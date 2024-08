Song Hye Kyo 'ăn gian' tuổi với váy áo mùa thu

Trên trang cá nhân ngày 24/8, Song Hye Kyo hút hơn 600.000 lượt thích khi đăng bộ ảnh thời trang mùa thu. Hàng chục nghìn fan chia sẻ lại loạt ảnh, đánh giá cô vẫn nổi bật dù diện đơn giản và trông trẻ hơn tuổi thật.

Diễn viên tạo dáng với crop-top, sơ mi trắng và quần shorts đồng điệu. Kiểu mặc này được nhiều sinh viên Hàn ưa chuộng.

Diễn viên Trái tim mùa thu kết hợp đầm đơn sắc kiểu dáng đơn giản với giày Mary Jane cổ điển ánh bạc. Những năm gần đây, minh tinh Hàn không đóng phim ồ ạt, chỉ dự những sự kiện uy tín, nhưng sức hút ở mảng quảng cáo, làm đại sứ hình ảnh không suy giảm. Hiện Hye Kyo làm đại diện ít nhất 15 thương hiệu trong nước lẫn quốc tế

Người đẹp tạo dáng với đầm lệch vai của nhà mốt BAU by Bride And You, nhấn vào đôi loafers. Osen nhận xét mái tóc ngang vai, xoăn nhẹ cùng lối trang điểm tự nhiên giúp Hye Kyo trông thanh lịch, trẻ trung.

Diễn viên lăng xê trang phục phong cách "sang trọng thầm lặng" (giàu ngầm) của nhà mốt Fendi. Áo cổ lọ, chân váy xẻ tà phối ăn ý với blazer trơn.

Ở tuổi ngoài 40, trừ các sự kiện yêu cầu mặc nổi bật, đa phần Song Hye Kyo chọn kiểu dáng tối giản, màu sắc trang nhã.

Ảnh: Kim Hee June

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]