Người đẹp bóng chuyền Phú Thọ tập "hùng hục" gần 6 tiếng/ngày vẫn stress vì tăng cân

Vận động viên bóng chuyền sinh năm 1998 nổi bật với chiều cao 1m78 cùng diện mạo xinh đẹp.

Bộ ảnh đón sinh nhật mới đây của Việt Hương.

Trần Việt Hương sinh năm 1998 tại Phú Thọ. Cô là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Thời gian gần đây, những hình ảnh của Việt Hương được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Người ta dành cho cô nhiều lời khen về ngoại hình và gọi cô là "hoa khôi bóng chuyền", "người đẹp bóng chuyền".

Chia sẻ với phóng viên về điều này, Việt Hương nói: "Mình cảm thấy rất vui vì được mọi người quan tâm. Bên cạnh đó vì bản thân là vận động viên nên mình cũng rất mong sẽ được chú ý hơn tới chuyên môn".

Vận động viên xinh đẹp đã có 12 năm gắn bó với bóng chuyền.

Cô gái 9x gắn bó với bộ môn này từ năm 12 tuổi. "Ban đầu mình không biết gì về bóng chuyền, khi được bố mẹ cho đi tập thử mình cảm thấy thực sự yêu thích. Đồng thời, mình muốn thử sức ở môi trường có thể phát huy được lợi thế chiều cao" - cô nói.

Được biết, Việt Hương cao 1m78. Trước đây, cô từng khá rụt rè và tự ti vì quá cao nhưng bóng chuyền đã giúp cô thay đổi bản thân.

Việt Hương có chiều cao ấn tượng là 1m78.

Có những vận động viên sau khi giải nghệ đã chọn thi hoa hậu hay làm người mẫu. Bản thân Việt Hương cũng từng được mọi người nói về điều này nhưng cô khẳng định niềm đam mê với bóng chuyền và chưa bao giờ có ý định trên.

Việt Hương từng bị chấn thương lật cổ chân năm 2018 nhưng điều này không khiến cô nản chí, Việt Hương mong mau hồi phục để tiếp tục thi đấu.

Khi được hỏi cô muốn thay đổi đặc điểm ngoại hình nào của bản thân Việt Hương nói mình chỉ muốn cải thiện kỹ thuật thi đấu.

Có lợi thế ngoại hình nhưng Việt Hương chỉ muốn tập trung vào bóng chuyền.

Những tưởng là vận động viên với lịch tập dày đặc, Việt Hương sẽ không phải lo lắng về việc giảm cân nhưng ngược lại cô từng cảm thấy stress vì điều này.

Việt Hương nói cô thuộc tạng người dễ tăng cân hơn nữa dù tập nhiều nhưng các cô gái cũng ăn uống với lượng lớn để đảm bảo sức khỏe. Việc tăng cân sẽ ảnh hưởng đến sức bật và di chuyển trên sân nên Việt Hương khá lo lắng.

Việt Hương tập luyện chăm chỉ theo lịch rèn luyện.

Mỗi ngày, cô và đồng đội sẽ tập luyện buổi sáng từ 8h đến 11h và buổi chiều từ 15h đến 17h30. Về ăn uống, các vận động viên tuân theo khẩu phần được tính toán riêng.

Để giảm cân, Việt Hương chú ý đến việc ăn uống. Cô ưu tiên ăn thịt bò, ức gà, cá đồng thời bổ sung thêm rau củ quả. Tất nhiên, cô không ăn kiêng khắt khe mà vẫn cần ăn đủ để đảm bảo thể lực.

Hình xăm ở lưng gợi nhắc cô về gia đình.

Ngoài ra, Việt Hương còn gây ấn tượng với hình xăm lớn ở lưng. Nói thêm về điều này, cô bày tỏ đó là dòng chữ: "Family where life begin and love never end". "Hình xăm này nhắc nhở mình về gia đình. Gia đình là chỗ dựa của mình mỗi khi khó khăn" - cô chia sẻ.

Trước những quan niệm không tốt về việc phái đẹp xăm hình, Việt Hương nói: "Mình nghĩ hình xăm chỉ là cách thể hiện cá tính hoặc để khắc ghi điều gì đó đáng nhớ với mỗi người". Bởi vậy, Việt Hương không hề do dự khi quyết định đi xăm.

