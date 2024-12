Khám phá 2024 KIA New Seltos: SUV giá mềm, nhiều nâng cấp

KIA New Seltos 2024 được phân phối tại thị trường Việt Nam có nhiều nâng cấp đáng chú ý. Sự thay đổi lớn nhất của phiên bản này nằm ở hệ truyền động. Mẫu SUV này có 4 phiên bản khác nhau gồm: AT, Luxury, Premium, GT-Line. Tất cả đều trang bị động cơ 1.5L thay vì hai tùy chọn 1.4L và 1.6L như phiên bản cũ. Tuy nhiên, mẫu xe vẫn cung cấp hai cấu hình động cơ: động cơ hút khí tự nhiên và động cơ tăng áp turbo.

So với các đối thủ như Hyundai Creta, MG ZS, Mazda CX-3 và Mitsubishi Xforce, tất cả đều chỉ sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên, KIA New Seltos 2024 vẫn giữ được lợi thế với phiên bản động cơ tăng áp, mang đến sự đa dạng cho khách hàng.

Mẫu xe KIA Seltos 2024 lại có tới 12 tùy chọn màu sắc, bao gồm: Xanh lá, Cam, Đen, Đỏ, Trắng, Vàng, Xám, Xanh, Cam đen, Đỏ đen, Trắng đen và Vàng đen. Sự đa dạng này đáp ứng nhu cầu của đông đảo các khách hàng, với gu thẩm mỹ khác nhau.

Về ngoại thất

KIA New Seltos 2024 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 mm, chiều dài trục cơ sở 2.610 mm và bán kính quay vòng 5,3m. Xe được thiết kế với vẻ ngoài mạnh mẽ và quyến rũ, nổi bật với những đường nét cơ bắp đầy ấn tượng.

Phần đầu xe của KIA New Seltos 2024 có lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng với họa tiết độc đáo, kết hợp cùng cụm đèn LED Star-map, tạo nên vẻ đẹp tinh tế nhưng vẫn mạnh mẽ, hiện đại. Các phiên bản Luxury, Premium và GT-Line được trang bị dải đèn LED định vị trước và sau mới, trong khi bản 1.5L Deluxe vẫn sử dụng dải đèn Halogen tự động bật/tắt.

Xe được trang bị mâm xe 17 inch đa chấu, thay cho mâm 17 inch 5 chấu kép của phiên bản trước, đảm bảo sự êm ái khi di chuyển trên nhiều loại địa hình. Các chi tiết khác ở thân xe bao gồm viền ốp màu khác biệt và giá nóc sơn đen. Phía sau, xe có thiết kế ống xả kép mạ crôm và cụm đèn hậu LED Star-map nối liền, tạo cảm giác hiện đại và năng động.

Về nội thất

Bên trong, KIA New Seltos 2024 vẫn giữ màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch như đời cũ, nhưng cụm đồng hồ đã được nâng cấp thành loại Full LCD 10,25 inch (ở bản 1.5L Premium). Cả hai màn hình này đều được đặt trên một mặt phẳng và hơi cong, tương tự như thiết kế của Sportage, mang đến cảm giác hiện đại và dễ sử dụng.

Bảng táp-lô không thay đổi nhưng các chi tiết như nút bấm và núm xoay điều hòa được tinh chỉnh sang trọng và hiện đại hơn. Xe cũng trang bị phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động (Auto Hold). Vô lăng 3 chấu bọc da, mạ nhôm sang trọng, kết hợp với các nút bấm tiện lợi viền kim loại sáng bóng.

Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình HUD, lẫy chuyển số thể thao, và một số tính năng khác như kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, khởi động nút bấm, khởi động từ xa, Kia Connect và sạc không dây. Khoang hành lý có dung tích 433 lít, có thể mở rộng lên 1.401 lít khi gập hàng ghế sau.

Về vận hành và trang bị An toàn

KIA New Seltos 2024 sử dụng động cơ Smartstream thế hệ mới, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản AT, Luxury và Premium trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5G, với công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Phiên bản GT-Line sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5 Turbo, cho công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Xe có ba chế độ lái: Normal, Eco và Sport, có thể chạy đa dạng các địa hình phức tạp: Tuyết (Snow), Bùn lầy (Mud), và Cát (Sand).

Đối với các tính năng an toàn, KIA New Seltos 2024 được trang bị 6 túi khí, hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến đỗ xe và camera lùi. Xe cũng tích hợp hệ thống an toàn thông minh ADAS với các tính năng như cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, và cảnh báo người lái mất tập trung.

Về giá bán

KIA New Seltos 2024 có mức giá bán khá dễ chịu tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Seltos 1.5L AT có giá niêm yết là 599 triệu đồng, Seltos 1.5L Deluxe có giá niêm yết 639 triệu đồng, Seltos 1.5L Luxury có giá niêm yết 699 triệu đồng, Seltos 1.5L Premium có giá niêm yết 749 triệu đồng, và Seltos 1.5L Turbo GT-Lien có giá niêm yết 799 triệu đồng.

Nhìn chung, KIA Seltos là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế năng động, tính năng tiện ích và hiệu suất ấn tượng. Với nhiều phiên bản động cơ và trang bị, cùng thiết kế hiện đại, sang trọng và tính năng an toàn tiên tiến, Seltos mang đến trải nghiệm lái xe tuyệt vời, là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc crossover hạng B.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]