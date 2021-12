Đại lý Volkswagen đạt chuẩn toàn cầu đầu tiên đi vào hoạt động

Thứ Tư, ngày 01/12/2021 08:00 AM (GMT+7)

Volkswagen Hoàng Gia là đại lý đầu tiên tại Việt Nam xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu mới của tập đoàn.

Đại lý chính hãng VW Hoàng Gia - CN An Phú chính thức khai trương tại TP.HCM. Showroom đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu mới của Tập đoàn Volkswagen. Tập trung vào Con người và Kỹ thuật số (#1 People first - #2 Digital first), mang lại sự tương tác trực quan và cá nhân hóa giữa Khách hàng và Xe.

VW Hoàng Gia – CN An Phú tọa lạc ngay trung tâm Quận 2, trên trục đại lộ Đông Tây – Mai Chí Thọ là nơi tập trung lượng dân cư cao cấp và nhiều trung tâm mua sắm sầm uất của khu vực phía Nam TP.HCM. Ông Đỗ Nguyễn Vương – Tổng giám đốc Volkswagen Việt Nam chia sẻ: “Việc khai trương Đại lý VW Hoàng Gia - CN An Phú, là một trong những đại lý tiên phong theo tiêu chuẩn thiết kế mới của Tập đoàn Volkswagen, cho thấy nỗ lực mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Việt Nam.

Việc khai trương đại lý mới cũng như vừa ra mắt mẫu xe mới SUV 7 chỗ Teramont chính là cách mà chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn, mang đến trải nghiệm đậm chất Đức, thể hiện chất riêng và cũng là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Volkswagen Việt Nam trong tương lai”.

Volkswagen Việt Nam đang thúc đẩy một trong những dự án xây dựng hệ thống đại lý mang tính biểu tượng và toàn cầu hóa nhất từ trước đến nay của Tập đoàn Volkswagen Đức. Mở đầu là VW Hoàng Gia - CN An Phú. Tinh thần You Take We Make đi vào tổng quan thiết kế You - Khu vực Lounge, nơi khách hàng có thể thoải mái ngồi thưởng thức một tách cà phê trong không gian thiết kế mở tinh tế. Màu sắc được phối hợp các tông màu chủ đạo với hai màu xanh, trắng và sự kết hợp vật liệu kiểu mới thân thiện với môi trường như gỗ, vải thô tạo ra một không gian truyền cảm hứng và kết nối cảm xúc sâu sắc giữa thương hiệu và người thưởng lãm.

Với khu vực trưng bày sản phẩm nổi bật, được ưu ái nằm ở chính giữa showroom, nơi đều có thể nhìn thấy dù đang ở vị trí nào. Tại đây mang đến cái nhìn trực quan về các mẫu xe mới hay chương trình khuyến mãi đặc biệt, đánh dấu ấn tượng đầu tiên cho khách hàng khi vừa bước vào không gian showroom.

Và đi kèm khu vực khám phá và trải nghiệm chính, tập trung vào Con người và Kỹ thuật số (#1 People first - #2 Digital first). Tại đây, với công nghệ kỹ thuật số hiện đại, đảm bảo trải nghiệm mang tính cá nhân hoá ở chuẩn mực cao nhất. Khách hàng có thể chọn màu xe, các thiết kế nội thất như ý chỉ bằng những nút chạm. Ngay lập tức, hình ảnh mô phỏng toàn diện 360 độ của chiếc xe được chọn lựa sẽ được hiển thị, giúp khách hàng dễ dàng hình dung được chiếc xe yêu thích của mình một cách trực quan sinh động hơn.

Dịch vụ khách hàng cũng được nâng cao ngay từ yếu tố con người. Đội ngũ nhân viên VW Hoàng Gia - CN An Phú được đào tạo theo tiêu chuẩn VW toàn cầu, từ kiến thức chuyên môn về xe, về giá trị cốt lõi của thương hiệu cũng như những kỹ năng mềm như thấu hiểu tâm lý khách hàng.

Tại sự kiện, tân binh Teramont - SUV 7 chỗ được nhập khẩu từ Mỹ cũng chính thức được giới thiệu đến gần 50 khách hàng của VW Hoàng Gia – CN An Phú. Volkswagen Teramont có thiết kế mạnh mẽ đậm chất SUV đi cùng với “trái tim” là khối động cơ turbo tăng áp 2.0 TSI sản sinh công suất 220 mã lực với mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.600 – 4.400 vòng/phút, bộ máy ghi điểm phần tiêu thụ nhiên liệu chỉ 10 lít/ 100 km.

Teramont có giá niêm yết 2,349 tỷ đồng. Đặc biệt, Volkswagen Việt Nam còn mang đến chương trình ưu đãi nhân dịp khai trương gồm: Hỗ trợ phí trước bạ 100 triệu cho Tiguan Elegance, 200 triệu cho Passat BlueMotion High và 16 triệu cho Polo Hatchback từ nay đến hết tháng..

