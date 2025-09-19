Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh

Lâm Thanh Mỹ mới đây đã có một vai diễn ấn tượng trong phim "Khế ước bán dâu". Cô vào vai Nhài - con dâu ông Tri do NSND Trung Anh thủ vai. Cách diễn của Lâm Thanh Mỹ chính là điểm sáng của phim với lối diễn xuất giàu cảm xúc và tinh tế trong những phân đoạn khó.

Trước vai diễn này, Lâm Thanh Mỹ là một trong những diễn viên nhí đình đám khi tham gia đóng phim từ lúc mới lên 3. Tên tuổi Lâm Thanh Mỹ được nhiều người biết đến hơn khi góp mặt trong loạt phim điện ảnh: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Nghề siêu dễ, Bóng đè, Tấm Cám... Với lối diễn xuất tự nhiên, đôi mắt có hồn và nét đẹp ấn tượng thì Lâm Thanh Mỹ được kỳ vọng sẽ còn tiến xa trong làng giải trí Việt.

Lâm Thanh Mỹ còn được coi là "nàng thơ" mới của điện ảnh Việt với gương mặt bầu bĩnh cùng vẻ ngoài dễ thương.

Không sở hữu nhan sắc "chim sa cá lặn" nhưng Lâm Thanh Mỹ lại có đôi mắt biết nói cùng các nét thanh tú trên gương mặt.

Khác với các mỹ nhân gen Z khác, Lâm Thanh Mỹ lựa chọn cho mình phong cách thời trang gần gũi, giản dị với khán giả. Cô thường xuyên lựa chọn trang phục rộng với chất liệu linen dễ diện và phối đồ.

Hoặc đôi khi, Lâm Thanh Lỹ chọn váy voan hoa nhị suông dài tới gót chân khoe vẻ đẹp "nàng thơ".

Thỉnh thoảng, Lâm Thanh Mỹ không ngại phá cách với váy bó sát 2 dây gợi cảm.

Nếu style đời thường, Lâm Thanh Mỹ chọn giản dị thì khi dự tiệc, cô cũng không hề thua kém các mỹ nhân Việt với đầm dạ hội khoe được vòng một nóng bỏng.

Ở tuổi 20, Lâm Thanh Mỹ sống đúng với lứa tuổi của mình. Cô chọn trang phục năng động và rất trẻ trung.

Ảnh: FBNV