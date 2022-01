Vòng eo và hông hoàn hảo giúp An Tây trở thành mẫu nữ đắt giá tại Việt Nam

Chân dài thường xuyên khoe lợi thế hình thể trong những shoot hình chụp đồ bơi quyến rũ.

Andrea Aybar cao 1,75m cùng số đo 3 vòng 82-60-90cm.

Andrea Aybar là người mẫu gốc Tây Ban Nha. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, cô đã cùng gia đình chuyển tới Việt Nam sinh sống và làm việc. Vì thế, Việt Nam được coi như là quê hương thứ 2 của nàng mẫu xinh đẹp. Tên Việt Nam của cô là An Tây.

Là một người mẫu thế nhưng cô cũng có những khuyết điểm hình thể riêng. Dù vòng 1 khiêm tốn nhưng ngược lại, An Tây lại có vòng 3 nổi trội, eo thon và vòng hông quyến rũ. Cùng với đó, nhan sắc xinh đẹp của cô càng tạo nên sự khác biệt khi trở thành người mẫu tại thị trường Việt Nam.

Để có hình thể săn chắc, An Tây thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tập luyện trên trang cá nhân. Ngoài tạng người cao to vốn có, cô còn lựa chọn các bài tập để cải thiện hình thể hoàn mỹ hơn. Bạn hoàn toàn có thể nhờ vào tập luyện để cải thiện số đo hình thể như An Tây. Trong đó, vòng eo và vòng mông là 2 điểm cơ thể có thể thay đổi nhanh chóng nếu bạn kiên trì tập luyện.

Trước khi tìm ra phương pháp làm đẹp đúng hướng, An Tây cũng từng trải qua thời kỳ giảm cân sai cách. Cô từng áp dụng chế độ ép cân bằng cách nhịn ăn. Có ngày, cô chỉ uống 1 cốc cà phê, không ăn gì nên đi diễn bị ngất, nghiêm trọng nhất là phải đi cấp cứu vì hạ đường huyết.

Nàng mẫu ngoại quốc là chân dài đắt giá tại thị trường Việt Nam.

An Tây chia sẻ vui cô thuộc tạng người "uống nước lọc, hít không khí" cũng tăng cân nên cô phải tập gym mỗi ngày. Tuần đều đặn 5 buổi với huấn luyện viên. Trong những tháng gần đây, khi Sài Gòn trở về nhịp sống bình thường mới, An Tây chọn tập boxing và đi bơi. Đây là 2 môn thể thao giúp cô đốt calo toàn thân đồng thời xây dựng những khối cơ săn chắc.

Nhờ thói quen tập luyện mà An Tây kiểm soát được cân nặng tốt hơn.

Ngoài ra, Andrea Aybar cho rằng yếu tố để duy trì phong độ hình thể tốt sẽ phụ thuộc vào tâm trạng và lối sống tích cực. Trong thời gian tập luyện, cô sẽ dành khoảng 10 phút để ngồi lại và loại bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, giúp tâm trí thư giãn nhất có thể. Cách làm này giúp bạn lạc quan, đón chào ngày mới với thái độ tích cực.

Song song với việc tập luyện, chế độ ăn góp phần quan trọng tới việc duy trì hình thể. An Tây hạn chế nạp tinh bột, cô ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống nhiều nước. Chân dài còn áp dụng chế độ ăn theo nguyên tắc 8T1 - tức là 8 tiếng sẽ ăn một bữa. Và, trong khoảng thời gian 8 tiếng, cô chỉ uống nước suối, ăn trái cây để giúp đốt cháy calo dư thừa trong cơ thể. Sau đó, cô sẽ bổ sung năng lượng vào các bữa ăn kế tiếp để không bị mất sức.

8T1 cũng có thể được gọi là phương pháp nhịn ăn gián đoạn như 16/8 (ăn trong 8 tiếng và nhịn ăn trong 16 tiếng). Với những người hoạt động nhiều có thể áp dụng khoảng thời gian nhịn ăn ngắn hơn để không ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc khoe dáng cuốn hút.

