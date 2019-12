Người đẹp Khánh Hòa định bán nhà để có tiền thi Hoa hậu Hoàn vũ VN

Người đẹp Khánh Hòa định bán nhà để có tiền thi Hoa hậu Hoàn vũ VN

Thứ Hai, ngày 02/12/2019 16:18 PM (GMT+7)

Sau ánh hào quang của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 là những đánh đổi của các thí sinh để có cơ hội chạm tay tới vương miện danh giá.

Top 45 Miss Universe Việt Nam Lê Hoàng Phương.

Làm đủ ngành nghề để trang trải cuộc sống

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, top 45 thí sinh sẽ chính thức bước vào đêm thi chung kết để tìm ra người kế nhiệm H'Hen Niê trên ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Trong các gương mặt tạo ấn tượng về cả mặt hình ảnh lẫn thông tin truyền thông, thí sinh Lê Hoàng Phương được nhắc tới nhiều hơn cả và được dự đoán có thể dành chiến thắng.

Trước khi góp mặt trong đường đua sắc đẹp lớn nhất Việt Nam, Hoàng Phương là một người mẫu, một cô giáo và là cả một người lao động chân tay. Vì đam mê làm mẫu mà cô đã phải tranh luận gay gắt với gia đình và chấp nhận không nhận trợ cấp của gia đình để được làm công việc này. Hoàng Phương đã phải tự lực cánh sinh, làm nhiều việc cùng một lúc để có tiền trang trải cuộc sống.

Người đẹp chia sẻ, việc sơn tường có liên quan tới ngành học, thường được nhận làm theo nhóm nhưng tại các địa chỉ khá xa trung tâm thành phố. Cô và nhóm bạn nhận sơn tường cho các quán cà phê là chủ yếu, số tiền nhận được cho 1 ngày công khoảng 150 nghìn đồng, trừ hết các chi phí còn vài chục nghìn dắt túi, đôi khi còn thiếu hụt.

Thí sinh Khánh Hòa đang nhận được nhiều ủng hộ cho chiếc vương miện danh giá.

Chân dài hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của một Miss Universe với sắc vóc khỏe khoắn.

Ngoài ra, cô còn làm cô giáo dạy trình diễn thời trang cho các người mẫu nhí. Công việc này vì cơ duyên mà có được nên Hoàng Phương duy trì bằng niềm đam mê, số tiền kiếm được cũng không có nhiều. Dù khá chật vật với việc tự nuôi sống bản thân và còn đi học nên quỹ thời gian của Hoàng Phương khá eo hẹp. May mắn hơn, Phương được chủ nhà quý mến và thấu hiểu đặc thù công việc người mẫu dù cô hay đi sớm về khuya.

Mẹ định bán nhà để có kinh phí dự thi

Đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Hoàng Phương tiếp tục một lần nữa "đối đầu" với gia đình. Khi biết được tin cô ghi danh cuộc thi, gia đình đã không đồng ý. Nhưng chỉ tới khi các tập phát sóng của "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019" được đăng tải thì tình thế bất ngờ đổi khác. Không chỉ bố mẹ, ông bà mà các anh chị, cô bác đều thường xuyên nhắn tin ủng hộ cô gái nhỏ qua từng tập thi.

Hoàng Phương cũng như nhiều thí sinh khác, việc dự thi Miss Universe 2019 cần phải có tài chính để chi trả cho nhiều phí sinh hoạt. Trước khi bước vào nhà chung, cô chỉ có 4 chiếc váy nên không biết xoay sở sao. Chính thời điểm này, mẹ Hoàng Phương đã định bán nhà để cô có kinh phí cho cô theo đuổi ước mơ chinh phục vương miện.

Chiều cao siêu mẫu 1m75, làn da dâu nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp cuốn hút và kĩ năng trình diễn ấn tượng khi cùng lúc trúng 2 show trong The Brave Way (1 first face, 1 vedette).

Người đẹp tâm sự: "Đây là ngôi nhà mà gắn bó với tôi rất nhiều kỷ niệm từ ông bà tới bố mẹ, các anh chị nên việc bán nhà là không thể nào. May mắn thay, khi tham gia cuộc thi, tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các anh chị trong nghề nên không phải bán nhà".

Đại diện sắc đẹp tỉnh Khánh Hòa nói thêm, cuộc thi nào cũng có áp lực và khó khăn mà các thí sinh phải trải qua không riêng gì cô. Để giữ tinh thần thi đấu tốt nhất, Hoàng Phương chọn cách "không quan tâm tới dư luận". Cô đọc hết bình luận, nhận xét của cư dân mạng thế nhưng chỉ tiếp thu những điều hợp lý, phù hợp. "Trong tập 1 của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, nhiều bình luận có nói tôi lên hình đẹp nhưng khi quay thì lại xấu. Trước giờ, tôi là một người mẫu runway, mẫu photoshoot còn việc quay TVC chưa có trải nghiệm nhiều nên điều các bạn góp ý là đúng. Tôi đã tự sửa lại cũng như luyện tập, căn chỉnh góc mặt để lên hình đẹp hơn với máy quay" - Hoàng Phương bộc bạch.

Trả lời báo giới, cô luôn xác định mục tiêu là vương miện cùng chiếc vé đại diện Việt Nam tại Miss Universe. Có thể thấy, dường như từng giây từng phút, từng hơi thở cô gái này đều dành cho cuộc chiến sắc đẹp này.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/nguoi-dep-khanh-hoa-dinh-ban-nha-de-co-tien-thi-hoa-hau-hoan-vu-vn-...Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/nguoi-dep-khanh-hoa-dinh-ban-nha-de-co-tien-thi-hoa-hau-hoan-vu-vn-1037449.html