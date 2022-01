Beijing U5 Plus ra mắt thị trường Việt, giá bán dưới 400 triệu đồng

BAIC Việt Nam (Kylin) tiếp tục giới thiệu mẫu xe Beijing U5 Plus thế hệ mới và có giá bán từ 398 triệu đồng.

Beijing U5 Plus được định vị nằm ở phân khúc sedan hạng C nhưng với giá bán như trên, Beijing U5 Plus có thể “cướp khách” của cả các mẫu xe hạng A, B như VinFast Fadil, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent và cả mẫu xe MG5 hấp dẫn đang rục rịch ra mắt khách hàng Việt trong quý đầu năm nay.

Beijing U5 Plus 2022 có kích thước lần lượt dài x rộng x cao là 4.660 x 1.820 x 1.480 (mm). Trục cơ sở xe dài 2670mm. Ngoại hình Beijing U5 Plus 2022 có thiết kế khá lạ với phần đầu xe gợi nhớ về đàn anh Beijing X7. Cụm lưới tản nhiệt đen bóng chiếm phần lớn đầu xe, tạo điểm nhấn với dải chrome lớn nối liền cụm đèn pha LED. Hệ thống đèn pha tự động thông minh chỉ có trên bản Luxury.

Thân xe Beijing U5 Plus có đường nét khá tối giản. Xe trang bị bộ mâm 16 inch cùng bộ lốp 205/55R16 cho cả 3 phiên bản. Đuôi xe Beijing U5 Plus được trang bị cụm đèn hậu LED có thiết kế nối dài như xe sang. Và hệ thống ống xả cũng được giấu bên dưới gầm xe để tăng vẻ lịch lãm.

Nội thất xe cũng có thiết kế với ghế ngồi bọc da phong cách sang trọng, cùng nhiều chi tiết thiết kế hiện đại. Ghế da đục lỗ chỉ có trên phiên bản Luxury, hỗ trợ chỉnh tay 6 hướng. Điểm nhấn chính của cabin là cụm màn hình kép LCD đặt nổi độ nét cao với màn hình trung tâm điều khiển 7 inch và màn hình giải trí 12,3 inch.

Beijing U5 Plus 2022 đi kèm hàng loạt tiện ích như đề nổ thông minh Start Stop, cửa sổ trời, âm thanh 6 loa , tay nắm cửa mạ chrome một chạm thông minh, gương chiếu hậu điều khiển điện tích hợp gập tự động, điều chỉnh, sấy, điều hòa tự động tích hợp lọc bụi không khí tiêu chuẩn CN95/ PM 2.5/lọc phấn hoa, điều khiển hành trình Cruise control…

Xe sử dụng khối động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 113 mã lực và mô men xoắn 142 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT Xe cũng có thêm biến thể thuần điện mang tên Beijing EU5 Plus chia sẻ chung một nền tảng.

Thế hệ mới của U5 Plus cũng được trang bị các tính năng an toàn cao cấp như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, chống trượt ESP, khởi hành ngang dốc, tự động giữ phanh, camera toàn cảnh 360 độ, cảnh báo chệch làn đường, cảm biến va chạm…

Beijing U5 Plus sẽ được phân phối tổng cộng 3 và có giá bán như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (Triệu đồng) Standard 398 Deluxe 468 Luxury 498

