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Xử phạt tài xế xe biển xanh vượt ẩu ở Sơn La làm người đi xe máy té ngã sau phản ánh trên mạng xã hội

Sự kiện: Thời sự

Đoạn clip ghi lại cảnh ô tô biển xanh vượt xe tại đoạn đường cấm vượt trên Quốc lộ 6 khiến một người đi xe máy ngã vào lề đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Sau khi vào cuộc xác minh, CSGT đã xử phạt tài xế 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:

Xác minh, xử phạt tài xế xe biển xanh vượt ẩu, ép ngã xe máy trên Quốc lộ 6
Xác minh, xử phạt tài xế xe biển xanh vượt ẩu, ép ngã xe máy trên Quốc lộ 6

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Sơn La đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với một tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát nền xanh...

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Theo PV ([Tên nguồn])

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-17/07/2026 06:13 AM (GMT+7)
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