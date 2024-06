Mỹ nhân đóng vai "sugarbaby" trên phim Việt giữ dáng ra sao?

Trần Thị Thùy Trâm sinh năm 1996, từng lọt top 8 Vietnam's Next Top Model 2016, top 11 Vietnam's Next Top Model All Star 2017, top 20 Miss Grand Vietnam 2022. Ngoài ra, cô còn đoạt giải Best body, top 15 Best in Swimsuit (Người đẹp biển) tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Bên cạnh đó, nữ người mẫu từng gây chú ý khi tham gia diễn xuất phim "Sugar Daddy & Sugar Baby". Hiện, cô là người mẫu, diễn viên tự do.

Mới đây, Thuỳ Trâm đăng tải loạt ảnh diện monokini khoe dáng nóng bỏng trên du thuyền nhận được nhiều lượt yêu thích trên MXH. Thuỳ Trâm gây ấn tượng với chiều cao 1,68m, số đo ba vòng 88-59-92 cm.

Để giữ gìn vóc dáng cân đối, 70% là nhờ chế độ ăn uống. Chính vì thế, Thuỳ Trâm hạn chế nạp tinh bột xấu, tăng cường protein và chất béo tốt. Cô cũng tính toán lượng calo nạp vào cơ thể sao cho hợp lý, luôn thấp hơn calo tiêu hao.

Hàng ngày, cô cũng uống thêm các loại nước ép, sinh tố giúp tăng cường đào thải độc tố. Các loại rau thường có trong salad của Thuỳ Trâm như xà lách, bắp cải, giá đỗ, ớt chuông, cà chua, cà rốt, giúp nhanh no bụng và chứa nhiều vitamin, rất tốt cho cơ thể. Protein gồm ức gà, trứng gà, hạt đậu gà, óc chó... Các món ăn mà cô chế biến đều ở dạng thô, luộc, hấp, áp chảo, hạn chế dầu mỡ, gia vị, giảm tối đa calo.

Vào những ngày "cheat meal", Thuỳ Trâm tụ tập cùng bạn bè và tự thưởng cho mình những món ăn yêu thích nhưng vẫn duy trì thói quen chăm vận động và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày.

