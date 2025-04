Đây là bộ 3 sedan hạng B đáng mua hiện nay, giá từ 408 triệu đồng

Mazda2

Ngoại thất New Mazda 2 2025 gây ấn tượng với thiết kế tinh tế, mang đậm triết lý "Car As Art". Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, viền chrome và cụm đèn LED sắc sảo. Thân xe tinh giản với đường nét đơn giản nhưng tạo cảm giác chuyển động liên tục. Bánh mâm 16 inch hiện đại, kết hợp với đuôi xe có đèn báo hiệu mới và trang bị cảm biến, camera đầy đủ, tạo nên một tổng thể hài hòa và mạnh mẽ.

Khoang nội thất New Mazda 2 2025 được thiết kế tập trung vào người lái, với giao diện điều khiển tiện lợi và dễ sử dụng. Vô lăng 3 chấu, nút điều hòa dạng xoay lớn và hệ thống Mazda Connect đa hướng mang đến sự tinh tế và sang trọng. Ghế trước chỉnh cơ với các tùy chỉnh linh hoạt, trong khi hàng ghế sau rộng rãi, thoải mái.

Với bản sedan, Mazda2 có khoang hành lý đủ rộng với 440 lít, và có thể mở rộng hơn bằng cách gập ghế sau. Xe trang bị hệ thống giải trí Mazda Connect, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, lẫy chuyển số, ga tự động, và nhiều tính năng hiện đại khác.

New Mazda 2 2025 sử dụng động cơ SkyActiv-G 1.5L, công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ thống GVC Plus. Xe vận hành mạnh mẽ, linh hoạt, cùng khả năng cách âm êm ái. Phiên bản Premium trang bị các tính năng an toàn cao cấp như cảnh báo điểm mù, đèn pha thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh thông minh, và 6 túi khí.

Với giá từ 408-544 triệu đồng và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, New Mazda 2 2025 là lựa chọn đáng cân nhắc. Mẫu sedan phân khúc B này nổi bật với nhiều tính năng tiện nghi và an toàn vượt trội trong cùng phân khúc.

Hyundai Accent

Hyundai Accent All New 2025 có giá niêm yết dao động từ 439-569 triệu đồng, mang đến thiết kế đột phá, nội thất hiện đại và động cơ hiệu quả. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc Sedan hạng B. Hyundai Accent 2025 có kích thước lớn hơn thế hệ trước, dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm, cao hơn 15 mm và chiều dài cơ sở tăng 70 mm, đạt 4.535 x 1.765 x 1.485 mm với chiều dài cơ sở 2.670 mm. Khoảng sáng gầm cũng tăng từ 150 mm lên 165 mm.

Hyundai Accent 2025 có đèn pha LED tích hợp nối liền với lưới tản nhiệt, mang phong cách giống Elantra và Sonata. Gương hậu hai tông màu tích hợp đèn báo rẽ, và mâm 15 hoặc 16 inch tùy phiên bản. Đường dập tinh tế và đèn LED 3D vi cá ở đuôi xe tạo vẻ thẩm mỹ hiện đại, cùng với ống xả được giấu khéo léo, mang đến dáng vẻ thể thao và năng động.

Nội thất Hyundai Accent 2025 sang trọng với gam màu đen và be, tạo không gian ấm áp. Vô lăng bọc da êm ái, tích hợp phím điều khiển vật lý mang lại cảm giác chắc tay. Màn hình thông tin và giải trí nối dài, liền mạch, cung cấp thông tin nhanh chóng. Các phiên bản thấp có ghế bọc nỉ, trong khi phiên bản Đặc Biệt và Cao Cấp được trang bị ghế bọc da, hệ thống điều hòa tự động và tính năng làm mát ghế, mang lại không gian thoải mái cho hành khách.

Hyundai Accent 2025 phiên bản cao cấp trang bị hệ thống âm thanh 6 loa, lẫy chuyển số, ga tự động và nhiều tính năng an toàn như Hyundai Smartsense (cảnh báo lệch làn, điểm mù, chống va chạm khi lùi, đèn pha thích ứng).

Đồng hồ tốc độ bán điện tử với màn hình LCD 4,2 inch và tính năng làm mát ghế trước. Xe còn có các tính năng an toàn như ABS, EBD, ESP, HAC, và chìa khóa chống trộm. Phiên bản 1.5 AT Cao Cấp có 6 túi khí, động cơ 1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144Nm, hứa hẹn là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc sedan hạng B.

Toyota Vios

Toyota Vios 2025 có giá niêm yết từ 458-545 triệu đồng, với hai bản hộp số tùy chọn loại MT và CVT. Vios mới hiện nay được nâng cấp với màn hình TFT đa thông tin, Cruise Control, cảm biến trước/sau và cảm biến góc, tăng cường sự thoải mái và an toàn.

Thiết kế mới của xe mang đến diện mạo hiện đại, với lưới tản nhiệt thu gọn, đèn pha BI-LED vuốt mỏng và cảm hứng trẻ trung, năng động. Thân xe có các đường dập nổi mạnh mẽ, trong khi đuôi xe được thiết kế lại với đèn hậu vuốt mỏng và cảm biến an toàn.

Các phiên bản đều có la-zăng 15 inch và gương chiếu hậu chỉnh điện, với phiên bản 1.5G và 1.5E CVT có thêm tính năng gập điện và đèn báo rẽ. Nội thất tinh tế, với chất liệu bền bỉ và hệ thống giải trí liền mạch. Vô lăng phiên bản 1.5G CVT bọc da mạ bạc và điều chỉnh 2 hướng. Các phiên bản CVT trang bị đồng hồ lái Optitron, màn hình MID và ghế bọc da, với ghế lái chỉnh tay 6 hướng và hàng ghế sau gập 60:40.

Khoang hành lý có dung tích 506L, lớn nhất phân khúc sau Honda City. Phiên bản 1.5G CVT trang bị hệ thống giải trí 7-inch, Apple CarPlay và 6 loa, trong khi các phiên bản còn lại có hệ thống giải trí CD 1 đĩa. Vios 2025 sử dụng động cơ xăng 1.5L, 107 mã lực và mô-men xoắn 140Nm.

Toyota đã nâng cấp toàn diện hệ thống an toàn trên mẫu sedan hạng B mới. Phiên bản 1.5E MT dù vẫn sử dụng phanh sau tang trống nhưng được trang bị đầy đủ tính năng an toàn cao cấp, tương tự 2 phiên bản còn lại.

Các tính năng an toàn nổi bật bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA; Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD; Hệ thống cân bằng điện tử VSC; Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC; Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC; Cảm biến lùi (1.5G CVT và 1.5E CVT); 7 túi khí (bao gồm túi khí rèm và đầu gối); Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ; Cột lái & bàn đạp phanh tự đổ; Khung xe GOA; Dây an toàn 3 điểm tất cả các ghế; Hệ thống báo động và mã hóa động cơ (1.5G CVT).

Mặc dù không phải là chiếc xe tốt nhất trong phân khúc, Toyota Vios luôn chiếm được sự tin tưởng từ khách hàng nhờ sự cân bằng giữa khả năng vận hành, trang bị tiện ích và thiết kế. Giá trị thương hiệu Toyota cũng là yếu tố quan trọng giúp mẫu sedan hạng B này thành công.