Rụng tóc nhiều hậu COVID-19, nên ăn gì để khắc phục?

Những thực phẩm này sẽ kích thích tóc mọc nhanh, giúp tóc bạn trở nên khỏe mạnh, óng ả và bóng mượt.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá trích hay cá thu chứa nhiều axit béo omega-3 tốt cho sức khỏe. Nhờ chứa hàm lượng protein dồi dào, omega-3 trong các loại cá béo có thể giúp giảm rụng tóc hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của tóc, đồng thời tăng độ bóng cho tóc. Bên cạnh đó, omega-3 cũng giúp ngăn ngừa da đầu khô, ngứa, bong tróc và đẩy lùi rụng tóc.

Sữa chua Hy Lạp

Loại sữa chua này chứa nhiều protein, các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, vitamin B5 (axit pantothenic) trong sữa chua Hy Lạp là thành phần giúp lưu thông máu đến da đầu và tốt cho sự phát triển của tóc, hạn chế tình trạng tóc mỏng và rụng.

Bạn có thể xay thực phẩm chứa axit béo omega-3 như hạt chia, hạt lanh rồi trộn cùng sữa chua Hy Lạp để tạo thành món ăn tuyệt vời kích thích tóc nhanh mọc hơn.

Rau cải bó xôi

Các loại rau lá xanh không chỉ giúp duy trì sức khỏe của tóc mà còn cung cấp các vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết giúp điều trị tóc hư tổn.

Cải bó xôi giàu vitamin A, K, E, C và B, kèm theo đó là mangan, kẽm, sắt và axit béo omega-3 giúp da đầu của bạn luôn khỏe mạnh. Những chất sẽ giúp cải thiện mức độ collagen và keratin, đẩy nhanh quá trình mọc tóc.

Quả ổi

Ổi chứa nhiều dinh dưỡng và vitamin C – loại vitamin tham gia vào hai quá trình quan trọng là sản sinh ra collagen và sản sinh chất dầu bảo vệ tóc. Được biết, một cốc ổi có 377mg vitamin C, nhiều hơn 4 lần so với lượng khuyến nghị hàng ngày tối thiểu.

Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp da đầu khỏe mạnh và ngăn tóc khô, gãy, rụng. Thêm vào đó, lượng đồng có trong ổi giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn, góp phần giúp cho tóc khỏe mạnh.

Quả bơ

Loại của này chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, axit béo và vitamin E giúp nuôi dưỡng tóc, giúp tóc bóng mượt và chắc khỏe. Đặc biệt, trái cây lành mạnh này còn chứa nhiều protein và vitamin B.

Các loại đậu

Lượng protein có trong các loại đậu sẽ giúp cải thiện sự phát triển tóc và làm cho tóc bóng mượt. Ngoài kẽm và biotin, đậu còn chứa carbohydrate phức hợp, giúp chuyển hóa protein thành các tế bào hình thành tóc. Vitamin A, B6, kẽm và mangan trong đậu đen có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng protein cho tóc.

Hạnh nhân và hạt điều

Hai loại hạt này rất giàu axit béo, là chìa khóa để duy trì mái tóc mềm mượt và chắc khỏe. Hạt điều chứa nhiều đồng, thúc đẩy tóc phát triển, trong khi đó hạnh nhân lại giàu vitamin E giúp mái tóc mềm mượt và chắc khỏe.

Quả chanh

Hàm lượng vitamin C rất cao trong chanh sẽ giúp hình thành collagen – chất giúp tóc phát triển, đồng thời giúp cơ thể hấp thụ sắt. Ớt chuông, dâu tây, amla, đu đủ và kiwi là một số nguồn cung cấp vitamin C khác.

Trứng

Trứng chứa nhiều biotin - một loại vitamin B thúc đẩy sự phát triển tóc, tốt cho sức khỏe da đầu. Việc thiếu biotin có thể gây rụng tóc, khiến móng tay giòn và dễ gãy.

Lượng protein và sắt có trong trứng giúp tóc không bị gãy ngọn và bóng mượt. Các nguồn protein tốt khác là các sản phẩm từ sữa, đậu phụ, thịt gà và cá.

Ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, lúa mì nguyên hạt và lúa mạch có khả năng ngăn ngừa tóc gãy rụng, tăng cường độ chắc khỏe và tăng trưởng của tóc. Lượng kẽm lớn trong ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm rụng tóc.

Ngoài những thực phẩm trên, bạn có thể ăn khoai lang, cà rốt, hàu, bông cải xanh, nấm…, đều là món tốt cho sự phát triển của tóc, giúp bạn sở hữu mái tóc chắc khỏe. Bạn cũng lưu ý giảm thức ăn chua và mặn khỏi chế độ ăn uống, hạn chế uống rượu và tập thể dục thường xuyên.

