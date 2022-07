Bảng giá xe Mitsubishi tháng 07/2022 của tất cả các dòng xe phổ biến

Mitsubishi là tên gọi của thương hiệu sản xuất thiết bị cơ khí hàng đầu đến từ Nhật Bản, được ra đời kể từ năm 1970 tại thành phố Tokyo. Về sau này, Mitsubishi đã nghiên cứu để cho ra đời các sản phẩm động cơ xe ô tô, tạo tiền đề cho việc hình thành một đế chế sản xuất xe hơi hàng đầu của Nhật Bản.

Các sản phẩm xe hơi đến từ thương hiệu Mitsubishi vô cùng được ưa chuộng, không chỉ bởi chúng có thiết kế đẹp mắt, trang nhã, mà nội thất bên trong xe, bảng điều khiển của xe vô cùng thực dụng, áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất, giúp xe có độ bền cao, cùng với giá thành vô cùng cạnh tranh so với hàng loạt đối thủ sừng sỏ khác trên thị trường.

Sau đây là tổng hợp giá xe Mitsubishi mới nhất trong tháng 07/2022 của tất cả các dòng xe đang được phân phối chính thức tại Việt Nam, để từ đó giúp bạn có thể lựa chọn được sản phẩm mà mình mong muốn.

Giá xe Mitsubishi New Outlander

Mitsubishi New Outlander là dòng xe hơi thuộc phân khúc xe SUV/Crossover hạng C cỡ lớn vô cùng được ưa thích không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn Đông Nam Á nói chung. Dòng xe này sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield vô cùng quen thuộc trong các sản phẩm của Mitsubishi, từ đó New Outlander sẽ mang đến sự mạnh mẽ, bền bỉ nhưng không kém phần thời trang, cá tính cho chủ sở hữu.

Dòng xe Mitsubishi New Outlander thế hệ mới nhất 2022 đã có một số cải tiến về nội thất cũng như ngoại thất so với các phiên bản tiền nhiệm trước kia. Không gian bên trong xe vô cùng thoải mái với 7 chỗ ngồi, chia thành 3 hàng ghế riêng biệt, nhờ đó giúp mang đến đến sự thoải mái khi ngồi trong xe cho cả người lái xe cũng như các hành khách.

Ngoài ra, dòng xe New Outlander thế hệ mới còn sở hữu khối động cơ 2.0L DOHC Mivec, giúp cung cấp công suất lên tới 145 mã lực và momen xoắn cực đại đạt từ 196 đến 222 Nm, đi kèm với đó là hệ thống dẫn động 4WD, giúp xe có thể tăng tốc mạnh mẽ, vượt nhiều địa hình khác nhau.

Sau đây là bảng giá xe Mitsubishi Outlander mới nhất trong tháng 07/2022:

Dòng xe Mitsubishi New Outlander Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh HN Giá lăn bánh TPHCM Giá lăn bánh tỉnh khác Mitsubishi New Outlander 2.0 CVT 825.000.000 947.000.000 930.000.000 919.000.000 Mitsubishi New Outlander 2.0 CVT Premium 950.000.000 1.087.000.000 1.068.000.000 1.058.000.000

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Giá xe Mitsubishi New Attrage

Mitsubishi New Attrage là dòng xe thuộc phân khúc xe hơi Sedan hạng B rất được ưa thích tại thị trường Việt Nam bởi dòng xe này có giá thành thuộc vào loại thấp nhất trong phân khúc, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ khác như Honda City, Toyota Vios,... Hiện tại thì phiên bản nâng cấp thế hệ mới nhất có tên là New Attrage đã được ra mắt kể từ đầu năm 2020, giúp mang đến cho dòng xe này sự thay đổi đáng kể về ngoại hình cũng như nội thất bên trong xe, giúp chiếc xe trở nên đẹp mắt, hấp dẫn hơn.

Mitsubishi New Attrage sở hữu khối động cơ 1.2L DOHC Mivec, giúp đem đến công suất 78 mã lực cùng momen xoắn cực đại đạt 100 Nm, đi kèm với đó là hộp số tự động CVT 5 cấp. Từ đó sẽ mang đến cho chiếc xe sự vận hành mượt mà, trơn tru mà không gặp phải khó khăn. New Attrage vẫn có những trang bị tiện nghi cơ bản mà các dòng xe hạng B đều sở hữu như hệ thống phanh an toàn ABS, hệ thống túi khí, hệ thống âm thanh, ghế ngồi đều bọc nỉ,... Do đó đây là dòng xe mà bạn không nên bỏ qua.

Sau đây là bảng giá xe Mitsubishi New Attrage mới nhất tháng 07/2022:

Dòng xe Mitsubishi New Attrage Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh HN Giá lăn bánh TPHCM Giá lăn bánh tỉnh khác Mitsubishi New Attrage MT 375.000.000 442.000.000 435.000.000 420.000.000 Mitsubishi New Attrage CVT 460.000.000 538.000.000 528.000.000 514.000.000 Mitsubishi New Attrage CVT Premium 485.000.000 565.000.000 556.000.000 542.000.000

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Giá xe Mitsubishi New Triton Athlete

Mitsubishi New Triton Athlete hay viết tắt là New Triton là mẫu xe thuộc phân khúc xe bán tải, sở hữu lối thiết kế độc đáo, ấn tượng và mạnh mẽ. Đây là sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ bán tải khác cùng phân khúc như Ford Ranger, Mazda BT50, Toyota Hilux,... tại thị trường Việt Nam. Vào thời điểm cuối năm 2021, hãng Mitsubishi đã cho ra mắt dòng xe New Triton Athlete thay thế cho các dòng Triton cũ trước kia. Đi kèm với đó là hàng loạt các cải tiến mới về công nghệ, thiết kế, giúp dòng xe này hút khách hàng hơn.

Mitsubishi New Triton Athlete sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield điển hình mà Mitsubishi hay áp dụng cho các dòng xe của hãng. Dòng xe này sở hữu khối động cơ Diesel Mivec 2.4L giúp tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất, đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp, giúp gia tăng khả năng vận hành một cách thuận lợi. Bên cạnh đó, New Triton Athlete còn trang bị nhiều tiện ích về công nghệ không thua kém bất kỳ mẫu xe bán tải nào khác trên thị trường.

Sau đây là bảng giá xe Mitsubishi New Triton Athlete mới nhất trong tháng 07/2022:

Dòng xe Mitsubishi New Triton Athlete Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh HN Giá lăn bánh TPHCM Giá lăn bánh tỉnh khác Mitsubishi New Triton 4x4 AT Athlete 905.000.000 992.000.000 982.000.000 968.000.000 Mitsubishi New Triton 4x2 AT Athlete 780.000.000 858.000.000 849.000.000 835.000.000 Mitsubishi New Triton 4x2 AT Mivec 650.000.000 719.000.000 711.000.000 696.000.000

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Giá xe Mitsubishi New Xpander

Mitsubishi New Xpander là dòng xe thuộc phân khúc xe MPV 7 chỗ cực vô cùng hút khách tại thị trường Việt Nam. New Xpander là thế hệ xe mới nhất mà Mitsubishi tung ra với hàng loạt thay đổi về thiết kế và công nghệ. Dòng xe này có kiểu dáng vô cùng mạnh mẽ, hầm hố, đi kèm với đó là những trang bị hiện đại, hệ thống điều khiển được đánh giá thực dụng, dễ sử dụng. Đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe khác cùng phân khúc như Toyota Rush hay Suzuki Ertiga,...

New Xpander sở hữu khối động cơ 1.5L Mivec DOHC 16 van mạnh mẽ, đem đến công suất tối đa 103 mã lực, cùng momen xoắn cực đại đạt 141 Nm, đi kèm với đó là hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp tùy theo lựa chọn của người mua. New Xpander vẫn được trang bị đầy đủ những hệ thống an toàn cơ bản như nhiều mẫu xe MPV khác trên thị trường như là hệ thống phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh EBD, hệ thống cân bằng điện tử, Cruise Control, túi khí an toàn tuyệt đối,... Từ đó giúp người lái xe có thể vận hành mượt mà và êm ái hơn khi di chuyển trên quãng đường dài.

Sau đây là bảng giá xe Mitsubishi Xpander mới nhất trong tháng 07/2022:

Dòng xe Mitsubishi New Xpander Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh HN Giá lăn bánh TPHCM Giá lăn bánh tỉnh khác Mitsubishi New Xpander MT 555.000.000 644.000.000 633.000.000 620.000.000 Mitsubishi New Xpander AT 588.000.000 681.000.000 669.000.000 656.000.000 Mitsubishi New Xpander AT Premium 648.000.000 748.000.000 735.000.000 723.000.000 Mitsubishi Xpander Cross 688.000.000 793.000.000 779.000.000 767.000.000

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Giá xe Mitsubishi New Pajero Sport

Mitsubishi New Pajero Sport là dòng xe thuộc phân khúc xe SUV thể thao nổi tiếng nhất của hãng tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này không chỉ chiếm được cảm tình của người tiêu dùng trong nước mà còn nhiều khách hàng đến từ các quốc gia trong khu vực. Điều làm nên sức hút cho New Pajero Sport đến từ lối thiết kế thời thượng, thể thao, mạnh mẽ, đi kèm với đó là hiệu năng làm việc tuyệt vời, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, giá thành vô cùng cạnh tranh so với các đối thủ khác trên thị trường.

Mitsubishi New Pajero Sport sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield làm nên tên tuổi của hãng Mitsubishi. Động cơ của dòng xe này đang sử dụng là động cơ dầu Diesel 2.4L Mivec, cho ra công suất tối đa 178 mã lực, momen xoắn cực đại đạt 430 Nm, đi kèm với đó là hộp số tự động 8AT, mang đến cho người lái xe cảm giác lái đầm, chắc chắn, mạnh mẽ.

Sau đây là bảng giá xe Mitsubishi Pajero Sport mới nhất trong tháng 07/2022:

Dòng xe Mitsubishi New Pajero Sport Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh HN Giá lăn bánh TPHCM Giá lăn bánh tỉnh khác Mitsubishi New Pajero Sport Diesel 4x4 AT 1.345.000.000 1.529.000.000 1.502.000.000 1.497.000.000 Mitsubishi New Pajero Sport Diesel 4x2 AT 1.110.000.000 1.266.000.000 1.244.000.000 1.236.000.000

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Nguồn: http://danviet.vn/bang-gia-xe-mitsubishi-thang-07-2022-cua-tat-ca-cac-dong-xe-pho-bien-502022207...Nguồn: http://danviet.vn/bang-gia-xe-mitsubishi-thang-07-2022-cua-tat-ca-cac-dong-xe-pho-bien-50202220795929216.htm