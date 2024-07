Rolls-Royce Wraith Black Badge ADM Sportive độc bản có mặt tại Việt Nam

Rolls-Royce Wraith Black Badge ADM Sportive chỉ có đúng một xe trên toàn thế giới và vừa được mang về Việt Nam. Một đại lý tư nhân tại TP.HCM vừa đưa về chiếc Rolls-Royce Wraith Black Badge ADM Sportive, phiên bản độc nhất vô nhị trên thế giới.

Ngoại thất Wraith Black Badge ADM Sportive nổi bật với phối màu vàng Austin Yellow trên nền sơn đen Black Yellow Sparkle. Điểm nhấn đặc biệt là đường coachline màu vàng chạy dọc thân xe, được vẽ thủ công bởi một nghệ nhân của Rolls-Royce.

Mang đậm dấu ấn Black Badge, chiếc coupe siêu sang sở hữu các chi tiết ngoại thất mạ crom đen bóng như logo thiếu phụ bay, lưới tản nhiệt, viền cửa,... Nổi bật trên bộ mâm 5 chấu kép kích thước 21 inch đặc trưng của dòng Black Badge.

Bước vào khoang nội thất là cách phối màu vàng đen đồng điệu với ngoại thất. Ghế ngồi bọc da cao cấp cùng bầu trời sao Starlight, điểm đặc biệt là ánh sáng vàng thay vì trắng mặc định. Bệ cửa bọc da dệt tinh xảo, phím âm thanh đặt riêng chạm khắc với tông màu tối.

Trên bảng táp-lô, đồng hồ Black Badge Indulge là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Logo Sportive cùng dòng chữ "one of one" trên bậc cửa và ký hiệu đặc biệt khẳng định tính độc nhất của chiếc xe. Họa tiết độc đáo được truyền tải từ ngoại thất đến nội thất, tạo nên một tổng thể hoàn hảo và đầy ấn tượng.

Sức mạnh của Rolls-Royce Wraith Black Badge ADM Sportive đến từ động cơ V12, dung tích 6.6L tăng áp kép, cho công suất 632 mã lực và mô-men xoắn 870 Nm. Kết hợp cùng hộp số 8 cấp tự động ZF, chiếc xe mang đến khả năng tăng tốc 0-97 km/h chỉ trong 4,4 giây và tốc độ tối đa giới hạn ở 250km/h.

Đây là mẫu xe thuộc bộ sưu tập Sportive thửa riêng cho đại lý siêu xe Abu Dhabi Motors (ADM) vào năm 2020. Mẫu xe siêu sang này được đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa về Việt Nam không để bán mà phục vụ nhu cầu sử dụng của cá nhân đơn vị. Do đó, giá bán của Wraith Black Badge ADM Sportive không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo giới thạo xe, giá trị của chiếc xe này có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

