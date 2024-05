Ảnh thực tế Xe điện VinFast VF 8 mui trần làm xe chỉ huy diễu binh

VinFast VF 8 mui trần đặc biệt được sử dụng làm xe chỉ huy, dẫn đầu đoàn diễu hành của khối các lực lượng vũ trang. Cụ thể, sáng nay ngày 07/05, tại TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Buổi lễ được tổ chức một cách trang trọng và uy nghiêm, thu hút sự chứng kiến của hàng vạn người dân địa phương, đông đảo quan khách quốc tế và các lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Không chỉ là một sự kiện lịch sử quan trọng, buổi lễ còn là dịp để khơi gợi cảm xúc tự hào, tinh thần đoàn kết và tự tôn dân tộc của toàn thể người dân Việt Nam. Đáng chú ý, trong buổi lễ kỷ niệm trọng đại này của đất nước, những chiếc ô tô điện VinFast VF 8 mui trần đặc biệt đã được sử dụng làm xe chỉ huy, dẫn đầu đoàn diễu hành của khối các lực lượng vũ trang.

Đây là lần đầu tiên những chiếc xe thương hiệu Việt, sản xuất bởi người Việt được sử dụng trong nhiệm vụ trang trọng và đầy tự hào, tạo ra những hình ảnh mang tính biểu tượng, kết nối sự hào hùng của quá khứ với tương lai rạng rỡ của đất nước. Những chiếc xe đặc biệt này là kết quả của hơn 300 giờ làm việc không ngừng của hơn 100 kỹ sư, kỹ thuật viên lành nghề của VinFast, với sự hỗ trợ chặt chẽ từ các cơ quan chức năng như Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An.

Để hoàn thành những chiếc VF 8 mui trần, các kỹ sư của VinFast đã tiến hành nghiên cứu và áp dụng các giải pháp kỹ thuật từ chiếc VF 8 tiêu chuẩn, nhằm đảm bảo tính an toàn và thẩm mỹ sau khi thực hiện việc cắt bỏ nóc và phần cột trụ đỡ.

Các khe hở trên thân vỏ đã được gia cường bằng một lớp foam đặc biệt, giúp tăng độ ổn định và khả năng liên kết với các tấm ốp cột trụ. Gầm xe đã được bổ sung với hệ xương gia cường, tạo ra một mặt sàn phẳng và được phủ lớp chống thấm, chống rỉ đặc biệt.Hệ thống giá đỡ và tỳ tay cho đội quân kỳ đã được thiết kế riêng và cố định trên sàn xe.

Đồng thời, hệ thống điện trên xe đã được xử lý lại so với xe tiêu chuẩn, đặc biệt được gia cường khả năng chống nước, do phần nóc xe đã được cắt bỏ. Với mục đích đảm bảo an ninh và an toàn trong sự kiện, đội ngũ kỹ sư phần mềm đã vô hiệu hóa một số tính năng so với xe tiêu chuẩn như eSIM, kết nối Wi-Fi,... Các tính năng an toàn trên VF 8 tiêu chuẩn theo gói ADAS cũng đã được điều chỉnh để phù hợp với mục đích sử dụng trong sự kiện này.

Đối với phần ngoại thất, cột cờ và giá đỡ quốc huy đã được bổ sung để phù hợp với việc sử dụng các xe trong diễu hành và các nghi lễ. Bên cạnh đó, các xe này cũng đã được sơn lại theo yêu cầu và tiêu chuẩn riêng của Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng.

Trong suốt quá trình thi công và vận chuyển những chiếc VF 8 mui trần đặc biệt, mọi công đoạn đều được giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an ninh và an toàn tối đa, ngăn ngừa mọi nguy cơ phá hoại có thể ảnh hưởng đến sự kiện quốc gia quy mô lớn.

Không những thế, VinFast cũng đã sắp xếp đội ngũ kỹ sư và thợ lành nghề, trang bị đầy đủ trang thiết bị để hỗ trợ bảo đảm kỹ thuật cho các xe trong quá trình luyện tập và tổ chức các nghi lễ chính thức.

