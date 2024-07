Nữ BTV thời sự có làn da căng mọng ở tuổi 34 nhờ thói quen hàng ngày ít ai biết

BTV Mai Ngọc ở tuổi 34 vẫn khiến khán giả chú ý bởi làn da trắng hồng, mịn màng và trẻ so với tuổi.

Để có làn da không tì vết như vậy, Mai Ngọc bật mí cô vẫn luôn duy trì thói quen uống 1 viên vitamin C mỗi ngày. Mai Ngọc sẽ uống xuyên suốt 3 tháng và nghỉ 1 tháng, sau đó lại tiếp tục thói quen này.

Mai Ngọc còn chia sẻ thêm, bản thân là một người rất mê thể thao, đặc biệt là chơi golf. Nhưng golf lại là môn thể thao phải hoạt động ngoài trời nắng trong thời gian dài nên làn da sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Nếu không chăm sóc cẩn thận, làn da sẽ lão hóa không phanh.

Ngoài việc bôi kem chống nắng và che chắn đầy đủ, uống 1 viên vitamin C mỗi ngày còn giúp Mai Ngọc tăng "sức đề kháng" cho làn da. Khả năng chống oxy hóa mạnh của vitamin C có thể bảo vệ làn da, chống lại các tổn thương do tia UV gây ra.

Theo BTV Mai Ngọc chia sẻ, vitamin C còn điều chỉnh quá trình tổng hợp các protein collagen đóng vai trò củng cố cấu trúc của làn da. Lúc này, vitamin C đóng góp một vai trò trong quá trình hydroxyl hóa các phân tử collagen, cần thiết cho sự ổn định ngoại bào và hỗ trợ lớp biểu bì. Từ đó, lớp biểu bì được duy trì và tăng cường tính đàn hồi, giúp phòng ngừa nếp nhăn trên da khi chưa xảy ra hay xóa mờ nếp nhăn một phần nếu đã xuất hiện.

Hơn một thập kỷ qua, Mai Ngọc giữ thói quen như vậy nên ở tuổi 34, làn da của cô vẫn trẻ khỏe và sáng mịn.

Ngoài uống vitamin C, mỗi ngày Mai Ngọc đều cố gắng duy trì tập thể thao đều đặn. Cùng với việc tập gym, pilates, Mai Ngọc còn kết hợp chạy bộ để đốt mỡ toàn thân. Mỗi ngày cô dành khoảng 55 phút để chạy bộ tầm 5km để giảm lượng mỡ thừa tích tụ nhiều nhất có thể. Tập luyện thể thao, cơ thể tiết mồ hôi, từ đó làn da cũng được detox, loại bỏ những tàn dư tích tụ, nhờ vậy mà da dẻ cũng mịn màng, hồng hào hơn.

Nhờ chăm sóc da từ trong ra ngoài nên nữ BTV thời sự không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tuổi tác.

Mỗi lần xuất hiện trước khán giả, nữ BTV thời sự luôn xinh đẹp và ngọt ngào.

