Lãi tiết kiệm chạm mốc 7,4%/năm, mỗi ngày người dân mang cả nghìn tỷ gửi ngân hàng

Xu hướng tăng lãi tiết kiệm vẫn được các ngân hàng thực hiện từ cuối tháng 3 đến nay giúp mặt bằng lãi tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn tăng mạnh, có kỳ hạn mức tăng thêm đã vượt 1%/năm. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 8 đến nay thị trường ghi nhận có hơn 10 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm, bao gồm: Eximbank, ACB, Agribank, Sacombank, Saigonbank, VietBank, TPBank, CBBank, VIB, Dong A Bank, VPBank, Techcombank, SHB, VietBank, PVCombank, Nam A Bank.

Sau đợt điều chỉnh này, hiện thị trường ghi nhận 9 ngân hàng niêm yết mức lãi suất tiết kiệm trên 6%/năm. Trong đó ngân hàng NCB và ngân hàng OceanBank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18-36 tháng hiện ở mức 6,1%/năm. Cake by VPBank của ngân hàng VPB cũng niêm yết 6,1% khi khách hàng gửi tiền từ 24-36 tháng. Ngân hàng Bac A Bank, SHB và Saigonbank áp dụng mức lãi suất này ở kỳ hạn 36 tháng. HDBank niêm yết mức lãi suất 6,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 6%/năm cho kỳ hạn 15 tháng.

Mỗi ngày người dân vẫn mang cả nghìn tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi

Còn ở kỳ hạn 12 tháng, ABBank và SeABank niêm yết mức lãi suất tiết kiệm 6%/năm. Cake by VPBank cũng đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Lý giải về những đợt điều chỉnh tăng lãi suất của các ngân hàng thời gian qua, các chuyên gia tài chính cho biết lãi suất tiết kiệm thấp nên các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng đã hút một lượng lớn tiền nhàn rỗi trên thị trường. Ngân hàng buộc phải tăng lãi suất để giữ chân khách hàng gửi tiết kiệm.

Trong khi đó, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về diễn biến lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng từ tháng 5 đến tháng 7/2024, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 2,4-3,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,4-4,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,5-6,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,9-7,4%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Cùng với xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm được các ngân hàng thực hiện thời gian qua, mỗi ngày người dân đang mang cả nghìn tỷ đồng gửi tiết kiệm lấy lãi. Cụ thể, thống kê của ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến cuối tháng 5, tổng phương tiện thanh toán đạt hơn 16,13 tỷ đồng tăng 0,82% so với cuối năm 2023.

Tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt hơn 6,7 triệu tỷ đồng, giảm 1,95% so với cuối năm 2023. Tiền gửi của dân cư đạt hơn 6,7 triệu tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối năm 2023. So với tháng 4, tiền gửi dân cư tăng thêm hơn 35.034 tỷ đồng. Tương đương, mỗi ngày người dân mang hơn 1.000 tỷ đồng gửi tiết kiệm các kỳ hạn lấy lãi.

Theo chuyên gia, một trong những yếu tố thúc đẩy lãi suất gửi tiết kiệm đi lên là do tín dụng đang tăng nhanh gấp 3 lần so với tốc độ huy động vốn. Các chuyên gia cũng dự báo, lãi suất tiết kiệm sẽ còn tiếp tục tăng nhẹ từ nay đến cuối năm.

