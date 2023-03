Muốn trắng da, hết sạch thâm nám an toàn, không nên bỏ qua Axit Tranexamic

Axit tranexamic là một trong những thành phần như vậy đang có một thời điểm, ngày càng có nhiều người có ảnh hưởng đến chăm sóc da và các thương hiệu làm đẹp làm sáng tỏ lợi ích của mình và đưa nó vào công thức sản phẩm. Mặc dù axit tranexamic có thể tự phát huy hiệu quả, nhưng thành phần dưỡng chất này thậm chí còn hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các thành phần chống lại vết thâm khác như vitamin C, axit kojic, niacinamide, v.v.

Axit Tranexamic là gì?

"Axit tranexamic là một dạng tổng hợp của lysine, là một axit amin cần thiết để tạo ra protein," Tiến sĩ Shari Marchbein, một bác sĩ da liễu cho biết. Nó hoạt động bằng cách giảm sản xuất melanin và chúng tôi biết rằng dạng uống điều trị nám hiệu quả hơn nhiều so với dạng bôi. Điều đó có nghĩa là huyết thanh và các sản phẩm khác có chứa thành phần này có nhiều khả năng giúp cải thiện tình trạng tăng sắc tố da.

Thành phần ban đầu được sử dụng như một chất cầm máu để giúp đông máu, nhưng gần đây đã được sử dụng như một thành phần làm sáng để giúp giảm thiểu chứng tăng sắc tố cũng như nám.

Lợi ích của việc sử dụng Axit Tranexamic là gì?

Một trong những lợi ích chính của axit tranexamic là nó kết hợp hài hòa với các thành phần làm sáng khác, vì vậy bạn thực sự có thể tập trung vào vấn đề tăng sắc tố da.

Tiến sĩ Marchbein cho biết: “Có nhiều phương pháp điều trị vết thâm và chúng thường kết hợp tốt với nhau bao gồm cam thảo, niacinamide, axit kojic, axit tranexamic, retinoid, chất tẩy da chết hóa học như axit glycolic, axit alpha-hydroxy, v.v. . Bác sĩ da liễu thường khuyên dùng các loại huyết thanh có axit tranexamic và các chất làm sáng da khác theo cùng một quy trình để các thành phần phối hợp với nhau nhằm cải thiện tình trạng tăng sắc tố sau viêm và nám da.

Axit tranexamic cũng là một chất thay thế an toàn hơn, hiệu quả hơn cho hydroquinone, một thành phần tẩy trắng có khả năng gây kích ứng.

Krupa Koestline, nhà hóa mỹ phẩm sạch cho biết: “Không có nhiều lựa chọn khi nói đến các hoạt chất sinh học làm sáng da an toàn, hiệu quả. Hydroquinone bị cấm ở EU và bị hạn chế ở nhiều quốc gia do những lo ngại về an toàn của nó. Axit tranexamic đã cho thấy bằng chứng đầy hứa hẹn là chất ức chế plasmin và do đó là một phương pháp điều trị hiệu quả đối với sự đổi màu, đốm đen và mẩn đỏ do tia cực tím gây ra."

Tác dụng phụ của Axit Tranexamic là gì?

Tất cả các loại da đều có thể sử dụng axit tranexamic, nhưng giống như thêm bất kỳ thành phần mới nào khác vào quy trình chăm sóc da của bạn, tốt nhất bạn nên thử nghiệm trên một vùng da để đảm bảo bạn không bị kích ứng.

Điều quan trọng là phải sử dụng kem chống nắng có chỉ số chống nắng khi sử dụng axit tranexamic, cùng với các thành phần làm sáng da khác, vì ánh nắng mặt trời có thể làm cho tình trạng tăng sắc tố trở nên sẫm màu hơn.

Tiến sĩ Marchbein nói: “Hãy nhớ rằng trước khi bạn chi tiền cho các loại huyết thanh chống oxy hóa, các thành phần làm sáng da và retinoids để cải thiện màu da và tình trạng tăng sắc tố da, bước đầu tiên và quan trọng nhất là siêng năng chống nắng hàng ngày”.

"Điều quan trọng là làm giảm sự xuất hiện của các đốm nâu" - Bác sĩ da liễu khuyến cáo nên thoa kem chống nắng phổ rộng SPF 30 hoặc cao hơn lên mặt, cổ và tai mỗi ngày — ngay cả trong mùa đông.

Làm thế nào để bạn thêm axit tranexamic vào quy trình chăm sóc da của bạn?

Theo tiến sĩ da liễu Marchbein nói rằng hãy sử dụng axit tranexamic một hoặc hai lần một ngày. Nên tạo lớp huyết thanh có chứa axit tranexamic lên trên huyết thanh Vitamin C và dưới SPF vào buổi sáng và dưới retinoids vào ban đêm, vì vậy điều này có thể được kết hợp một cách an toàn và hiệu quả với nhiều hoạt chất khác.

Hoạt chất này có thể được tìm thấy trong huyết thanh, kem dưỡng ẩm và nước hoa hồng, vì vậy việc kết hợp nó vào bước nào trong quy trình của mình hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/muon-trang-da-het-sach-tham-nam-an-toan-khong-nen-bo-qua-axit-trane...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/muon-trang-da-het-sach-tham-nam-an-toan-khong-nen-bo-qua-axit-tranexamic-c47a24867.html