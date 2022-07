Đây là kết quả thi đấu giải âm thanh xe hơi EMMA 2022

Sau 2 ngày tranh tài, sự kiện thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp EMMA Việt Nam 2022 đã tìm ra những thí sinh chiến thắng tại 17 phân khúc thi đấu. EMMA Việt Nam 2022 đã chính thức khai mạc. Ngay sau đó, các phần tranh tài và chấm thi được thực hiện xuyên suốt.

Tổng cộng 17 phân khúc được chấm thi bao gồm: ESQL Limited 2-sub, ESQL Limited 4-sub, MM 2.0, MM 5.1, Tuning Custom Unlimited, ESPL X 4 sub, King of dB, SQ E-3000 by Silent Pro, SQ S-4000, SQ S-OEM, SQ M-5000 by Helix, SQ M-OEM, SQ M-Limited, SQ M-Unlimited, SQ X-Limited, SQ X-Unlimited, Best of Sound by Focal.

Từ 52 xe thi đấu ở 17 phân khúc và 97 phần tranh tài, tổ trọng tài EMMA Việt Nam 2022 gồm 4 trọng tài Quốc tế và 2 trọng tài Việt Nam đã tìm ra những thí sinh chiến thắng. Trong 17 phân khúc thi đấu tại EMMA 2022, phân khúc mở rộng Best of Sound có nhiều thí sinh tham gia nhất với 28 xe dự thi. Phân khúc này được nhiều thí sinh lựa chọn vì hướng tới chất lượng của âm thanh và quan trọng hơn hết, Best of sound được xem là đích đến cao nhất mà thí sinh nào cũng muốn giành được.

Những xe thi đấu tại phân khúc Best of Sound, BTC EMMA 2022 đã phải chia thành 2 bảng để chọn ra 6 xe có kết quả tốt nhất để bước vào vòng 2. Kết quả chung cuộc, xe Mazda CX5 của thí sinh Ân Hoàng đến từ Saigon Car Audio đã giành chiến thắng ở hạng mục này.

Ông Ngô Kỳ Lam - Admin Otosaigon, Trưởng Ban Tổ Chức EMMA Việt Nam 2022 chia sẻ: “Dù đã tổ chức nhiều kỳ EMMA nhưng BTC vẫn luôn ấn tượng trước sự chuyên nghiệp, chỉnh chu và năng lực ngày càng cao của các thí sinh tại Việt Nam qua từng năm. Hy vọng ở kỳ EMMA tiếp theo, BTC sẽ lại được trải nghiệm trình độ chơi âm thanh đỉnh cao của các thí sinh.”

Đánh giá về chất lượng của các thí sinh thi đấu và kết quả chấm thi EMMA Việt Nam 2022, hai trọng tài Quốc tế từng nhiều lần sang chấm thi EMMA tại Việt Nam là Terence Nah và Marc Ayes cho biết, “Các thí sinh tham gia thi đấu tại EMMA Việt Nam năm nay có chất lượng ngày càng cao so với các kỳ thi trước đây, điểm số không có nhiều cách biệt. Chúng tôi cũng cảm thấy bất ngờ trước quy mô của sự kiện lần này và chúc mừng sự thành công của EMMA Việt Nam 2022.”

EMMA Việt Nam 2022 có tới 52 xe đăng ký thi đấu ở 17 phân khúc. Đây là kỷ lục về số lượng xe thi đấu nhiều nhất từ trước đến nay. Con số này phần nào thể hiện được sự phát triển của thị trường xe hơi nói chung, cũng như phong trào âm thanh xe hơi nói riêng tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Các xe thi đấu tại EMMA 2022 cũng rất đa dạng, từ các mẫu xe phổ thông như Mitsubishi Xpander, Ford Ranger, VinFast Lux A, Honda Civic, Hyundai Tucson... cho đến các mẫu xe cao cấp và đặc biệt như Toyota Land Cruiser, BMW X6 hay mẫu xe điện VinFast e34.

Đáng chú ý, ngoài các thí sinh và garage quen thuộc đã tham gia các giải đấu thường niên trước đây, EMMA Việt Nam 2022 còn có sự tham gia của các garage từ những nơi rất xa như: Móng Cái, Vinh, Thanh Hóa, Bắc Ninh… Đặc biệt, năm nay còn có sự tham gia của 1 thí sinh độc lập, không thuộc bất kỳ garage hay cửa hàng âm thanh xe hơi nào tại phân khúc thi đấu Best of Sound. Điều này cho thấy sức hấp dẫn và sự đa dạng của EMMA ngày càng tăng cao.

Sau 2 ngày diễn ra, BTC EMMA Việt Nam 2022 đã ghi nhận gần 5.000 lượt khán giả đến tham quan, chiêm ngưỡng những dàn âm thanh hàng đầu Việt Nam. Có nhiều khách tham quan không ngại đường xa, lặn lội từ Bình Phước, Cần Thơ, Lâm Đồng, Phan Thiết,... đến tham quan EMMA năm nay.

Sau đây là danh sách những xe đoạt giải trong cuộc thi đấu âm thanh xe hơi EMMA 2022:

