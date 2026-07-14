Kinh hoàng cuộc trả thù sau bữa tiệc nhậu khiến 1 người chết thảm, 4 kẻ côn đồ trả giá đắt
Xuất phát từ những mâu thuẫn khi uống rượu tại một căn nhà ở phường Khánh Hậu, nhóm 4 người quay lại hành hung khiến một người đàn ông tử vong.
Công an tỉnh Tây Ninh vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người" xảy ra tại phường Khánh Hậu. Theo đó, xuất phát từ những mâu thuẫn khi uống rượu tại một căn nhà ở phường Khánh Hậu, nhóm 4 người quay lại hành hung khiến một người đàn ông tử vong.
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Kinh hoàng cuộc trả thù sau bữa tiệc nhậu khiến 1 người chết thảm, 4 kẻ côn đồ trả giá đắt.
Mâu thuẫn khi uống rượu tại một căn nhà ở phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, nhóm 4 người quay lại hành hung khiến một người đàn ông tử vong.
Theo SKĐS ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/07/2026 06:45 AM (GMT+7)