Hướng Hàm Chi giữ dáng nhờ pilates và lối sống tối giản

Hướng Hàm Chi là diễn viên trẻ tiềm năng thuộc thế hệ 10X, gắn với dòng phim thanh xuân.

Giữa guồng quay công việc bận rộn, Hướng Hàm Chi duy trì vóc dáng nhờ lối sống tối giản và thói quen vận động nhẹ nhàng. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nữ diễn viên thường đăng tải những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường, qua đó hé lộ cách cô duy trì vóc dáng mảnh mai.

Khác với nhiều ngôi sao theo đuổi chế độ tập luyện cường độ cao, Hướng Hàm Chi ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng như pilates và yoga. Trong các video ngắn đăng tải trên Douyin, cô thường thực hiện những động tác tập trung vào cơ trung tâm, kết hợp kiểm soát hơi thở và kéo giãn toàn thân. Thời lượng mỗi buổi tập không dài, dao động khoảng 10 - 20 phút nhưng được duy trì đều đặn mỗi ngày.

Pilates được xem là lựa chọn phù hợp với thể trạng và nhịp sinh hoạt của nữ diễn viên. Nhóm bài tập này giúp cơ thể săn chắc, cải thiện tư thế và giữ vòng eo thon gọn mà không tạo cảm giác mệt mỏi quá mức. Sau những ngày làm việc kéo dài trên phim trường, các động tác giãn cơ nhẹ vào buổi tối cũng giúp cô giải tỏa căng thẳng, hỗ trợ phục hồi thể lực.

Bác sĩ Trương Lệ Văn, chuyên gia dinh dưỡng và phục hồi chức năng tại Thượng Hải, nhận định pilates và là lựa chọn phù hợp với phụ nữ trẻ muốn giữ dáng lâu dài. "Các bài tập cường độ thấp giúp tăng sức mạnh cơ lõi, cải thiện tư thế và giảm nguy cơ chấn thương. Khi kết hợp với chế độ ăn thanh đạm, ít đường và chất béo xấu, cơ thể sẽ duy trì cân nặng ổn định mà không gây căng thẳng cho hệ tiêu hóa", bà cho biết.

Nữ diễn viên sinh năm 2002 giữ dáng bằng cách tập pilates hàng ngày.

Bên cạnh vận động, chế độ ăn uống của Hướng Hàm Chi cũng tối giản. Cô thường lựa chọn thực phẩm nhẹ bụng, ít dầu mỡ. Rau xanh, nấm, trái cây và các món canh thanh đạm thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày của nữ diễn viên. Buổi tối, cô hạn chế tinh bột, ưu tiên những món dễ tiêu hóa để tránh cảm giác nặng bụng.

Hướng Hàm Chi cho biết không cổ xúy việc ăn kiêng khắt khe. Thay vào đó, cô chú trọng ăn uống điều độ, dừng lại khi cơ thể cảm thấy vừa đủ và hạn chế đồ ngọt, thức uống nhiều đường. Uống đủ nước và duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định cũng là thói quen được cô gìn giữ trong thời gian dài.

Theo Sina, nữ diễn viên cho rằng giữ dáng không nên là áp lực mà là kết quả của lối sống lành mạnh. Việc duy trì thói quen tốt mỗi ngày giúp cô giữ được phong độ ổn định, đảm bảo sức khỏe để đáp ứng cường độ làm việc cao của nghề diễn.

Hướng Hàm Chi được xem như một tiểu hoa đán thế hệ mới.

Hướng Hàm Chi sinh năm 2002, là diễn viên trẻ Trung Quốc. Cô theo học chuyên ngành Diễn xuất tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu nước này. Hướng Hàm Chi được khán giả biết đến qua các dự án phim truyền hình như Thế giới này không dựa vào nhan sắc, Bách tuế chi hảo, nhất ngôn vi định, Thiếu niên phái 2...