Cục Đăng kiểm siết chặt kiểm định tính năng ADAS trên xe ô tô tại Việt Nam

Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2023 quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên. Nghị định này có hiệu lực đối với ô tô kể từ ngày 1/8/2025, đối với linh kiện có hiệu lực ngày 1/10/2023.

Đáng chú ý, Nghị định quy định đối với dòng xe nhập khẩu có trang bị các hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (Advanced Driver Assistance Systems - ADAS). Đây là tính năng đang được nhiều mẫu xe hiện đại trang bị, thậm chí xe có tính năng này sẽ có giá tiền cao hơn so với các mẫu khác. Tại thị trường Việt Nam hiện một số dòng xe trang bị tính năng này như Hyundai Tucson, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Toyota Corolla Cross, Kia Sportage,... Đa số các mẫu xe này có tầm giá khoảng 1 tỷ đồng.

Nghị định 60/2023 quy định ô tô nhập khẩu có trang bị các hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao ADAS cần biết. Tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 60/2023 có quy định đối với việc kiểm tra ô tô nhập khẩu như sau: Người nhập khẩu gửi tới Cơ quan kiểm tra Bản xác nhận kế hoạch kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 kèm theo Nghị định này trên Cổng thông tin một cửa quốc gia kèm theo số, ngày, tháng, năm của Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với hồ sơ điện tử) hoặc Bản xác nhận kế hoạch kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục XI kèm theo Nghị định này kèm theo bản sao Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với hồ sơ giấy).

Trong khoảng thời gian không quá 1 ngày làm việc tính từ ngày kiểm tra do người nhập khẩu đề nghị trên Bản xác nhận kế hoạch kiểm tra, Cơ quan kiểm tra phải thực hiện kiểm tra. Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện kiểm tra (như thiên tai, dịch bệnh...), Cơ quan kiểm tra thống nhất với người nhập khẩu để kiểm tra trong thời gian phù hợp.

Nội dung kiểm tra như sau: Cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra tính thống nhất của nội dung các tài liệu trong hồ sơ đăng ký kiểm tra và kiểm tra đối chiếu 1 mẫu ngẫu nhiên thuộc mỗi kiểu loại trong hồ sơ đăng ký kiểm tra với Giấy chứng nhận xuất xưởng của xe và kiểm tra số khung, số động cơ của tất cả các xe.

Trường hợp các tài liệu trong hồ sơ đăng ký kiểm tra không phù hợp hoặc xe thực tế không phù hợp với hồ sơ đăng ký kiểm tra thì trong vòng 4 ngày làm việc, Cơ quan kiểm tra thông báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (đối với hồ sơ điện tử) hoặc thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị định này (đối với hồ sơ giấy) để người nhập khẩu bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc hủy hồ sơ để làm thủ tục nhập khẩu theo đối tượng ô tô nhập khẩu ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

“Trường hợp xe ô tô có trang bị các hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (Advanced Driver Assistance Systems - ADAS), nếu nhà sản xuất đánh giá các hệ thống này chưa phù hợp khi sử dụng tham gia giao thông tại Việt Nam thì nhà sản xuất khuyến nghị và hướng dẫn người nhập khẩu hủy kích hoạt một phần hoặc toàn bộ các hệ thống này sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu và phải bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng”- Nghị định quy định.

Lợi ích của hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS

Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS đã được chứng minh giúp giảm tỷ lệ tai nạn trong khi tham gia giao thông bằng cách hạn chế khả năng mắc lỗi của người điều khiển phương tiện. Các chức năng cảnh báo thông minh, như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường, phát hiện điểm mù, phát hiện tài xế buồn ngủ, kiểm soát đổ đèo, hệ thống nhìn ban đêm và hệ thống hỗ trợ đỗ xe, giúp người dùng đảm bảo an toàn khi di chuyển.

ADAS có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa tử vong và thương tích trong các vụ tai nạn giao thông. Nó giúp giảm số vụ tai nạn ô tô và hạn chế tác động nghiêm trọng của chúng đối với người dùng. Điều này cho thấy tính hiệu quả và giá trị của ADAS trong việc cải thiện an toàn giao thông.

Trở lại thập kỷ trước, các cải tiến về độ an toàn trên ô tô, như kính chống vỡ, dây đai an toàn 3 điểm và túi khí chỉ là các giải pháp an toàn thụ động được thiết kế để giảm thiểu thương tích khi xảy ra va chạm. Tuy nhiên, ngày nay, hệ thống ADAS được liên tục cập nhật và cải tiến với nhiều tính năng thông minh, giúp giảm thiểu tối đa chấn thương cho người dùng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]