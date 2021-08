Bugatti bắt đầu sản xuất siêu phẩm có mức giá "khó tin"

Thứ Hai, ngày 23/08/2021 16:30 PM (GMT+7)

Siêu phẩm Bugatti Bolide là mẫu xe dành cho đường đua và công suất 1.578 mã lực.

Ra mắt vào tháng 10/2020, Bugatti Bolide được hiểu là mẫu xe ý tưởng độc nhất vô nhị vào thời điểm đó. Mẫu siêu xe thể thao được chế tạo nhằm tạo ra trải nghiệm lái tốc độ cao thực chất nhất trên đường đua. Tuy nhiên, đến hôm nay Bugatti chính thức đưa Bolide vào sản xuất.

Ở bản thử nghiệm, Bolide có trọng lượng khô chỉ 1.240 kg nhưng khi đưa vào sản xuất, xe tăng thêm 210 kg lên mức 1.450 kg. Tăng trọng lượng nhưng tỷ lệ trọng lượng trên công suất ở Bolide vẫn có thông số ấn tượng: 0,9 kg trên 1 mã lực. Mức độ chênh lệch so với tỷ lệ 0,67 kg trên 1 mã lực ở bản thử nghiệm là không nhiều.

Stephan Winkelmann - Chủ tịch Bugatti chia sẻ: “Bolide đã tạo ra rất nhiều sự bất ngờ và hấp dẫn vào năm ngoái. Sau phần ra mắt, một số lượng lớn những người đam mê và các nhà sưu tập đã yêu cầu chúng tôi phát triển bản thử nghiệm như một mẫu xe. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước những phản ứng và phản hồi của khách hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Theo hãng, chỉ có 40 chiếc Bolide được xuất xưởng với giá bán lẻ 4 triệu USD. Bugatti Bolide không dùng động cơ 1.824 mã lực khi thử nghiệm, chạy bằng nhiên liệu đường đua 110 octan. Thay vào đó, Bugatti chọn loại xăng RON 98 có sẵn trên toàn cầu và công suất 1.578 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm.

Chiếc xe tuân thủ mọi quy định an toàn của tổ chức đua xe FIA, nghĩa là xe được trang bị nhiều hệ thống an toàn và hỗ trợ lái xe vốn chỉ xuất hiện trên xe đua. Chẳng hạn, hệ thống cố định đầu và cổ (Head and Neck Support-HANS), dây đai 6 điểm, hệ thống dập lửa tự động, tiếp nhiên liệu áp suất cao, khoá bánh xe trung tâm.

