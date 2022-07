Mỹ nhân Tứ Xuyên đã 38 tuổi vẫn chăm "độ" dáng, trẻ đẹp đến khó tin

Thứ Sáu, ngày 08/07/2022 03:52 AM (GMT+7) Chia sẻ

Yun Yun là cô gái quê Tứ Xuyên, sở hữu trang cá nhân có đông đảo người theo dõi nhờ nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp dù sắp chạm ngưỡng tuổi tứ tuần.

Yun Yun sinh ngày 21/12/1984, quê Tứ Xuyên, mang 2 dòng máu Hà Lan - Trung Quốc, hiện tại đang sinh sống ở Đài Loan. Cô nàng sở hữu chiều cao 1m62, nặng 43kg, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng cùng vóc dáng thanh mảnh và gu mặc nữ tính, quyến rũ. Cô từng có kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm và là đội trưởng của đội nhảy hiphop của trường trung học. Yun Yun đang theo học nghệ thuật và tham gia một số khóa học về đào tạo diễn viên.

Yun Yun sở hữu trang cá nhân có đông đảo người theo dõi nhờ nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp dù sắp tứ tuần.

Ngoại hình gợi cảm giúp cô nàng đắt show quảng cáo, chụp hình nội y.

Nhờ lợi thế ngoại hình đẹp, Yun Yun được mời tham gia nhiều chương trình giải trí cũng như chụp hình tạp chí. Không chỉ thế, cô còn trở thành gương mặt đại diện của một số nhãn hàng và là người mẫu tự do. Nhờ có kỹ năng biểu diễn vũ đạo nhiều năm nên Yun Yun may mắn có được thân hình dẻo dai, quyến rũ. Ngoài tác dụng giảm cân, thì việc tập nhảy đều đặn còn giúp cô nàng duy trì sức khỏe. Thậm chí, nhảy càng nhanh, lượng calories được tiêu thụ sẽ càng nhiều hơn. Ví dụ, múa ba lê có thể giúp cô nàng đốt cháy gấp đôi lượng calorie so với múa đương đại.

Sở hữu khả năng vũ đạo nổi bật từ thời trung học giúp Yun Yun dễ dàng có được hình thể mảnh khảnh, dẻo dai mà vô cùng săn chắc.

Yun Yun chia sẻ, với cường độ luyện tập vừa phải kết hợp với tiết tấu âm nhạc cùng chuyện động nhẹ nhàng, mỗi giờ tập nhảy, cô có thể đốt cháy khoảng 400 calorie, tương đương với giảm 0,5 kg/tuần. Tuy nhiên, những người có chỉ số BMI cao hơn có thể giảm từ 1 - 1,5kg/tuần. Trong đó, hiphop còn được coi là bộ môn vận động toàn cơ thể, tập trung chủ yếu vào phần hông và phần đùi, giúp Yun Yun giảm mỡ phần thân dưới cực kỳ hiệu quả.

Bên cạnh tập nhảy, Yun Yun còn múa cột để rèn dáng, làm cho cơ bắp ở vùng vai, ngực, bụng, mông và đùi phải hoạt động hết công suất với tất cả trạng thái từ co, giãn nhanh chậm cho đến liên tục hoặc ngắt quãng để hoàn thiện đường cong trên cơ thể môt cách nhanh chóng.

Ngoài tập vũ đạo, nhảy hiphop thì Yun Yun còn kết thân với cây cột sắt để rèn dáng.

Tuy nhiên, trong một vài tuần đầu tiên, khi tập múa cột, cơ thể sẽ xuất hiện những vết bầm, tím do thực hiện các kỹ thuật cột chưa thông thạo. Chỉ cần kiên trì tập một thời gian thì những vết bầm này sẽ biến mất. Được đánh giá là bộ môn giúp tăng cường sự dẻo dai của cơ thể nhưng múa cột không thật sự phù hợp dành cho những người có bệnh về lưng như đau lưng nặng hoặc thái hóa cột sống. Song, nếu muốn tập thì bạn vẫn có thể tham khảo ý kiến của HLV để giữ cường độ tập luyện hợp lý, tránh tối đa sự cố.

Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-tu-xuyen-da-38-tuoi-van-cham-do-dang-tre-dep-den-kho-tin-5020228735127...Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-tu-xuyen-da-38-tuoi-van-cham-do-dang-tre-dep-den-kho-tin-5020228735127010.htm