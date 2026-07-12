Bão Ba Vì quần thảo Đài Loan (Trung Quốc): Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô xoay gần 360 độ trên cao tốc
Cơn bão Ba Vì mang theo gió giật dữ dội và mưa như trút nước quét qua Đài Loan (Trung Quốc), khiến một ô tô mất lái xoay gần 360 độ trên cao tốc, nhiều công trình hư hỏng, hàng trăm sự cố được ghi nhận và hàng chục người bị thương chỉ trong vài giờ.
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Khoảng 1,8 triệu người đã được sơ tán ở Trung Quốc khi bão Bavi tiến sát thành phố Ôn Châu, với sức gió tối đa khoảng 144 km/giờ.
Theo PV ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/07/2026 05:30 AM (GMT+7)