Những điều bạn chưa biết về chế độ ăn giảm cân

Bắt tay vào hành trình giảm cân có thể là một nỗ lực đầy thử thách và nhiều cá nhân phải đối mặt với nhiều trở ngại khác nhau trên đường

đi. Bất chấp những nỗ lực hết mình, một số người có thể thấy mình phải vật lộn để trút bỏ những cân nặng cứng đầu đó. Đáng ngạc nhiên là một yếu tố thường bị bỏ qua trong quá trình giảm cân có thể là do chế độ ăn uống của họ thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng. Những chất dinh dưỡng thiết yếu này đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, điều hòa năng lượng và sức khỏe tổng thể.

Chất xơ & Protein để giảm cân

Bác sĩ Huffman chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp của hai bệnh nhân đang nỗ lực giảm cân. Cả hai trường hợp đều nêu bật vai trò quan trọng của protein và chất xơ trong chế độ ăn uống cân bằng.

Bác sĩ dinh dưỡng nói:"Tôi có một khách hàng là bà mẹ hai con đang đi làm bị bệnh tim mạch: cô ấy ăn nhiều thức ăn hỗ trợ tim mạch và tối thiểu protein trong bữa ăn (mặc dù cô ấy đếm lượng calo của mình một cách ám ảnh). Mặc dù đã cố gắng nhưng điều đó vẫn chưa đủ và cô ấy đã không làm vậy. Chưa no nên cô ấy sẽ nhấm nháp cả ngày. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì protein có hệ số no cao, nghĩa là nó giúp bạn cảm thấy no và hài lòng, điều này có thể ngăn ngừa việc ăn quá nhiều và ăn vặt không cần thiết."

Ông tiết lộ thêm: "Một bệnh nhân khác, người tự mô tả là mắc chứng sợ carb, chỉ có lượng chất xơ vừa phải và liên tục chuyển từ lượng đường trong máu cao xuống thấp, luôn cảm thấy thèm ăn. Đây là những ví dụ điển hình về việc thiếu hụt chất dinh dưỡng cản trở việc giảm cân như thế nào."

Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu của bạn, giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến của lượng đường trong máu và insulin, điều này có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn tốt hơn.

Protein rất cần thiết để duy trì khối lượng cơ nạc, đặc biệt là trong quá trình hạn chế calo hoặc giảm cân, đảm bảo rằng số cân giảm được chủ yếu đến từ lượng mỡ dự trữ chứ không phải từ mô cơ. Tiến sĩ Huffman cũng cho biết thêm: "Protein đặc biệt tạo cảm giác no. Nó hạn chế cơn đói bằng cách điều chỉnh các hormone thèm ăn ghrelin và leptin, nghĩa là lượng calo hấp thụ ít hơn trong tất cả các bữa ăn trong ngày."

Thực phẩm giàu protein và chất xơ

Bây giờ chúng ta đã hiểu tầm quan trọng của việc kết hợp protein và chất xơ vào chế độ ăn uống để giảm cân hiệu quả, chúng ta có thể lấy những chất dinh dưỡng này từ đâu?

Bông cải xanh, cà rốt và cải Brussels có nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng trong khi ít calo. Táo, quả mọng và cam không chỉ chứa chất xơ mà còn có nhiều chất chống oxy hóa và vitamin. Đậu, đậu lăng và đậu xanh là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời và cũng cung cấp một lượng lớn protein.

Về protein, chúng ta có thể tìm thấy chúng trong thịt nạc, cá và protein từ thực vật. Ức gà, gà tây và thịt bò nạc là nguồn cung cấp protein chất lượng cao tuyệt vời. Cá hồi, cá ngừ và cá hồi cung cấp protein và một lượng axit béo omega-3 lành mạnh, có lợi ích giảm cân riêng. Quinoa, đậu phụ và tempeh là những lựa chọn tuyệt vời cho người ăn chay và thuần chay.

Tiến sĩ dinh dưỡng Huffman nhấn mạnh tầm quan trọng của những thay đổi nhỏ này bằng cách: "Với bệnh nhân không ăn đủ chất đạm, tôi đã khuyến khích cô ấy cho gà nướng hoặc cá hồi vào món salad của mình và bệnh nhân cắt giảm ngũ cốc và tinh bột được hưởng lợi từ chế độ ăn toàn phần. -bánh mì và gạo lứt. Những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống này đã lấp đầy những lỗ hổng dinh dưỡng cho cả hai người và họ đã có thể giảm cân bền vững."

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]