Dàn xe tự chế và xế độ độc đáo của dân chơi Việt

Chủ Nhật, ngày 26/12/2021 16:30 PM (GMT+7)

Bên cạnh những mẫu xe được tùy chỉnh độc đáo, năm 2021 còn chứng kiến sự ra đời của hàng loạt chiếc xe tự chế đến từ những người thợ "tay ngang".

Xe đua Go Kart

Để sở hữu một chiếc xe đua Go Kart tiêu chuẩn, người mua phải bỏ ra hơn 100 triệu đồng. Tại Việt Nam chưa công ty nào sản xuất dòng xe này nên phải nhập khẩu về từ Australia. Xe đua Go Kart thường sử dụng động cơ hai thì hoặc động cơ từ máy phát điện. Vì vậy, sản phẩm tự chế của anh Bình Hải tại Bắc Ninh lại càng trở nên độc lạ vì là mẫu Go Kart của người Việt sản xuất và có động cơ 2 thì.

"Trái tim" của chiếc xe là động cơ đến từ mẫu mô tô Honda Nova Dash 2 thì sản xuất năm 2000. Nó cho công suất cực đại 21 mã lực. Sau khi đo qua GPS, tốc độ tối đa của chiếc xe đạt 90 km/h, khiến chủ xe hết sức bất ngờ.

Rolls-Royce mui trần bằng bìa cứng

Chiếc Rolls-Royce tự chế này chủ yếu sử dụng khung gầm bằng sắt và lớp vỏ các-tông. Nó được trang bị động cơ xe máy 110 cc và một số linh kiện từ đồ phế liệu. Lí do "cha đẻ" của chiếc xe chọn sử dụng chất liệu độc đáo này để làm vỏ xe vì nó dễ tìm kiếm, giá thành rẻ và đặc biệt là giúp việc tạo hình trở nên đơn giản hơn.

Vì ngoại hình độc và lạ, Boat Tail bằng các-tông thu hút được rất nhiều ánh nhìn của người đi đường mỗi lần xuống phố. Một số người tò mò hơn còn đứng lại hỏi thăm hoặc trực tiếp trải nghiệm lái chiếc xe có một không hai này, hay một số thì quay phim, chụp hình. Điều này khiến những người chế tạo ra nó rất phấn khích và hạnh phúc. Thậm chí sản phẩm của nhóm bạn từ Đắk Lắk còn được truyền thông quốc tế đưa tin và ca ngợi.

Austin Mini Cooper Mark III

Với tham vọng đưa xe về nguyên bản mà không phải bằng những trang bị chắp vá, tất cả các món đồ phục vụ cho cuộc đại tu đều được anh Khang (trú tại Bến Tre) đặt mua mới hoàn toàn từ một shop rất nổi tiếng về phụ tùng Mini Cooper tại Anh.

Loạt phụ tùng thay mới bao gồm đèn phía trước và sau, xi nhan hai bên, nắp bình xăng, chụp đèn , cao su cửa, cao su kính, mặt hốc gió, cản trước sau,… Toàn bộ nội thất cũng được bọc da thật. Cùng với đó là phục chế lại hệ thống điện, thay táp lô gỗ, làm mới dàn điều hòa và hệ thống thông tin giải trí, thay mới cần sang số, hộp số và bổ sung thêm hệ thống lái trợ lực.

Về khoang động cơ, chủ xe đã thay mới rất nhiều bộ phận quan trọng bao gồm bộ nồi, xúp pắp, hệ thống phuộc. Ngoài ra còn nâng cấp một loạt trang bị như hệ thống làm mát, chuyển từ phanh tang trống lên phanh dĩa, bộ đánh điện từ cơ cũng được thay thế bằng điện tử. Để thực hiện việc tăng hiệu năng vận hành của Mini Mark III, các bộ phận như bộ chế hòa khí, lấy gió, cổ pô và nguyên hệ thống ống xả cũng đã được thay mới.

Chevrolet Impala 1965 và 1966

Hai chiếc xế cổ độ phong cách nhún nhảy thuộc sở hữu của một người chơi xe hiện sống tại Đà Lạt. Sau khi mua, chủ xe đã nâng cấp bộ phận gầm bệ. Do xe đã chạy lâu năm, chiếc xe cần trang bị thêm những miếng hợp kim có độ bền cao.

Để Impala có thể nhún nhảy được như những mẫu Lowrider chuẩn mực, nhóm thợ tùy chỉnh đã tiếp tục lắp đặt thêm hệ thống thủy lực độc lập. Hệ thống này sử dụng tới 12 bộ ắc quy riêng biệt có thể nâng xe lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng. Chỉ riêng chi phí cơ cấu của bộ thuỷ lực và phục hồi lại xe về khả năng tốt nhất, chưa bao gồm các chi phí trang trí khác thì số tiền chủ sở hữu phải chi ra vào thời điểm đó là 68.000 USD.

Cách thức điều khiển tùy chỉnh Lowrider rất đơn giản. Nó được thiết kế như một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa với hệ thống các nút bấm được điều chỉnh dễ dàng theo ý mình muốn.

Ferrari GTO 250 bằng gỗ

Ở dự án lần này, người thợ thủ công đã đầu tư khoảng 70 ngày để tạo ra bản sao của Ferrari GTO 250 từ gỗ để tặng cậu con trai thân thương. Dự án được chia thành hai công đoạn lớn. Phần đầu tiên là tập trung vào khung gầm đã được sử dụng để làm cơ sở cho chiếc xe. Sau đó chạm khắc tỉ mỉ thân xe để có nét tương đồng với thương hiệu Ý.

Khung xe chủ yếu được làm từ thép và được trang bị động cơ điện nhỏ, hệ thống treo chức năng và giá lái. Sau đó, người thợ đã tiến hành lắp các phần lớn của thân xe bằng gỗ lên khung xe, bao gồm cả hai bên và phần đuôi xe.

Anh ấy dán một loạt các bộ phận bằng gỗ khác lên chiếc xe, bao gồm cả tấm chắn phía trước và nắp ca-pô của nó. Khi keo đã khô, người thợ lấy một chiếc cưa máy ra và bắt tay vào việc thực sự làm cho chiếc xe trông giống như một chiếc GTO 250 thực thụ.

Bản sao Ferrari 488 GTB

Người chế tạo ra chiếc xe mô hình thương hiệu Italy là bạn Vũ Đức Sang, 23 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.

Sợi thủy tinh cùng keo composite là vật liệu chính tạo nên vỏ xe. Đây là chất liệu có độ bền cao, chống ăn mòn và rất dễ tạo hình, được sử dụng rộng rãi để chế tạo xe tăng và tàu thuyền.

Nét đặc biệt của phiên bản 488 GTB là hệ thống truyền động không phải là loại động cơ chuyên dụng cho ô tô. Sang đã chọn động cơ chạy dầu diezel hay dùng để sản xuất máy bơm nước và máy phát điện, cho công suất 40 mã lực. Chi phí của bộ phận động cơ cùng bộ hộp số là hơn 15 triệu đồng.

