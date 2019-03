Bảng giá xe tải Đô Thành 2019 mới nhất tại đại lý

Thứ Ba, ngày 19/03/2019 12:00 PM (GMT+7)

Cập nhật bảng giá xe tải Đô Thành, giá xe tải Đô Thành 2019, giá xe tải Đô Thành iz49, giá xe tải Đô Thành iz65, giá xe tải Đô Thành 120s...

Bên cạnh các dòng xe tải được nhiều khách hàng quan tâm trên thị trường như xe tải Daewoo, xe tải Isuzu, xe tải Thaco Trường Hải,... thì cái tên xe tải Đô Thành cũng là một trong những đối thủ sừng sỏ trên thị trường với những trang bị tiện nghi cho người sử dụng cùng mức giá bán cạnh tranh. Vậy giá xe tải Đô Thành bao nhiêu? Đánh giá xe tải Đô Thành có tốt hay không. Cùng chúng tôi tham khảo bài viết sau đây.

Giá xe tải Đô Thành IZ49

Xe tải Đô Thành IZ49 có 4 loại kích thước, cụ thể: 5970 x 1860 x 2040 mm, 5990 x 1930 x 2750 mm, 6000 x 1930 x 2760 mm, 5990 x 1930 x 2100 mm. Kích thước lòng thùng: 4210 x 1810 x 670/1775 mm, 4210 x 1790 x 1775 mm, 4210 x 1810 x 490 mm.

Thiết kế ngoại thất xe tải Đô Thành IZ49 được nhiều người ưa chuộng với nhiều lợi thế so với đối thủ. Một trong số đó có thể kể đến như xe IZ49 có gầm cao, trang bị tay lái trợ thủy lực giúp việc đánh lái đằm chắc hơn, bộ lốp dày có thông số 7.00-16/4x2R giúp xe vận hành khá êm ái...Là xe tải nhưng trang bị nội thất của xe tải Đô Thành IZ49 khá đầy đủ với các thiết bị giải trí như Radio, SUB, đầu SD,...Bên cạnh đó xe còn được thiết kế một các khoa học, tiện lợi cho người lái.

Xe tải Đô Thành IZ49 sử dụng hệ thống động cơ Diesel 2.8L 4 kỳ 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước tạo ra công suất tối đa 107 mã lực, mô men xoắn cực đại 260 Nm kết hợp cùng hộp số 5 số tiến, 1 số lùi mang đến cảm giác lái an toàn và chủ động. Xe có tốc độ tối đa 100km/h.

Nằm trong dòng xe tải IZ49, mẫu xe tải Đô Thành 2t4 được rất nhiều người tìm kiếm với những cải tiến mới mẻ cho phiên bản mới nhất. Xe tải Đô Thành 2t4 Hyundai IZ49 được lắp ráp theo dây chuyền hiện đại nhất của nhà máy Hyundai hàn Quốc, xe được nâng cấp từ phiên bản IZ49 2T4 đười 2017 khí thải EURO 2 lên động cơ Khí thải EURO 4 đời 2018, còn lại dòng xe IZ49 2,4 tấn này gần như không có gì thay đổi so với phiên bản trước.

Nhắc đến phân khúc xe tải nhẹ khoảng 2 tấn, hiện tại chưa có dòng nào mà có tải trọng cao tới 2.4 tấn, thùng lại dài tới 4,3 mét, động cơ ISUZU như là dòng IZ49 đời 2018 này. Có thể nói dòng xe tải Đô Thành 2t4 Hyundai IZ49 ngay sau khi tung ra thị trường đã làm mưa làm gió các dòng xe tải nhẹ khi vượt qua xe tải Kia 2t4 về tải trọng và thùng xe, vượt qua các dòng xe tải Isuzu về giá cả rẻ hơn cả 150 triệu.

Tham khảo giá xe tải Đô Thành IZ49:

Giá xe tải Đô Thành IZ49 thùng đông lạnh: 345.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành IZ49 (thùng kín 4,2m): 345.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành IZ49 (thùng lửng 4,2m): 340.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành (thùng mui bạt 4,2m): 340.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành IZ49 chassis: 320.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành IZ65:

Cũng như xe tải Đô Thành IZ49, mẫu xe tải IZ65 có 4 sự lựa chọn về kích thước, bao gồm: 5910 x 1940 x 2220 mm, 6240 x 2090 x 2750 mm, 6230 x 2090 x 2760 mm, 6240 x 2090 x 2220 mm. Kích thước thùng xe: 4310 x 1940 x 670/1850 mm, 4310 x 1940 x 1850 mm, 4310 x 1940 x 490 mm.

Mẫu xe tải Đô Thành IZ65 khá chú trọng đến vấn đề an toàn của người lái, theo đó xe được trang bị một số tính năng an toàn tiêu biểu như: chống bó cứng phanh ABS, dây đai an toàn 3 điểm. Cũng như những mẫu xe tải đa dụng khác, Đô Thành IZ65 được trang bị một số tiện nghi cơ bản cho người lái, có thể kể đến như: đầu CD, DVD, hỗ trợ MP3, USB, SD.

Xe sử dụng hệ thống động cơ Diesel 2.8L 4 kỳ 4 xi-lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước cho công suất tối đa 107 mã lực, mô men xoắn cực đại 260 Nm, hộp số 5 số tiến, 1 số lùi. Và chắc hẳn rằng đây sẽ là một trong những mẫu xe được nhiều bác tài lựa chọn với sự bền bỉ và ổn định trên nhiều cung đường.

Tham khảo giá xe tải Đô Thành IZ65:

Giá xe tải Đô Thành IZ65 (thùng kín – 4210mm ) giá bán : 402.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành Dothanh IZ65 (thùng lửng – 4210mm) giá bán : 399.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành IZ65 (mui bạt – 4210mm) giá bán: 399.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành HD99

Điểm cộng đầu tiên của xe tải Hyundai Đô Thành HD99 so với đối thủ là xe có kích thước lòng thùng khá lớn với 3 tuỳ chọn: 4980 x 2050 x 670/1850 mm, 4980 x 2050 x 1870 mm, 4980 x 2050 x 490 mm. Bên cạnh đó, HD99 được nhiều khách hàng lựa chọn với một số hệ thống hỗ trợ lái như: phanh chính dạng tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, phanh đỗ dạng cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số và hệ thống treo dạng phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực.

Kích thước xe: Xe tải Hyundai Đô Thành HD99 có 4 tuỳ chọn 6550 x 2000 x 2230 mm, 6850 x 2190 x 2970 mm, 6860 x 2200 x 2970 mm, 6840 x 2190 x 2350 mm.

Xe sử dụng vô lăng 2 chấu với hệ thống động cơ D4DB 4.0L 4 kỳ, 2 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp tạo ra công suất tối đa 128 mã lực, mô men xoắn cực đại 373 Nm đi kèm hộp số 5 số tiến, 1 số lùi cực kì bền bỉ. Xe có tốc độ tối đa 77-84.6km/h.

Tham khảo giá xe tải Đô Thành HD99:

Giá xe tải Đô Thành HD99 chassis: 608.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành HD99 thùng kín: 648.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành HD99 thùng lửng: 633.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành HD99 thùng mui bạt: 646.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành HD65 2.5 tấn

Giá xe tải Đô Thành HD65 chassis: 575.000.000 đồng

HD65 thùng lửng giá bán: 595.000.000 đồng

HD65 thùng mui bạt giá bán: 610.000.000 đồng

HD65 thùng kín giá bán: 615.000.000 đồng

HD65 thùng đông lạnh giá bán: 575.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành 120s

Bên cạnh các phiên bản HD65, HD88, mẫu xe tải Đô Thành 120s cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng về những lợi thế so với các đối thủ trên thị trường. Đầu tiên phải kể đến đó là xe có gầm cao đến 230 mm, điều này giúp xe có thể dễ dàng di chuyển qua các chướng ngại vật trên đường.

Xe có 4 tuỳ chọn kích thước, bao gồm: 8225 x 2000 x 2310 mm, 8225 x 2200 x 2980 mm, 8250 x 2200 x 2990 mm, 8245 x 2200 x 2310 mm, chiều dài cơ sở đạt 4735 mm. Kích thước thùng chở hàng: gồm 3 tùy chọn là 6310 x 2050 x 660/1850 mm, 6300 x 2050 x 1870 mm, 6340 x 2050 x 480 mm.

Không thua kém các đối thủ trên thị trường, xe tải Đô Thành 120s được trang bị khoang nội thất thuận tiện cho cánh tài xế cùng nhiều trang bị tiện nghi như: đồng hồ đa chức năng, điều hòa mát lạnh và hệ thống giải trí đầy đủ với đầu CD, DVD, MP3, USB, SD mang đến những giây phút thư giãn cho tài xế và hành khách.

Xe tải Đô Thành 120s sử dụng hệ thống động cơ D4DB 4.0L 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp cho công suất tối đa 128 mã lực, mô men xoắn cực đại 373 Nm đi kèm hộp số 5 số tiến, 1 số lùi vô cùng ổn định và bền bỉ. Xe đạt tốc độ tối đa 83.2 km/h.HD 120sl được trang bị phanh chính dạng tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, phanh đỗ dạng cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số. Bên cạnh đó, xe sử dụng tay lái trợ thủy lực giúp việc đánh lái đằm hơn và bộ lốp dày có thông số 8.25-16/4x2R mang đến sự êm ái cho người dùng.

Tham khảo giá xe tải Đô Thành 120S:

Giá xe tải Đô Thành Mighty HD120s cabin chassis : 685.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành 120sl (thùng 5m và 6,2m) thùng lửng: 712.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành 120sl (thùng 5m và 6,2m) thùng bạt: 717.000.000 đồng

Giá xe tải Đô Thành 120sl (thùng 5m và 6,2m) thùng kín inox: 720.000.000 đồng

Liên hệ mua xe tải Đô Thành giá tốt: 0909 039 616

