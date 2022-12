Muốn da căng như gái Hàn, móng tay chắc khỏe cần 3 dưỡng chất này

Các chất bổ sung rất giàu vitamin, chất dinh dưỡng và axit béo và một số có chứa các chất tốt như trà xanh và axit hyaluronic. Tuy nhiên, với rất nhiều chất bổ sung trên thị trường ngày nay, làm thế nào bạn có thể phân biệt được những chất có hiệu quả?

Polypodium Leucotomos

Tiến sĩ Tsippora Shainhouse , bác sĩ da liễu được chứng nhận bởi hội đồng quản trị ở Beverly Hills và giảng viên lâm sàng tại Đại học Nam California, cho biết chất bổ sung đường uống này là một chất chống oxy hóa mạnh có nguồn gốc từ cây dương xỉ . Và, dù bạn có tin hay không, nó có thể hoạt động như một loại "kem chống nắng dạng uống" có thể ngăn chặn tình trạng cháy nắng và khiến da lâu bị rám nắng hơn, cho phép bạn ở ngoài nắng lâu hơn một cách an toàn, Shainhouse nói.

Shainhouse nói: “Nó giúp ngăn ngừa độc tính tế bào da do cả tia UVA và UVB gây ra và tổn thương DNA trực tiếp, đồng thời giúp ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do do tia cực tím gây ra cũng như tổn thương DNA và phá hủy collagen sau đó. "Nó có khả năng chống viêm và có thể giúp ngăn chặn sự hình thành ung thư da. Nó nên là một phần trong thói quen chống nắng hàng ngày của bạn, bao gồm quần áo chống nắng và kem chống nắng phổ rộng có SPF 30+.

Omega-3 và dầu lanh

Tiến sĩ Robin Evans cho biết có đặc tính chống viêm và sẽ đảm bảo lớp biểu bì bong tróc của bạn luôn ngậm nước: “Tôi có hai thứ yêu thích: một loại thực phẩm bổ sung giàu Omega 3 EFA - hoặc là một loại dầu cá chất lượng cao (một loại tinh khiết không chứa các độc tố như kim loại nặng, PCB, thủy ngân, v.v.) do đặc tính chống viêm của nó rất tốt cho làn da tổng thể chức năng và ngoại hình. Dầu lanh cũng vậy - được dùng dưới dạng dầu hoặc dạng viên vì nó rất tốt cho da khô."

Vitamin D

Vitamin D rất tốt cho da, móng tay và tóc — một nghiên cứu cho thấy vitamin D thậm chí có thể tạo ra các nang tóc mới và giúp trị rụng tóc. Đó là một trong số ít chất bổ sung mà Shainhouse nói rằng cô ấy khuyên dùng cho mục đích thẩm mỹ cũng như sức khỏe tổng thể.

Shainhouse nói: “Vitamin D đã được chứng minh là giúp tạo xương và tăng cường miễn dịch. “Tuy nhiên, người ta cũng chứng minh rằng những phụ nữ bị ung thư da không phải khối u ác tính và tiêu thụ vitamin D (400IU) cộng với bổ sung canxi hàng ngày sẽ giảm nguy cơ phát triển khối u ác tính. Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng bổ sung vitamin D liều thấp có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư vú và ung thư đại trực tràng. Đúng là da tự tạo ra vitamin D để đáp ứng với việc tiếp xúc với tia cực tím. Tuy nhiên, vì tia cực tím gây tổn thương da và có thể gây ung thư da, nên sẽ an toàn hơn nếu bổ sung lượng vitamin D được khuyến nghị hàng ngày thông qua chế độ ăn uống (cá béo, sữa, lòng đỏ trứng, gan bò) hoặc bổ sung.”

Chế độ ăn uống nên được ưu tiên

Một số chất bổ sung là tuyệt vời - như vậy - bổ sung cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Tiến sĩ Fayne Frey, bác sĩ da liễu nói rằng điều quan trọng cần nhớ là có rất ít khoa học thực sự chứng minh hiệu quả của nhiều chất bổ sung như chất hỗ trợ da, móng và tóc.

Frey nói: “Có rất ít, nếu có, các nghiên cứu kiểm soát mù đôi chứng minh việc bổ sung một cách có hệ thống bất cứ thứ gì (kể cả biotin) đều có lợi cho da, móng tay hoặc tóc. Trừ khi một cá nhân được chẩn đoán bị thiếu hụt cụ thể, chẳng hạn như Vitamin D hoặc sắt, có rất ít khoa học cho thấy bất kỳ chất bổ sung nào cũng có lợi ích trực tiếp đối với sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe của da.”

Frey cho biết lời khuyên tốt nhất cho làn da khỏe mạnh vẫn là: chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục và ngủ đủ giấc.

Dưỡng ẩm hai lần một ngày bằng kem dưỡng ẩm chất lượng để tăng cường hydrat hóa lớp sừng đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu giúp giảm thiểu một số rối loạn về da như bệnh hồng ban, viêm da dị ứng và có thể là bệnh vẩy nến. Ngoài ra, việc thoa kem chống nắng đã được chứng minh là làm giảm tỷ lệ mắc một số bệnh ung thư da.”

