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Kinh hoàng cuộc trả thù sau bữa tiệc nhậu khiến 1 người chết thảm, 4 kẻ côn đồ trả giá đắt

Sự kiện: Tin pháp luật

Xuất phát từ những mâu thuẫn khi uống rượu tại một căn nhà ở phường Khánh Hậu, nhóm 4 người quay lại hành hung khiến một người đàn ông tử vong.

Công an tỉnh Tây Ninh vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người" xảy ra tại phường Khánh Hậu. Theo đó, xuất phát từ những mâu thuẫn khi uống rượu tại một căn nhà ở phường Khánh Hậu, nhóm 4 người quay lại hành hung khiến một người đàn ông tử vong.

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Kinh hoàng cuộc trả thù sau bữa tiệc nhậu khiến 1 người chết thảm, 4 kẻ côn đồ trả giá đắt.

Khởi tố 4 bị can gây ra vụ án mạng ở Tây Ninh
Khởi tố 4 bị can gây ra vụ án mạng ở Tây Ninh

Mâu thuẫn khi uống rượu tại một căn nhà ở phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, nhóm 4 người quay lại hành hung khiến một người đàn ông tử vong.

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Theo SKĐS ([Tên nguồn])

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-14/07/2026 06:45 AM (GMT+7)
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