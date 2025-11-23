Mỹ nhân Ninh Bình khoe nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' mừng sinh nhật sau đám cưới hào môn

Hương Liên - người đẹp quê Ninh Bình đã khoe bộ ảnh tuổi 23 của mình. Nhan sắc của cô là điểm nhấn khiến rất nhiều người khen ngợi. Cô được khán giả đánh giá sắc vóc không thua kém những nữ thần phim Trung như Cổ Lực Na Trát, Trương Dư Hi, Cáp Ni Khắc Tư...

Được biết, cách đây hơn một tuần, Hương Liên và chồng - thiếu gia Minh Trung đã làm đám cưới tại Hà Nội sau lễ ăn hỏi vào tháng 6.

Từ hồi tháng 6, cô đã công khai thân thế chồng thiếu gia. Cụ thể, ngày 7/6, Hương Liên viết: "Liên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác đã dành những lời chúc tốt đẹp nhân ngày vui của gia đình. Liên trân trọng giới thiệu, vị hôn phu của Liên là anh Lê Minh Trung, hiện đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Gia đình anh Trung cũng là cán bộ nhà nước, bố là cán bộ quân đội, mẹ là cán bộ hải quan. Một lần nữa, Liên xin cảm ơn các bác và mong tiếp tục nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ mọi người cho hành trình mới này ạ".

Đây cũng là chia sẻ chính thức của Hương Liên sau thông tin lấy chồng thiếu gia. Dù vậy, khán giả vẫn bình luận người đẹp là con dâu hào môn.

Có thể nói, Hương Liên là người đẹp hiếm hoi lấy chồng gia đình danh giá nhưng vẫn thoải mái chia sẻ thông tin và hình ảnh về đời sống cá nhân. Cô cũng không phải hạn chế hay thậm chí rút lui khỏi showbiz như một số người đẹp từng lựa chọn.

Sau lễ vu quy với chồng thiếu gia, Hương Liên tiếp tục trở lại với công việc. Người mẫu quê Ninh Bình còn khiến khán giả truyền hình quan tâm khi rò rỉ tham gia dự án phim của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC). Cụ thể, trên trang cá nhân, Hương Liên cầm trên tay kịch bản phim VFC. Được biết, đây là lần đầu tiên VFC làm phim về đề tài hoa hậu, Hương Liên đã được chọn nhưng chưa hé lộ vai diễn. Phim do Nguyễn Đức Hiếu đạo diễn và hiện vẫn đang giữ kín dàn diễn viên tham gia. Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng của Hương Liên, NSND Trung Anh để lại lời chúc mừng và động viên: "Cố gắng nhé, cơ hội không có nhiều đâu". Đáp lại, Hương Liên lễ phép: "Em cảm ơn thầy ạ. Em sẽ cố gắng hơn nữa". Được biết Hương Liên đã theo học và tốt nghiệp lớp đào tạo diễn viên truyền hình của VTV.

Về cuộc sống cá nhân, sau khi kết hôn, cùng chồng thiếu gia, Hương Liên đã tích cực chia sẻ những khoảnh khắc được chồng yêu chiều trên trang cá nhân.

Trong hôn lễ cách đây hơn một tuần, chú rể cũng dành những tình cảm ngọt ngào cho vợ. Không ít ý kiến bình luận cho rằng người mẫu Hương Liên đã chọn được bến đỗ bình yên, được ông xã cưng chiều hết mực. Khán giả dành lời chúc mừng đến người đẹp.