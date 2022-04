Chi tiết Rolls-Royce Phantom "Rồng" giá triệu đô của chủ tịch Tân Hoàng Minh

Rolls-Royce Phantom VII Year of the Dragon được sản xuất giới hạn chỉ 33 chiếc trên toàn thế giới.

Ngày 5/4/2022, Thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Trước đó, ông Dũng từng gây xôn xao khi đấu giá đất ở Thủ Thiêm (Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh) với mức giá lên tới 37.346 tỷ đồng, gấp 7 lần giá khởi điểm vào cuối năm 2021 nhưng sau đó lại hủy cọc.

Ông Đỗ Anh Dũng thành lập Tân Hoàng Minh vào năm 1993 tại TP Hồ Chí Minh, bắt đầu với hệ thống taxi V20 và nhanh chóng thành công. Đến năm 1998, ông Dũng mở nhà máy sản xuất mây tre đan thủ công mỹ nghệ, từ năm 2006 đến nay, Tân Hoàng Minh đầu tư vào các dự án căn hộ siêu sang tại những khu đất đắc địa của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài việc xây dựng và sở hữu nhiều căn hộ cao cấp, gia đình của Chủ tịch Tân Hoàng Minh còn có dàn xe hơi vô cùng đắt đỏ và ấn tượng. Một trong số đó là chiếc Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon trị giá hơn 35 tỷ đồng.

Rolls-Royce Phantom VII Year of the Dragon được sản xuất giới hạn chỉ 33 chiếc trên toàn thế giới. Xe có nhiều điểm nhấn đáng chú ý như logo hình rồng bên hông, bộ mâm 7 chấu đơn thiết kế riêng biệt sơn 2 màu tương phản và logo hình rồng xuất hiện cả trong cabin tại khu vực bảng táp-lô và tựa đầu ghế ngồi.

Bậc cửa xe còn có dòng chữ "Year of the Dragon 2012" để tăng độ nhận diện rằng đây là mẫu xe phiên bản giới hạn được sản xuất vào năm 2012, ​​đây cũng là năm của con rồng.

Phantom Year of the Dragon được phát triển dựa trên Rolls-Royce Phantom VII thế hệ cũ và thuộc bản trục cơ sở dài, do đó, xe dùng động cơ V12 6.75L sản sinh công suất 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe có tốc độ tối đa 250km/h.

Vào năm 2016, cựu thành viên nhóm hát Big Bang là Seungri đã bất ngờ sang Việt Nam để gặp mặt cùng gia đình ông Đỗ Anh Dũng. Được biết tại thời điểm đó, ông chủ của Tân Hoàng Minh cùng con cả đã điều động chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon để đưa đón nam ca sĩ này.

