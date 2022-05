"Phú bà Việt sở hữu toà cao ốc mang tên mình" chỉ cách có vòng 3 “đẹp nhất Việt Nam”?

Hiện tại, cô sở hữu vòng 3 lớn 103cm.

Khánh My khoe dáng nóng bỏng với đồ bơi, vòng 3 lớn 103cm bao người ao ước.

Khánh My được biết tới là một người mẫu, diễn viên, một doanh nhân trẻ. Cô sở hữu khối tài sản lớn, trong đó có toà chung cư mang tên chính mình nên người hâm mộ gọi cô với biệt danh "phú bà Việt".

Không chỉ giàu có, xinh đẹp, Khánh My còn có vóc dáng bao người mơ ước. Môn thể thao để rèn dáng mà Khánh My chọn là gym. Từng có thời gian gắn bó với yoga nhiều năm nhưng Khánh My khẳng định gym mới là "chân ái" để có sắc vóc hoàn hảo.

Chỉ số cơ thể của người đẹp ban đầu với 3 vòng: 85-64-91cm, sau đó thay đổi thành 88-59-100cm và tới thời điểm hiện tại vòng 3 của cô lớn 103cm. Khánh My đặt mục tiêu trở thành mỹ nhân có "vòng 3 trái đào" đẹp nhất Việt Nam, lớn 110cm. Không chỉ có số đo hình thể ấn tượng mà vòng 3 phải săn chắc, tạo quả hấp dẫn, lên phom hoàn hảo.

Để có vòng 3 quyến rũ, Khánh My dành rất nhiều thời gian cho việc tập luyện. Mới đây, cô chia sẻ về các bài tập nở hậu mà cô gắn bó lâu dài. Các động tác được thực hiện liên hoàn với cấp độ từ dễ tới khó. Cô tập tại nhà với dụng cụ đơn giản là dây kháng lực.

Cô dành rất nhiều thời gian để tập luyện.

Mục tiêu của cô là có vòng 3 lớn 110cm.

Theo đó, trong một buổi tập luyện cho vòng 3 săn chắc, Khánh My sẽ thực hiện từ 5 - 8 động tác khác nhau. Các động tác làm kích thích vùng cơ ở vòng 3 nở nang hơn.

Squat: Là bài tập "vàng" trong việc nở hậu, đơn giản nhưng hiệu quả cao. Là người tập lâu năm, Khánh My chọn kết hợp cùng dây kháng lực, tăng thêm sức mạnh cho cơ bắp. Cô thực hiện khoảng 30 nhịp, 3 hiệp và mỗi hiệp nghỉ khoảng 10 giây. Squat giúp người tập cải thiện số đo vòng 3, tạo đỉnh hấp dẫn.

Đá chân: Động tác bao gồm đá chân thẳng về phía sau với tư thế úp sàn hoặc đứng thẳng, hoặc đá chân sang 2 bên. Bài tập giúp vòng 3 săn chắc, hạn chế chảy xệ. Ngoài ra, với những người bị lõm 2 bên hông có thể lựa chọn bài tập này để cải thiện phần khuyết điểm đó.

Động tác cây cầu: Ở tư thế này, bạn co hai gối, khoảng cách hai bàn chân rộng bằng vai. Nâng cao hông sao cho đầu gối, thắt lưng và vai tạo thành một đường thẳng, đồng thời siết chặt vòng ba và cơ bụng. Bạn cần chú ý phần lưng luôn giữ thẳng dù nâng lên hay hạ xuống, hạn chế chấn thương cho cột sống.

Vì hướng tới hình ảnh một cô gái khoẻ khoắn, năng động nên Khánh My sẽ dành khoảng 5-6 buổi tập gym/tuần. Mỗi buổi tập sẽ được chia ra cụ thể từng phần để cơ bắp được phục hồi, nghỉ ngơi.

Ngoài tập luyện, chế độ ăn giàu protein là lựa chọn hàng đầu của những tín đồ tập luyện. Ngoài ra, Khánh My luôn áp dụng một quy tắc bất di bất dịch là nói không với nhịn ăn. Bởi, nhịn ăn rất hại cho sức khoẻ đồng thời phá vỡ thói quen sinh hoạt khiến bạn suy nhược và ăn bù vào những thời điểm không thích hợp.

Vóc dáng quyến rũ của "phú bà Việt" nhờ tập luyện thường xuyên.

