Những món ăn sáng làm tăng mỡ nội tạng

Để tìm hiểu thêm về những món ăn có thể tăng chất béo nội tạng, sữa chua có hương vị, sinh tố, granola và thanh ăn sáng là những thực phẩm ăn sáng được cho là “lành mạnh” nhưng lại có thể tồi tệ nhất. Điều này là do nó thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ và protein cần thiết để giảm cân.

1. Sữa chua có hương vị

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất có nhiều protein, canxi và một lượng men vi sinh lành mạnh. Nó cũng có thể giúp duy trì huyết áp và mức cholesterol khỏe mạnh. Tuy nhiên, nhiều loại sữa chua ngày nay được làm bằng chất làm ngọt nhân tạo để tăng hương vị.

Hầu hết các loại sữa chua có hương vị đều chứa nhiều đường, một số loại có tới 26 gam trên mỗi hộp 6 oz—đó là lượng đường tối đa được khuyến nghị trong cả ngày! Thay vào đó, hãy chọn sữa chua Hy Lạp nguyên chất và thêm trái cây tươi hoặc một chút mật ong để có vị ngọt tự nhiên." Các loại quả mọng là một loại trái cây giúp tăng cường trao đổi chất mà bạn có thể thêm vào sữa chua để tăng thêm vị ngọt.

Bạn nên ăn pho mát tươi để thay thế. Sữa này thậm chí còn có nhiều protein hơn sữa chua. Thêm trái cây tươi, quả hạch và hạt sẽ tạo nên món ăn sáng ngon miệng, lành mạnh hơn.

2. Granola

Mặc dù granola thường được cho là một bữa ăn sáng tốt cho sức khỏe, nhưng một số thương hiệu phổ biến thực sự có đủ đường để được coi là một món tráng miệng . Điều này là do granola thường chứa trái cây sấy khô, có nhiều đường. Nếu bạn ăn quá nhiều những loại granola này, nó có thể dẫn đến tăng cân và các vấn đề sức khỏe khác như kháng insulin.

Granola là một món ăn sáng có tác dụng tốt cho sức khỏe—mặc dù có vẻ như nó tốt cho sức khỏe vì được làm từ yến mạch, nhưng nhiều loại thực sự có thể chứa nhiều đường và chất béo. Một số nhãn hiệu chứa tới 8 gam đường ( đó là 2 muỗng cà phê) cho mỗi ¼ cốc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn cần loại bỏ hoàn toàn granola khỏi chế độ ăn uống của mình.

Và, nếu bạn đang tìm kiếm chất béo lành mạnh cho bữa sáng của mình để giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và giảm mỡ nội tạng, thì Gillett khuyên bạn nên ăn bơ trên bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt . Bữa ăn này là tất cả các cơn thịnh nộ và vì lý do chính đáng. Các chất béo lành mạnh trong quả bơ làm cho món này trở thành bữa sáng tuyệt vời để bạn bắt đầu ngày mới. Những chất béo đó không chỉ tốt cho tim của bạn mà còn mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, giúp bạn no lâu hơn.

3. Thanh ăn sáng

Tương tự như thanh protein, bất kỳ thanh ăn sáng nào được bán trên thị trường là tốt cho sức khỏe nhưng chúng thực sự thiếu vitamin và khoáng chất cho một bữa ăn cân bằng. Quá nhiều đường, không đủ chất xơ và hàm lượng protein kém khiến một số thanh bữa sáng lành mạnh có giá trị dinh dưỡng tương đương với một thanh kẹo. Hãy thử tự làm thanh bữa sáng tại nhà bằng yến mạch, hạt chia, các loại hạt và một lượng chất tạo ngọt có kiểm soát.

4. Sinh tố

Mặc sinh tố có thể là một cách tuyệt vời để kết hợp các nguyên liệu mà bạn thường không ăn (như rau bina hoặc dưa chuột) thành một bữa ăn ngon để giảm cân, nhưng vẫn có một số nhược điểm. Sinh tố có vẻ tốt cho sức khỏe vì chúng chủ yếu được làm từ trái cây và rau, nhưng vấn đề là chúng thiếu protein, chất cần thiết để giúp bạn no và nạp năng lượng vào đầu ngày. Nhiều người sau khi ăn bát sinh tố cho biết họ cảm thấy đói ngay sau khi ăn. Rất may, bạn có thể biến nó thành một bữa ăn no hơn bằng cách thêm bột protein hoặc khuấy trong sữa chua Hy Lạp nguyên chất.

Bát sinh tố cũng được làm với nhiều loại nguyên liệu thực sự có thể tạo nên một bát sinh tố chứa quá nhiều calo. Một số công thức yêu cầu tới ba hoặc bốn miếng trái cây, một lượng lớn các loại hạt, hạt, bơ đậu phộng và bơ. Vì vậy, bạn có thể kết thúc với một bát đường, chất béo và calo— lên tới 1.000 calo ! Mặc dù bát sinh tố có thể tốt cho sức khỏe và ngon miệng, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn không lạm dụng nó với khẩu phần lớn và các thành phần giàu calo, đồng thời nhớ bổ sung protein để bữa sáng thực sự no hơn.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nhung-mon-an-sang-lam-tang-mo-noi-tang-172859.html