bình chọn nhiều nhất phân khúc Xe gầm thấp 750 triệu đến 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong phần bình chọn tham khảo về chiếc XE CỦA NĂM, phiên bản CR-V bản hybrid lại được xếp cao hơn các đối thủ khác, trong đó có VinFast VF 6 Plus.

Giai đoạn 1 XE CỦA NĂM 2024 cũng cho thấy những chiếc xe Hàn, Nhật không còn chiếm thế áp đảo như các năm trước. Ngoài các xe Honda, chỉ có Toyota Camry 2.5 HV nhận được nhiều sự ủng hộ nhất ở phân khúc Xe gầm thấp 1-1,5 tỷ.

Xe đạt tiêu chí được chấm điểm của Hội đồng Giám khảo là các xe được ra mắt trong năm 2023. Từ danh sách các xe dẫn đầu phân khúc, 35 Giám khảo đã tiến hành trao đổi và thống nhất bổ sung thêm một số mẫu xe tiêu biểu khác để đưa vào danh sách chấm điểm ở Giai đoạn 2.

Các xe này không chỉ ra mắt trong năm 2023 mà đều là những xe lần đầu tiên được bán tại Việt Nam và đều là các xe khai mở những phân khúc hoàn toàn mới của hãng tại Việt Nam hay thậm chí cả thị trường khu vực và toàn cầu. Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 19 cho đến hết trưa ngày 21/3. Tổng cộng có 15 xe sẽ được chấm theo bộ 8 tiêu chí công bố từ trước.

Dưới đây là danh sách 15 xe được chọn để HĐGK chấm điểm cho các danh hiệu XE CỦA NĂM 2024:

1. BMW 330i M Sport LCI

2. Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC

3. VinFast VF 5 Plus

4. VinFast VF 6 Plus

5. VinFast VF 9 Plus Pin CATL

6. Haval H6 HEV

7. Honda BR-V L

8. Honda CR-V 2024 e:HEV RS (HYBRID)

9. Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp

10. Hyundai Palisade Prestige 7 chỗ

11. Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt

12. Mercedes-Benz EQB 250

13. Peugeot 408 Premium

14. Skoda Karoq Style

15. Toyota Innova Cross HEV

Lễ công bố kết quả XE CỦA NĂM 2024 sẽ được diễn ra vào 29/3 tới tại Hà Nội. Ngoài danh hiệu XE CỦA NĂM 2024, Hội đồng Giám khảo cũng sẽ bình chọn các mẫu xe đại diện tiêu biểu cho các tiêu chí của chương trình như sự ra mắt ấn tượng trong năm, tiêu biểu cho việc tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường,…

