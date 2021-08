Nissan Z thế hệ mới ra mắt toàn cầu, cạnh tranh BMW Z4

Chủ Nhật, ngày 22/08/2021 16:30 PM (GMT+7)

Hãng xe Nhật Nissan vừa giới thiệu dòng xe thể thao hai cửa Z thế hệ mới.

Sau khi giới thiệu mẫu concept Z Proto hồi tháng 9 năm ngoái, Nissan đã chính thức giới thiệu mẫu xe thể thao Nissan Z hoàn toàn mới sử dụng động cơ V6 cho công suất 400 mã lực, lấy cảm hứng thiết kế từ dòng xe Nissan 300ZX (Z32) huyền thoại.

Nissan đã chính thức giới thiệu phiên bản thương mại được phát triển từ mẫu concept concept Z Proto có tên gọi Nissan Z 2023, được định vị ở phân khúc xe coupe thể thao cỡ nhỏ, đồng thời thay thế cho mẫu Nissan 370Z đã bán nhiều năm trên thị trường.

So với bản concept Z Proto ban đầu, Nissan Z 2023 giữ lại dường như hoàn toàn thiết kế của mẫu concept. Phần đầu xe được tạo hình mũi xe nhọn lấy cảm hứng từ dòng Datsun 240Z, lưới tản nhiệt hình vuông, đèn pha LED hình tròn, đèn hậu LED nằm ngang mang phong cách cổ điển lấy cảm hứng từ dòng Nissan 300ZX (Z32) nổi tiếng.

Phia sau xe được trang bị một bộ khuếch tán màu đen bóng, trang bị ống xả kép. Phiên bản hiệu năng cao được trang bị thêm một cánh gió phía sau, thiết kế thể thao. Ở phiên bản “Sport” tiêu chuẩn, xe sử dụng bộ mâm có kích thước 18 inch, trong khi phiên bản “Performance” sử dụng mâm 19 inch của hãng RAYS. Phiên bản Proto Spec sản xuất giới hạn 240 chiếc cho thị trường Mỹ lắp bộ mâm 19 inch của RAYS, sơn màu vàng đồng.

Bên trong khoan nội thất của xe được thiết kế pha trộn giữa sự hiện đại, tiện nghi và nét cổ điển. Xe được trang bị ghế xô thể thao bọc Vải hoặc Da màu Đen tiêu chuẩn. Trang bị đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch tiêu chuẩn và 9 inch lớn hơn tích hợp Wi-Fi và định vị dẫn đường ở phiên bản Performance.​ Bảng điều khiển trung tâm lấy cảm hứng từ dòng 240Z, trang bị 3 đồng hồ đo, hiển thị áp suất khí nạp, tốc độ vòng quay tuabin của tăng áp, vôn kế.​

Hãng xe Nhật Bản cung cấp tổng cộng 6 màu sơn, phối 2 màu với nóc xe màu Đen bao gồm: Bạc, Xám, Xanh, Vàng, Đỏ và Trắng. Ngoài ra, xe còn cung cấp 3 màu sơn tùy chọn 1 tông màu gồm: Đen (Black Diamond), Xám (Gun Metallic) và Nâu (Rosewood Metallic).​

Nissan Z được trang bị động cơ V6, dung tích 3.0L tăng áp kép (twin-turbo), cho công suất 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 475Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số sàn 6 cấp (6MT) sử dụng ly hợp hiệu suất cao, bên cạnh hộp số tự động 9 cấp (9AT) ở phiên bản “Performance” có lẫy chuyển số bằng nhôm lấy cảm hứng từ GT-R và vi sai chống trượt (tùy chọn).

So với mẫu xe Nissan 370Z, Nissan Z mạnh hơn 68 mã lực và mô-men xoắn 108Nm. Nissan cho biết, mẫu xe Z còn nhanh hơn 15% so với 370Z (mặc dù chưa công bố khả năng tăng tốc của Z 2023). Xe được trang bị an toàn gồm: Hệ thống phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và hơn nữa.

Nissan chưa công bố giá bán cho Nissan Z nhiều dự đoán xe sẽ có giá khoảng 40.000 USD tương đương hơn 900 triệu đồng. Giá bán sẽ được Nissan sớm công bố khi trước xe được bán ra, dự kiến đầu năm sau. Nissan Z sẽ cạnh tranh thực tiếp với nhiều mẫu xe coupe thể thao cỡ trung trên thị trường như Toyota 86 hay thậm chí Ford Mustang và BMW Z4

