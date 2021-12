Ảnh thực tế xe MPV Mitsubishi Xpander thế hệ mới

Thứ Năm, ngày 02/12/2021 09:00 AM (GMT+7)

Mẫu xe MPV Xpander thế hệ mới của hãng Mitsubishi đang làm khách hàng Việt mong chờ ngày ra mắt.

Về thiết kế Mitsubishi Xpander 2022 có những thay đổi đáng kể ở phần đầu xe. Phần đèn pha LED dạng chữ T mới lạ, đèn định vị LED được kéo dài hơn. Cản trước cũng được làm mới, góc cạnh và hầm hố hơn. Mâm xe có họa tiết mới với 5 chấu cách điệu, sơn phay xước, kích thước 17 inch 2 tone màu. Bên hông được thiết kế lại phần ốp sườn à khu bệ bước.

Đèn hậu LED phía sau cũng có họa tiết mới theo kiểu chữ T đặt ngang. Đáng chú ý, Mitsubishi Xpander cũng có thêm phụ kiện ốp bodykit cho phong cách thể thao.

Kích thước Xpander 2022 có thay đổi chút ít do thiết kế cải tiến, xe có phần to hơn với phần đầu xe được dài hơn 75 mm, phần đuôi nhô ra 45 mm. Chiều cao cũng được nâng lên 15-20mm so với phiên bản cũ, ngoài ra khoảng sáng gầm tăng từ 220 mm lên 225 mm.

Bên trong nội thất, nổi bật nhất là sự xuất hiện của cụm phanh tay điện tử. Phần táp - lô được thiết kế lại mới góc cạnh và cao cấp hơn. Sự khác biệt còn đến từ cụm vô lăng 3 chấu mới khỏe khoắn và thể thao hơn. Kích thước được điều chỉnh cho cảm giác cầm lác chắc chắn. Vô lăng còn có ốp trang trí màu kim loại, tích hợp các nút chức năng.Các chi tiết ốp trang trí mới cũng tạo cảm giác bắt mắt hơn.

Ghế ngồi được bọc da tổng hợp, mặt đồng hồ có độ tương phản cao và đồ họa mới. Ở hàng ghế thứ 2 có thêm một số tiện ích như cửa điều hòa riêng, cổng sạc USB Type-A và Type-C, bệ tỳ tay và khay đựng cốc. Xpander 2022 có tổng cộng 19 ngăn chứa vật dụng bố trí trong không gian nội thất.

Theo thông tin được đăng tải thì mẫu MPV này có nhiều thay đổi quan trọng. Điểm đáng chú ý nhất là hãng xe Nhật Bản đã sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, thay thế cho loại 4 cấp trước đó. Xe vẫn được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L MIVEC DOHC, cho công suất cực đại 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Các phiên bản số sàn MT không có sự thay đổi nào đáng kể về mặt vận hành.

Mẫu xe MPV này sẽ chính thức ra mắt tại triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2021, xe sẽ có đến 7 phiên bản và 6 lựa chọn màu ngoại thất để khách hàng lựa chọn.

Nguồn: http://danviet.vn/anh-thuc-te-xe-mpv-mitsubishi-xpander-the-he-moi-5020212128584600.htmNguồn: http://danviet.vn/anh-thuc-te-xe-mpv-mitsubishi-xpander-the-he-moi-5020212128584600.htm