Ngỡ ngàng nhan sắc cô gái là hoa hậu mới của Nga, đẹp như tiên sa

Thứ Bảy, ngày 09/10/2021 19:37 PM (GMT+7)

Anastasia Almyasheva được công chúng ngợi ca nhan sắc, hứa hẹn sẽ là thí sinh tiềm năng tại đấu trường quốc tế.

Anastasia Almyasheva được cử đại diện Nga thi Hoa hậu Trái đất 2021.

Cô gái 19 tuổi hiện đang theo học Báo chí và làm người mẫu tự do.

Mới đây, cô gái 19 tuổi - Anastasia Almyasheva đã được công bố là hoa hậu Trái đất Nga 2021. Vượt qua 40 thí sinh, người đẹp đến từ Mineralnye Vody đã giành chiến thắng tại cuộc thi Beauty of Russia được tổ chức tại thành phố Sochi, vùng Krasnodar, Nga.

Trước khi đến với cuộc thi này, Anastasia Almyasheva từng được công nhận với danh hiệu Young Miss World Beauty 2018, Miss International 2018,...

Người đẹp nhận được nhiều lời khen cho vẻ ngoài như thiên thần.

Nhiều người kỳ vọng cô sẽ mang vương miện về cho Nga.

Được biết, Anastasia Almyasheva hiện đang theo học ngành Báo chí. Ngoài ra, cô còn là người mẫu tự do. Ngay từ khi còn nhỏ, Anastasia Almyasheva đã bến duyên với công việc người mẫu.

Cô mong ước trong tương lai sẽ được làm việc liên quan đến truyền thông hoặc người dẫn chương trình truyền hình. Sau khi những hình ảnh của Anastasia Almyasheva được đăng tải, cô nhận được vô số lời khen của công chúng cho diện mạo xinh đẹp như thiên thần.

Nga chưa từng có thi sinh đăng quang Hoa hậu Trái đất.

Hoa hậu Trái đất là cuộc thi sắc đẹp hướng tới việc nâng cao nhận thức môi trường.

Ngoài ra, người đẹp 10x sẽ đại diện Nga tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2021 vào tháng 11. Năm nay sẽ không có quốc gia đăng cai tổ chức vì thực hiện dưới hình thức trực tuyến.

Ngay sau đó, Anastasia Almyasheva nhanh chóng tham gia hoạt động của Hoa hậu Trái đất năm nay. Cô cùng một số thí sinh khác đến từ Australia, Kenya và Thái Lan đã livestream trong phần "Getting to know you".

Hoa hậu Trái đất tổ chức từ năm 2001 và xếp hạng trong top 5 cuộc thi sắc đẹp lớn.

Hoa hậu Trái đất Nga đã có một số hoạt động ngay khi đăng quang.

Đáng chú ý, Anastasia Almyasheva không phải là ứng cử viên đầu tiên Nga cử tham gia Hoa hậu Trái đất 2021. Chuyên trang sắc đẹp Missosology cho biết cô là sự lựa chọn thay thế người đẹp Albina Koroleva. Albina Koroleva năm nay 18 tuổi. Cô là sinh viên của Đại học Sư phạm Yaroslavl. Chẳng những xinh đẹp, Albina Koroleva còn nổi bật với chiều cao 1m79.

Ứng cử viên ban đầu Nga cử đi thi Hoa hậu Trái đất là Albina Koroleva.

Chẳng những xinh đẹp cô còn có chiều cao 1m79.

Cô cũng từng có kinh nghiệp tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc và làm người mẫu catwalk. Người đẹp đăng quang Miss Krasa Rossi - cuộc thi sắc đẹp ở Nga nhằm lựa chọn thí sinh tham dự Hoa hậu Trái đất. Sau khi giành chiến thắng, Albina Koroleva chia sẻ: "Tôi không thể tin được mình sẽ đại diên Nga dự thi quốc tế. Đây là vinh dự lớn cho tôi. Cảm ơn ban giám khảo đã tin tưởng tôi".

Khi đăng quang Albina Koroleva cũng nhận được nhiều lời khen nhan sắc.

Cô gái 18 tuổi còn có kinh nghiệm làm người mẫu catwalk.

