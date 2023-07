Đây là một số loại phí Đăng kiểm được giảm từ ngày 1/7

Theo thông tư Thông tư 44/2023/TT-BTC thì các phương tiện được giảm 50% lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Cụ thể, mức phí giảm được áp dụng với lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới, Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho xe cơ giới, linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng, xe bốn bánh có gắn động cơ, xe đạp điện, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sẽ giảm từ 40.000 đồng xuống còn 20.000 đồng 1 giấy.

Riêng Giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) sẽ giảm từ 90.000 đồng xuống còn 45.000 đồng 1 giấy. Thời gian áp dụng các quy định tại Thông tư 44/2023/TT-BTC được thực hiện từ ngày 1/7 - 31/12/2023, với mục đích để đảm bảo cho việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện được đảm bảo nhanh chóng, chính xác. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Cục sẽ cập nhật mức lệ phí mới lên phần mềm quản lý thu phí, lệ phí kiểm định và các phương tiện khi đi kiểm định, chi phí sẽ được tính toán tự động.

Ngoài ra, mức phí phải đóng để được cấp giấy chứng nhận kiểm định, phương tiện được mang đến kiểm định sẽ cần phải nộp thêm chi phí dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng với phí sử dụng đường bộ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết, hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định đã cập nhật dữ liệu Giấy xác nhận thời hạn giấy chứng nhận và Tem kiểm định cho các xe có hạn kiểm định đến hết ngày 31/12/2023. Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, ở thời điểm hiện tại hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cập nhật 827 nghìn Giấy xác nhận lên hệ thống. Bên cạnh đó vẫn còn khoảng 527 nghìn Giấy xác nhận dành cho các xe có hạn kiểm định trong 6 tháng đầu năm 2024 đang tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ xe chỉ nên tra cứu những xe thuộc đối tượng được tự đông giãn chu kỳ kiểm định bao gồm: Xe ô tô con không kinh doanh vận tải được kiểm định trước ngày 22/3/2023, được cấp giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn nằm trong khoảng 3/6/2023-30/6/2024 và thời gian tính từ năm sản xuất đến năm kiểm định nằm trong khoảng 0-7 năm hoặc 13-20 năm.

Chủ xe có thể truy cập vào app TTDK, chọn mục Gia hạn đăng kiểm để xem và in Giấy xác nhận gia hạn kiểm định một cách thuận lợi, nhanh chóng. Ngoài ra, đối với các xe được giãn chu kỳ kiểm định, phí bảo trì đường bộ trong thời gian gia hạn kiểm định sẽ được truy thu trong lần đăng kiểm tiếp theo.

