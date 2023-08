"Tình cũ" Thành Long U50 trẻ trung bất chấp dù thường xuyên uống thứ này

Mới đây, Kim Hee Sun gây chú ý khi tham gia một sự kiện họp báo ra mắt bộ phim "Sweet Sea: 7510" được tổ chức tại Megabox COEX, Seoul. Trong hình, người đẹp 8X diện trang phục đơn giản với áo phông trắng, quần jeans, đi giày thể thao và buộc tóc gọn gàng. Tuy nhiên, gương mặt trẻ trung, với làn da trắng mịn, căng bóng giúp từ khóa "sắc vóc Kim Hee Sun U50" nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên các trang truyền thông Hàn Quốc.

Kim Hee Sun gây bất ngờ với làn da căng bóng, ít dấu hiệu lão hóa.

Theo Dispatch, dự án lần này đánh dấu sự trở lại của Kim Hee Sun trên màn ảnh rộng, sau nhiều năm vắng bóng. Mỹ nhân 8X gia nhập làng giải trí vào năm 1993. Cô gây chú ý khi vào vai công chúa Ngọc Thấu đem lòng yêu Mông tướng quân - do Thành Long thủ vai ở The Myth (Thần thoại). Chuyện tình của cặp đôi trên phim nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, danh xưng "tình cũ" Thành Long cũng gắn liền với Kim Hee Sun từ thời điểm đó. Bên cạnh đó, trong suốt nhiều năm liền, cô được truyền thông ưu ái gọi với những danh xưng như "Nữ hoàng của các bảng xếp hạng", "Nữ hoàng quảng cáo xứ Hàn", "Nhan sắc số một làng giải trí Hàn Quốc", được các thương hiệu lựa chọn làm gương mặt đại diện.

Đến nay, ở tuổi 46, nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước nhan sắc bị thời gian bỏ quên của sao nữ này. "Đây mới xứng đáng là đỉnh cao của phong độ nhan sắc chứ", "Thậm chí mặt còn tròn trịa và căng mịn hơn cả những năm trước", "Nét đẹp khuynh đảo xứ Hàn một thời",... là những bình luận của dân mạng.

Sắc vóc gây thương nhớ của Kim Hee Sun ở tuổi 46.

Được biết, "đệ nhất mỹ nhân xứ Hàn" này không phải là tín đồ tập luyện, lại có thói quen uống rượu bia. Cô chia sẻ trên "You Quiz on the Block" vào ngày 19/8 vừa qua rằng rất thích đi nhậu cùng bạn bè, chồng và bố mẹ chồng đều biết. "Mẹ chồng tôi tình cờ đi ngang qua khi tôi đang uống rượu với vài người bạn trong xóm. Bà đã trả tiền rồi nhắn tin cho tôi: 'Con ơi, con uống 4 chai rồi. Mẹ không hài lòng đâu. Lần sau uống 3 chai thôi'. Trong phòng tôi có những tờ giấy bố mẹ chồng nhắn nhắc tôi uống trà giải rượu và nước canh hầm họ chuẩn bị sẵn trong nhà. Họ coi tôi như con gái ruột vậy”, cô kể.

Song cô vẫn giữ được vóc dáng thon thả, làn da khỏe đẹp nhờ vào những bí quyết riêng. Theo đó, nữ diễn viên giữ thói quen uống mật ong pha cùng nước ấm vào buổi sáng. Uống một ly nước ấm pha mật ong vào buổi sáng có thể giúp bạn bù lại phần năng lượng đã mất trong cơ thể lúc ngủ đồng thời, sản sinh nguồn năng lượng dồi dào duy trì hoạt động suốt ngày dài. Bên cạnh đó, duy trì uống mật ong đều đặn còn giúp giảm hỗ trợ giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa, đào thải độc tố khỏi cơ thể và tăng cường sức đề kháng.

Kim Hee Sun cũng giữ thói quen uống nhiều nước lọc, nước ép hoa quả trong ngày.

Nữ diễn viên không có chế độ ăn kiêng khắt khe, song thường bổ sung nhiều rau xanh và ăn uống đúng giờ. Cô cũng hạn chế ăn đường, đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ. Ăn thật nhiều các loại quả chứa vitamin và chất xơ tốt như cam, nho dâu tây cũng là bí quyết giúp cô có được làn da trẻ hóa, hạn chế dấu hiệu của lão hóa.

Kim Hee Sun thường có thói quen để mặt mộc, chỉ dùng kem chống nắng, kem dưỡng ẩm cả ngày lẫn đêm. Cô dùng nước khoáng có gas để rửa mặt. Đây cũng là bí quyết dưỡng da được nhiều phụ nữ Hàn ưa chuộng từ lâu. Nước khoáng có gas là nước tinh khiết giàu khoáng chất như kali, magie, canxi… được thêm một lượng vừa phải khí carbon nhằm tăng hương vị cũng như các lợi ích sức khỏe khác. Vì độ pH trong nước khoáng có gas tương tự pH của da nhờ đó giữ da không bị khô sau khi rửa, đồng thời giúp thu nhỏ lỗ chân lông, làm da sạch sâu.

Tuy nhiên, không nên lạm dụng mà phải dựa vào tình trạng da để cân nhắc việc sử dụng loại nước này để rửa mặt sao cho phù hợp.

Kim Hee Sun vẫn đắt show quảng cáo, làm đại diện cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm.

Ngoài ra, sao nữ này cũng chia sẻ tinh thần là điều quan trọng nhất để "níu kéo tuổi xuân". Cô luôn giữ cho tâm trạng được thoải mái, giảm thiểu căng thẳng trong cuộc sống.

