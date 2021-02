Cô Kim diện đồ sexy sau ly hôn, từng bị chồng cũ chê không "tiêu hóa" nổi cách ăn mặc

Kim Kardashian vốn sở hữu phong cách thời trang gợi cảm thậm chí khiến chồng phản ứng.

Kim Kardashian xuất hiện với bộ trang phục gợi cảm khi đi ăn cùng bạn sau ly hôn.

Kim Kardashian từng là người bạn mờ nhạt bên cạnh cô bạn giàu có, nổi tiếng Paris Hilton. Nhưng hiện tại, người đẹp đã thành công xây dựng đế chế riêng cùng gia đình Kardashian - Jenner. Mới đây. Cách đây ít lâu, người đẹp lại gây xôn xao khi ly hôn người chồng rapper Kanye West.

Ngay sau đó, hình ảnh cô Kim tươi tắn "lên đồ" đi ăn tối nhanh chóng được các paparazi đăng tải. Người đẹp diện thiết kế váy bodycon ôm sát ôm lấy đường cong thương hiệu. Tuy nhiên, trang phục này khá mỏng, nên dưới ánh đèn flash càng khiến nó trở nên xuyên thấu, để lộ cả nội y.

Ánh đèn flash máy ảnh khiến trang phục của Kim Kardashian thêm phần xuyên thấu.

Bị chồng phản ứng vì diện hở

Đây không phải lần đầu tiên, Kim Kardashian mặc kiểu trang phục như thế này. Hình ảnh quyến rũ vốn đã gắn liền với "cô Kim siêu vòng 3". Thậm chí, chồng cô còn phản ứng vì vợ ăn mặc khoe thân. Khi phỏng vấn với tạp chí New York, Kim Kardashian cho biết mối quan hệ giữa cô và Kanye West khiến người đẹp phải tiết chế trong phong cách ăn mặc.

Người đẹp từng bị chồng phản ứng vì phong cách ăn vận quá gợi cảm.

"Chồng tôi nói rằng đôi lúc sự gợi cảm bị đi quá giới hạn và anh ấy không cảm thấy thoải mái vì điều đó. Tôi lắng nghe và thông cảm cho anh ấy" - cô nói. Trong một tập phát sóng của chương trình "Keeping Up With the Kardashians", Kanye West đã từng thẳng thắn lên tiếng anh không thể chấp nhận chiếc váy vợ mặc tại Met Gala 2019.

Bộ trang phục ôm sát màu nude của Kim Kardashian tại Met Gala 2019 khiến chồng không hài lòng.

"Chiếc corset đó chẳng khác gì nội y, nó nóng bỏng đấy nhưng mặc gợi cảm cho ai?" - Kanye West nói với Kim Kardashian. Còn cô thì phản bác chồng rằng mình rằng cô không cần bất cứ nguồn năng lượng tiêu cực nào khác.

Nhưng sau đó, Kim Kardashian cũng chỉnh sửa bộ đồ tại Met Gala 2019 và bày tỏ sẽ cảm thông với chồng. Bản thân người đẹp còn cảm thấy khó xử khi lướt Instagram trước mặt các con vì toàn những hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân.

Nhưng vẫn ăn vận gợi cảm

Tuy nhiên, Kim Kardashian khó lòng rời bỏ phong cách gợi cảm vốn đã trở thành thương hiệu của cô. Người đẹp không ngần ngại thử những bộ đồ có thiết kế hiểm hóc, cắt xẻ nhiều chỗ, mục đích chỉ để tôn được dáng vẻ "phồn thực" hiếm có.

Cô cũng sẵn sàng chịu đau đớn hay những bất tiện chỉ để mặc đẹp một bộ đồ. Kim Kardashian đã từng chia sẻ mình gặp phải tình trạng tội tệ vì corset nhưng cô vẫn chấp nhận để mặc trang phục một cách đẹp nhất. Mỗi khi xuất hiện, người đẹp đều gây chú ý với phong cách quyến rũ.

Cô cũng là người đi đầu trong những phong cách thời trang gây tranh cãi như quần áo da bóng, giày nhựa. Một số nghiên cứu chỉ ra những bộ trang phục này có thể gây nên một số vấn đề cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây vẫn là item xuất hiện phổ biến trong tủ đồ của Kim Kardashian.

