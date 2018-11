Quên đau đớn, cô gái mồ côi cha vẫn yêu đời "thả tim" sau ca đại phẫu

Thứ Năm, ngày 01/11/2018 14:00 PM (GMT+7)

Cô gái với thân hình nhỏ bé của Hành trình lột xác 2018 Phan Thị May là người đầu tiên thực hiện ca đại phẫu “lột xác đổi đời”. Quên đi mọi đau đớn, May vẫn vô tư “thả tim” cảm ơn các y, bác sĩ, những người bạn tại ngôi nhà chung và sự phù hộ của người cha quá cố.

Thí sinh đầu tiên của Hành trình lột xác 2018 bước vào ca phẫu thuật – Phan Thị May

Vốn rụt rè và nhút nhát nhưng May vẫn vô tư thả tim sau phẫu thuật, quên cả đau đớn

Phan Thị May xuất thân trong một gia đình thuần nông tại Nam Định. Ba mất từ khi May còn nhỏ, sống với mẹ trong túp nhà tranh. Đam mê với dòng nhạc quê hương, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên phải bỏ dở việc học hành và đi làm từ sớm để giúp đỡ mẹ. Ngoại hình lại xấu xí vì mảng lớn tàn nhang ngay 2 gò má, miệng hô nặng nên May rất tự ti, cô thường thu mình lại, chẳng dám mảy may nghĩ về ước mơ.

Nhưng cuộc đời đã không đánh quên May, phép màu đã tới, May quyết định tham gia vào Hành trình lột xác 2018 để mở ra cơ hội thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu của mình.

Hành trình lột xác 2018

Sau cuộc đại phẫu kéo dài nhiều giờ đồng hồ, khi được di chuyển trở về phòng hậu phẫu, cô gái nhỏ sinh năm 1995 tin tưởng vào sự thành công của ca phẫu thuật, vui vẻ nở một nụ cười mỉm và vô tư thả tim như một lời “thầm cảm ơn” các bác sĩ, những người bạn trong ngôi nhà chung và sự phù hộ của người cha đã quá cố.

Thầm cảm ơn các bác sĩ, và sự động viên của các bạn tại ngôi nhà chung, May quên đi đau đớn vô tư thả tim, cùng xem lại quá trình phẫu thuật của May tại đây

Ngôi nhà chung đầy tình nghĩa

Là thí sinh đầu tiên bước vào cuộc phẫu thuật, cả ngôi nhà chung của hành trình lột xác 2018 đều hy vọng và đặt hết sự may mắn và cổ vũ của mình vào May.

Những giây phút bên nhau của các thí sinh trong ngôi nhà chung của Hành trình lột xác 2018

Là 10 số phận, 10 cá tính khác nhau nhưng tập trung về đây là ngôi nhà chung đầy tình nghĩa. Họ đều vì ngoại hình xấu xí mà tự ti, mà khép mình lại mà không dám thực hiện ước mơ. Tất cả đều đặt niềm tin vào số phận, hy vọng “phép màu” sẽ tới nhờ Hành trình lột xác 2018.

Y bác sĩ tận tình

Sau cuộc thăm khám tận tình cùng những lời động viên từ các y bác sĩ tới từ bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, May luôn được củng cố niềm tin và tâm lý để sẵn sàng cho ca phẫu thuật “lột xác đổi đời”.

May và người bạn Cao Lan được các bác sĩ chăm sóc tận tình sau phẫu thuật

Không những thế, sau cuộc phẫu thuật, với sự chăm sóc tận tình và theo dõi sát sao, cô cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, tất cả mọi người sẽ ở bên cạnh và cùng đón chờ sự “lột xác” của mình.

Hình ảnh Phan Thị May sau cuộc phẫu thuật “lột xác đổi đời”

Cô gái mồ côi cha Phan Thị May đã hoàn thành được một nửa chặng đường lột xác, những điều gì sẽ chờ đợi May và 9 thí sinh còn lại? Cùng đón xem tập 4 của chương trình sẽ được chiếu vào lúc 19H00, Chủ Nhật ngày 4/11 trên kênh TodayTV và 19H00 Thứ 5 ngày 08/11 trên kênh YouTV. Phát lại vào lúc 8H00 thứ 2 trên TodayTV và 10H30 thứ 6 trên You TV.