Tai tiếng, ồn ào khi người đẹp Việt mặc đồ “phòng the” ra đường, lên cả thảm đỏ

Thứ Ba, ngày 20/04/2021 20:15 PM (GMT+7)

Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của kiểu diện "đồ tàng hình" với những người đẹp Việt Nam.

Tú Hảo gây chú ý trên mạng xã hội khi lựa chọn thiết kế xuyên thấu để lộ trang phục bikini dây.

Người đẹp lựa chọn chiếc quần xuyên thấu không có hiệu quả che chắn nhưng ấn tượng.

Dường như không có quy tắc nào là bất biến trong thời trang, chẳng ai có thể khuôn mẫu thẩm mỹ của mỗi cá nhân. Nhất là với những tín đồ làng mốt, họ luôn cố gắng vượt thoát khỏi điều quen thuộc, tiến tới sự bứt phá. Nhưng tất nhiên, cái gì quá mới cũng khó lòng được chấp nhận một cách nhanh chóng. Một trong số đó kiểu mặc xuyên thấu để lộ nội y hiện đang được nhiều người đẹp Việt lăng xê.

Tuy nhiên, cũng có người lên tiếng vì cách diện đồ có phần bất bình thường này.

Người đẹp The Face - Tú Hảo có đăng tải một số hình ảnh mới trên trang cá nhân. Cô thu hút sự chú ý của cư dân mạng với bộ trang phục lạ mắt. Kết hợp bộ bikini dây màu trắng, Tú Hảo chọn mặc cùng quần voan xuyên thấu. Bên cạnh những lời khen ngợi, có cư dân mạng thắc mắc: "Cái quần sao vậy mọi người?".

Mặc dù gây hồ nghi về mục đích sử dụng do cách mặc này dường như không có hiệu quả che chắn nhưng nó vẫn chiếm được cảm tình của nhiều cô gái.

Chi Pu mặc thiết kế váy xuyên thấu "dây dợ" với những chi tiết cut-out táo bạo. Đặc biệt là việc để lộ nội y khoét hông cao sau lớp vải trang phục.

Trang phục xuyên thấu thường được may từ vải ren, lưới hoặc sheer cho phép nhìn thấy cơ thể cũng như nội y. Quay ngược dòng thời gian, vải xuyên thấu được sử dụng trong may mặc từ khoảng thế kỷ 18, 19 nhưng nó thường được phụ nữ mặc ở nhà như một thứ đồ ngủ. Sau đó, loại vải trên được dùng như những chi tiết điểm xuyết để may trang phục dạ hội.

Á hậu Tường Linh cũng có lựa chọn kết hợp phục trang với "quần tàng hình" ấn tượng. Người đẹp chọn kiểu đồ màu trắng dễ dàng hợp mắt với bất cứ màu sắc nào.

Bước sang thế kể 20, những bộ đồ xuyên thấu như ảo ảnh, gây ấn tượng thị giác ngày một phổ biến. Đã qua rồi thời điểm phái đẹp chỉ mặc đồ xuyên thấu trong phòng ngủ, các cô gái đã tự tin diện chúng xuống phố với những biến tấu đa dạng. Chúng mang đến cho người mặc vẻ ngoài cá tính, táo bạo có cả những nét gợi cảm rất riêng. Hơn nữa, trong thời trang đâu có khái niệm về sự không thể.

Không còn chỉ diện đồ xuyên thấu trong phòng ngủ, phái đẹp chẳng những tự tin mặc kiểu đồ này ra đường mà còn biến tấu nhiều kiểu kết hợp mới mẻ.

Tuy nhiên, dù phổ biến nhưng để mặc đẹp kiểu đồ xuyên thấu không phải dễ dàng. Một số người đẹp còn bị chê trách là gợi cảm thiếu chừng mực hay gặp sự cố "công khai" nội y kém duyên. Để trở nên thời thượng hơn, các nàng có thể lưu ý một số điểm sau.

Đầu tiên là vấn đề nội y, bạn không nên chọn nội y quá nhỏ để tránh cảm giảm phản cảm. Cùng với đó, trang phục nên được kết hợp "tone sur tone" mang đến sự đồng nhất. Bên cạnh những bộ đồ thiết kế trơn, các nàng có thể lựa chọn thêm vải có chi tiết, nửa kín nửa hở.

Khi mặc trang phục xuyên thấu, phái đẹp nên chú ý đến vấn đề nội y. Vì nó không phải là thứ giấu kín mà sẽ được "công khai" trước mắt nhiều người.

Quán quân The Face - Phí Phương Anh từng gây tranh cãi với bộ trang phục xuyên thấu để lộ nội y, miếng dán ngực không được khéo léo khi tham gia sự kiện.

Mặc dù đã chọn nội y màu nude tiệp với da nhưng trang phục xuyên thấu mỏng manh, cộng thêm ánh đèn flash khiến trang phục của Đông Nhi không được đánh giá cao.

Những bộ đồ xuyên thấu để lộ nội y rất bắt mắt nhưng nếu lạm dụng sẽ bị nhận xét là phản cảm như trường hợp người đẹp Ngọc Trinh từng gây sốc báo giới trong và ngoài nước.

