Tìm ra siêu quả tăng collagen thần kỳ

Collagen là một loại protein tự nhiên trong cơ thể giúp duy trì độ đàn hồi của da khi bạn già đi, giữ cho làn da của bạn săn chắc và không có nếp nhăn. Tuy nhiên, khi bạn già đi, cơ thể bạn bắt đầu tự sản xuất ít collagen hơn, vì vậy, việc điều chỉnh chế độ ăn uống của bạn bao gồm các loại thực phẩm có thể củng cố hàng rào bảo vệ da của bạn có thể tạo ra sự khác biệt trong việc chống lại các dấu hiệu lão hóa và duy trì làn da sáng không tuổi. Mặc dù nhiều loại trái cây đã được biết là có tác dụng với điều này và thậm chí có những loại thực phẩm bổ sung mà bạn có thể dùng , nhưng loại trái cây mạnh mẽ nhất mà bạn có thể ăn để thúc đẩy quá trình sản xuất collagen trong da là quả việt quất nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh.

Nhiều khả năng bạn đã được cho biết rằng quả mọng tốt cho sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng tự hỏi chúng có thể làm gì đối với làn da lão hóa, cũng như sức khỏe tổng thể của cơ thể bạn ở tuổi 40 trở lên, thì không cần tìm đâu xa.

Quả việt quất kích thích sản xuất collagen

Các bác sĩ da liễu đánh giá cao quả việt quất như một loại trái cây kích thích collagen. Anh ấy giải thích cách thức và lý do quả việt quất rất cần thiết cho việc chăm sóc da chống lão hóa. Anh ấy nói: “Một trong những loại trái cây yêu thích của tôi là quả việt quất, rất giàu Vitamin A & C và ngăn ngừa mất collagen. Quả việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giữ cho làn da của chúng ta ngậm nước. Điều này cũng có thể giúp ngăn ngừa thiệt hại do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bằng cách ăn các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả việt quất và tất nhiên là bôi kem chống nắng hàng ngày , kể cả bên trong, bạn vẫn có thể giữ được làn da tươi sáng trẻ trung khi có tuổi.

Quả mọng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và chất xơ quan trọng hàng ngày. Chất chống oxy hóa là thành phần dinh dưỡng giúp loại bỏ các gốc tự do. Một loại đồ uống giàu chất chống oxy hóa giúp tăng cường trao đổi chất và năng lượng là trà trắng. Các gốc tự do có thể gây tổn thương DNA, lão hóa da và thúc đẩy chứng viêm— tất cả những điều này trở nên quan trọng hơn để quản lý khi chúng ta già đi.

Chất xơ và prebiotic trong quả việt quất cũng nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột tốt của chúng ta. Những vi khuẩn này thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu như chống lại vi khuẩn xấu, giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, kiểm soát chứng viêm và đôi khi tiêu hóa thức ăn.

Tương tự như vậy, quả việt quất, có chứa chất xơ và chất dinh dưỡng thực vật hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa cụ thể của chúng là flavonoid, các hợp chất thực vật giúp bảo vệ những loại quả mọng này và khi được tiêu thụ, chúng cũng mang lại cho chúng ta sự bảo vệ tương tự ở cấp độ tế bào. Những quả mọng đa năng này cũng có nhiều chất dinh dưỡng trong khi ít calo.

Ăn một ít quả việt quất mỗi sáng hoặc bạn có thể thêm quả việt quất vào sữa chua để nhận được những lợi ích chăm sóc da.

