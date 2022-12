Những xu hướng làm đẹp "sẽ thống trị" năm 2023

Chủ nghĩa tối giản về da

Giảm việc chăm sóc da đơn giản hơn, theo những gì làn da của chúng ta thực sự cần, cốt lõi của triết lý chăm sóc này chính là sự tối giản cho làn da . Nó bắt nguồn từ ý tưởng rằng chúng ta có thể đang dưỡng ẩm quá mức cho làn da của mình bằng các thói quen phức tạp, do đó, có thể có tác dụng ngược. Trọng tâm chính sẽ tiếp tục là niacinamide và những chất tương tự như nó. Theo đó mục tiêu lợi ích khi sử dụng càng ít (các) sản phẩm hoặc càng ít thành phần càng tốt.

Các sản phẩm trang điểm lai

Trong việc tối giản chăm sóc làn da và sử dụng ít sản phẩm hơn (có thể là vì lợi ích của hành tinh xanh sạch đẹp hoặc cho chính làn da của chúng ta) - các sản phẩm trang điểm lai, chẳng hạn như kem nền huyết thanh, son dưỡng môi có màu , son dưỡng hoặc kem che khuyết điểm hoạt động ngầm trên các vấn đề về bọng mắt của chúng ta, sẽ được tìm kiếm nhiều hơn. "Less is more" nghe có vẻ rất hay trong bối cảnh trang điểm và chăm sóc da hiện tại.

Lông mày nâng lên

Kiểu lông mày tự nhiên quyến rũ sẽ tiếp tục tồn tại đến năm 2023. Độ dày và hình dạng của cung mày nên được điều chỉnh theo cấu trúc xương cụ thể của bạn.

Má hồng

Phiên bản nhẹ nhàng hơn của xu hướng trang điểm những năm 80 với cấu trúc, phấn má hồng đậm trên thái dương sẽ xuất hiện. Đánh má hồng lên từ gò má theo hình chữ C về phía thái dương, đến mép lông mày (hoặc xa hơn, nếu bạn muốn!), bằng một cú vuốt nhẹ, sẽ tạo khuôn mặt ấm áp.

Móng nhung và họa tiết

Màu ánh kim, lấp lánh tạo ra ảo ảnh quang học (hiện tại một xu hướng làm nail khá nổi bật trên thế giới là là đắp móng vải nhung và kiểu làm móng kiểu Pháp mới), gợi lên ký ức cổ điển.

Kẻ viền môi đậm nét

Năm nay chứng kiến ​​chúng ta nắm bắt xu hướng của thập niên 90, chủ yếu là vì nó được làm dịu đi so với nguyên bản - đôi môi được viền bằng một lớp lót đủ rõ ràng, đậm hơn so với son bóng hoặc son môi. Vào năm 2023, chúng ta sẽ sử dụng chì kẻ môi và thoa son có độ bóng trong bóng nhẹ hơn một chút bên trong môi.

Chăm sóc cơ thể

Da cơ thể có xu hướng bị bỏ quên nhiều hơn khi chăm sóc. Nhưng vào năm 2022 các sản phẩm chăm sóc da dành cho cơ thể đang ngày càng phát triển và vào năm 2023, chúng ta sẽ thấy nhiều loại sản phẩm này xuất hiện hơn, đồng thời chú ý nhiều hơn đến các hoạt chất và việc sử dụng chúng nhiều hơn trong các công thức sản phẩm dành cho cơ thể.

