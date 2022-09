Bất ngờ xe điện Trung Quốc đạt chuẩn an toàn Euro NCAP cao hơn xe Hàn

Euro NCAP vừa công bố loạt thử nghiệm an toàn, trong đó có sự xuất hiện của loạt mẫu xe ô tô điện mới trên thị trường gồm Tesla Model Y, Genesis GV60, Kia Niro cùng 2 mẫu xe Trung Quốc ORA Funky Catz và WEY Coffee 01.

Điểm ấn tượng chính là việc 2 mẫu xe ô tô điện nhỏ xứ Trung lại đạt đủ 5 sao, không hề thua kém Tesla Model Y hay Genesis GV60 chạy điện. Thậm chí, 2 chiếc xe "Tàu" còn an toàn hơn cả "người bạn" đến từ Hàn Kia Niro. Điều này một lần nữa khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi về độ an toàn của xe Hàn?

Điểm của các mẫu xe theo chuẩn Euro NCAP: Số sao - An toàn người lớn - An toàn trẻ nhỏ - An toàn cho người đi bộ - Các tính năng hỗ trợ an toàn.​ Trong thử nghiệm mới nhất của Euro NCAP, tổ chức này thực hiện với 5 loại xe điện đến từ Mỹ, Hàn và Trung.

Tesla Model Y như mong đợi, đã đạt điểm cao nhất trong lần thử nghiệm này, xứng đáng với 5 sao của Euro NCAP. Model đạt tỷ lệ điểm lần lượt là 97%, 87%, 82%, 98% cho hạng mục An toàn người lớn, An toàn trẻ nhỏ, An toàn cho người đi bộ và Các tính năng hỗ trợ an toàn.

Trước đó, Tesla cũng đều được xếp hạng năm sao về mức độ an toàn từ Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA). Tuy nhiên, cả Euro NCAP và NHTSA đều bỏ qua việc đánh giá các hệ thống hỗ trợ tự hành Autopilot và Full Self-Driving (FSD) gây nhiều tranh cãi của Tesla.​

Đáng ngạc nhiên, hai mẫu xe đứng sau Model Y lại là 2 chiếc xe ô tô Trung Quốc - ORA Funky Cat và WEY Coffee 01. Hai dòng xe này đạt điểm rất cao ở hầu hết các hạng mục. Kết quả 5 sao an toàn. Đứng thứ 4 là mẫu xe điện hạng sang của Hàn Genesis GV60, cũng đạt 5 sao.

Chiếc Kia Niro tham gia thử nghiệm với 2 phiên bản. Trong đó bản có gói an toàn safety pack được 5 sao, bản tiêu chuẩn thì chỉ đạt 4 sao, thua 2 mẫu xe Trung Quốc.

