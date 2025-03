Mẹo tối ưu chất chống oxy hóa trong trà

Trà là thức uống nổi tiếng giàu chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thưởng thức trà sao cho giữ lại nhiều thành phần này nhất có thể. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thêm nước cốt chanh và làm lạnh trà có thể giúp giữ lại gần như tối đa các chất chống oxy hóa của thức uống này. Một nghiên cứu khác còn chỉ ra rằng khi thêm axit ascorbic (là một trong hai loại axit phổ biến trong nước cốt chanh) vào trà xanh và trà đen, lượng chất chống oxy hóa tăng đáng kể.

Vitamin C từ chanh giúp catechin có nhiều trong trà ổn định hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng, tác giả sách Patricia Bannan phân tích, thêm chanh vào trà có thể giúp các chất chống oxy hóa như catechin ổn định hơn, từ đó hỗ trợ cơ thể hấp thụ dễ dàng. Bà nói: "Về cơ bản, chanh hoạt động như một chất bảo quản tự nhiên cho các chất chống oxy hóa trong trà".

"Catechin tương đối không ổn định trong môi trường không có tính axit, chẳng hạn như ruột non. Cả vitamin C và nước ép cam quýt đều tương tác với catechin để ngăn chặn sự phân hủy của chúng. Thêm nước cốt chanh vào trà có thể bảo quản đáng kể một lượng lớn hợp chất này đồng thời cung cấp thêm một chút vitamin C có lợi cho cơ thể", Tiến sĩ Taylor Wallace của Đại học George Mason cho biết.

Các chuyên gia cũng khuyến khích nên thêm nước cốt chanh sau khi trà đã nguội bớt. Ngoài ra, thói quen thêm sữa vào trà có thể làm biến chất, thay đổi khả năng chống oxy hóa của thức uống này.