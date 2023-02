Muốn da căng trắng mịn, không thể bỏ qua 3 chất này mỗi sáng

Quy trình chăm sóc da của bạn có thể bao gồm sữa rửa mặt, huyết thanh và kem dưỡng ẩm. Bạn cũng cần nghiêm túc xem xét những gì bạn đang ăn và uống để có được làn da sáng mịn hoàn hảo. Nhưng khi đến lúc phải chăm sóc da toàn diện, nhất là khi bạn bước vào độ tuổi trên 30, hãy tìm đến các chất bổ sung để làn da sáng mịn hoàn hảo.

Bác sĩ da liễu Victoria Glass tiết lộ có ba chất bổ sung có thể hỗ trợ làn da sáng và rạng rỡ hơn. Cho dù bạn tìm thấy những chất bổ sung này trong thực phẩm hay bạn uống thêm một viên thuốc để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể, thì đây là những chất bổ sung bạn cần để có làn da sáng hơn, khỏe mạnh hơn .

Vitamin E

Vitamin E hoạt động như một hàng rào giữ ẩm cho làn da của bạn, mang lại cho bạn vẻ ngoài trẻ trung hơn — và nó cũng có đặc tính chống oxy hóa. Một số loại thực phẩm phổ biến có vitamin E bao gồm hạnh nhân, bơ đậu phộng, rau bina và ớt chuông đỏ.

Collagen

Chuyên gia da liễu và dinh dưỡng cho biết: “Các chất bổ sung collagen hỗ trợ tính đàn hồi cho làn da của bạn cũng như dưỡng ẩm và củng cố làn da. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy bột collagen loại ít hương vị mà bạn có thể thêm vào sinh tố, nước và thậm chí cả cà phê. Thực phẩm giàu collagen bao gồm cá, thịt gà, lòng trắng trứng và trái cây họ cam quýt.

Vitamin C

Theo bác sĩ da liễu, thì Vitamin C có rất nhiều xung quanh ta. Loại chất này này giúp tổng hợp collagen, giảm thiểu tình trạng tăng sắc tố và chữa lành vết thâm cộng với tác động của việc tiếp xúc với tia cực tím. Có thể bạn đã đoán được rằng trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp vitamin C lý tưởng, nhưng bạn cũng sẽ tìm thấy chất dinh dưỡng này trong cà chua, ớt chuông và thậm chí cả khoai tây trắng. Mỗi buổi sáng uống một cốc lớn nước ấm pha chanh với mật ong là cách tuyệt vời để bổ sung Vitamin C cho làn da.

Trước khi bạn chi thêm một tiền cho việc chăm sóc da đắt tiền, hãy cân nhắc bổ sung thêm các chất bổ sung chăm sóc da tốt nhất vào thói quen của bạn.

